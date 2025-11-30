Xe ô tô sản xuất từ 2017 phải đạt chuẩn khí thải Euro 3 vào tháng 3/2026

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô đang lưu hành, trong đó xe sản xuất giai đoạn 2017 - 2021 sẽ phải đáp ứng mức Euro 3 từ tháng 3/2026.

Theo quyết định do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 28/11, ô tô sản xuất trước năm 1999 sẽ áp chuẩn Euro 1; xe sản xuất 1999-2016 áp chuẩn Euro 2 từ tháng 3/2026. Nhóm xe sản xuất 2017-2021 chuyển sang chuẩn khí thải mức 3 (Euro 3), còn xe sản xuất từ năm 2022 áp chuẩn mức 4 (Euro 4) từ 1/3/2026, chậm hai tháng so với đề xuất trước đó.

Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức cao hơn: từ 2027, xe sản xuất 2017 - 2021 phải đạt Euro 4; từ 2028, xe từ năm 2022 phải đạt Euro 5. Đến năm 2029, toàn bộ xe đang lưu hành tại hai đô thị lớn buộc phải đạt mức khí thải từ mức 2 trở lên, tương ứng CO tối đa 3,5% và HC dưới 800 ppm.

Theo quy chuẩn quốc gia, mức 3 giới hạn CO ở mức 3% và HC 600 ppm với xe xăng; mức 4 siết còn 0,5% và 300 ppm. Lộ trình không áp dụng với xe nước ngoài quá cảnh, tạm nhập tái xuất hoặc xe thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Ôtô sản xuất từ 2017 phải đạt chuẩn khí thải Euro 3 vào tháng 3/2026. Ảnh: T.L

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xây dựng lộ trình khí thải giai đoạn tiếp theo; Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, chỉnh sửa các quy chuẩn về nhiên liệu. Các địa phương được phép áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn tại những khu vực hạn chế phát thải.

Song song với ôtô, lộ trình kiểm soát khí thải xe máy cũng đang được xem xét. Theo dự thảo, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm định khí thải xe máy từ tháng 7/2027; Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế triển khai từ tháng 7/2028. Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đánh giá đầy đủ tác động với người dân và doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính khả thi./.