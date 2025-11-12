(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 106/2025/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư này được Bộ Tài chính ban hành căn cứ vào một số văn bản pháp luật như: Luật Giá 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính...

Từ 26/12/2025, bãi bỏ Thông tư liên tịch hướng dẫn giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư số 106/2025/TT-BTC nêu rõ, bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT. Đồng thời, yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý giá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2025./.