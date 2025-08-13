Samsung Việt Nam tổng kết dự án Phát triển nhân tài công nghệ

(TBTCO) - Mới đây, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) và Samsung Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Dự án Phát triển nhân tài công nghệ – Samsung Innovation Campus (SIC) năm học 2024 - 2025.

Chương trình đã để lại dấu ấn với những kết quả nổi bật, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030 của Việt Nam.

Dự án Phát triển nhân tài công nghệ (SIC) năm học 2024 - 2025 chính thức khởi động tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) vào tháng 4/2025, với mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam - những người sẽ dẫn dắt thành công cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong tương lai.

Các đại biểu và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: NIC

Trong chương trình SIC 2024 - 2025 tại NIC Hòa Lạc, Samsung Việt Nam kết hợp cùng NIC tổ chức 5 lớp đào tạo về Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), 3 lớp về Internet Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT) và 4 lớp về Dữ liệu lớn (Big Data).

Tổng cộng có 330 sinh viên từ nhiều trường đại học như Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Thương mại, Học viện Chính sách và Phát triển… được tiếp cận cơ hội đào tạo công nghệ cao.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đi vào hoạt động chính là nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ đưa Trung tâm trở thành hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo của đất nước, là nơi quy tụ, dẫn dắt, kết nối và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Các khóa học trong chương trình được thiết kế dựa trên nền tảng giáo dục kết hợp giữa kỹ năng công nghệ cốt lõi cùng kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc thực tiễn. Nội dung đào tạo được xây dựng trên cơ sở khảo sát phân tầng theo xu hướng phát triển ngành công nghiệp ở từng khu vực, đồng thời dựa vào nhu cầu tuyển dụng tại các tập đoàn lớn. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình còn chú trọng cung cấp kỹ năng hướng nghiệp cho học viên.

Đặc biệt, các học viên SIC tại NIC Hòa Lạc còn được hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn miễn phí và có cơ hội giao lưu, định hướng nghề nghiệp với các kỹ sư đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển của Samsung trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ông Kim Yong Sup - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: “SIC không chỉ cung cấp kiến thức công nghệ tiên tiến mà còn tạo sân chơi sáng tạo giúp thế hệ trẻ Việt Nam sẵn sàng dẫn dắt cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”.