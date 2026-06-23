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Giá vàng hôm nay ngày 23/6: Thế giới tăng thêm 36 USD/ounce, trong nước giá bán ra vượt 148 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:32 | 23/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 36 USD/ounce so với phiên trước, giao dịch quanh mức 4.192 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng đồng loạt đi lên tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, khi giá bán ra đã vượt 148 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay được giao dịch quanh mức 4.192 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce so với phiên sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và các loại phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong bối cảnh giá dầu Brent giảm sau những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn chịu tác động bởi quan điểm thận trọng của giới đầu tư trước lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối với chính sách tiền tệ.

Giá vàng hôm nay ngày 23/6: Thế giới tăng thêm 36 USD/ounce, trong nước giá bán ra vượt 148 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ông Ross Norman - Nhà phân tích độc lập, cho rằng vàng có thể đang thu hút dòng tiền đầu cơ ngắn hạn dịch chuyển từ thị trường dầu mỏ. Dù vậy, chuyên gia này lưu ý còn quá sớm để khẳng định vàng đã bước vào một xu hướng tăng bền vững khi Fed vẫn duy trì quan điểm kiềm chế lạm phát và chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc trì hoãn nâng lãi suất.

Những phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục củng cố kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 lên tới 89%, tăng đáng kể so với mức 61% ghi nhận trước cuộc họp gần nhất của cơ quan này.

Trong báo cáo mới công bố, Morgan Stanley vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng. Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng triển vọng đạt mốc 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026 sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sự trở lại của dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cũng như tác động của mặt bằng giá dầu thấp đối với kỳ vọng lãi suất.

Các nhà phân tích nhận định vàng hiện đang chịu tác động trái chiều giữa chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed và sự hạ nhiệt của các rủi ro địa chính trị. Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh hơn là hình thành xu hướng rõ ràng, trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao và Fed vẫn theo đuổi chính sách thắt chặt.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và PNJ cùng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều doanh nghiệp. DOJI tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 144 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 144,8 - 148,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 23/06/2026 08:00

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