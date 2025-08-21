Hiệu suất các quỹ đầu tư trong tháng 7 phân hoá rõ nét

(TBTCO) - Hiệu suất đầu tư tháng 7 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm quỹ. Trong khi quỹ cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ với mức sinh lời ấn tượng, quỹ trái phiếu vẫn duy trì sự ổn định. Dòng vốn ngoại quay trở lại, mang lại tín hiệu lạc quan cho thị trường.

Hiệu suất quỹ phân hóa rõ nét

Theo báo cáo hoạt động của các quỹ đầu tư do FiinGroup công bố, tháng 7/2025 chứng kiến sự phân hóa rõ nét trong hiệu quả đầu tư của từng nhóm quỹ. Nổi bật nhất là nhóm quỹ cổ phiếu với mức sinh lời bình quân 6,6%, cao hơn đáng kể so với 4,3% của tháng 6. Có tới 24/71 quỹ đạt hiệu suất trên 10%, dẫn đầu là VanEck Vietnam ETF với 17,4%, nhờ nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu dịch vụ tài chính vốn tăng vượt trội trong tháng.

Dòng vốn vào ròng quay trở lại, đạt 742 tỷ đồng sau 15 tháng liên tiếp rút vốn, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư ngoại đã dần phục hồi. Cùng với đó, các quỹ chủ động như PYN Elite, DCDS hay VFMVSF cũng ghi nhận kết quả ấn tượng nhờ chiến lược tập trung vào cổ phiếu ngân hàng và hàng không. PYN Elite tiếp tục dẫn dắt với việc gia tăng tỷ trọng HVN, VIB, OCB và STB, đồng thời điều chỉnh giảm bớt MBB và CTG để tối ưu hóa danh mục.

Nguồn: FiinPro-X Platform.

Tính đến hết 7 tháng đầu năm, đã có 42/71 quỹ cổ phiếu ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn cùng kỳ, trong bối cảnh VN-Index tăng 18,6%. Dòng vốn ngoại vẫn giữ vai trò quan trọng khi tập trung vào cổ phiếu vốn hóa lớn và đầu ngành, qua đó tạo lợi thế cho các quỹ thụ động theo chỉ số VN30 hoặc FTSE.

Dù vậy, tình trạng rút vốn vẫn hiện diện, với tổng giá trị gần 2.100 tỷ đồng chỉ riêng trong tháng 7. Ngược lại, một số quỹ mở như VFMVFS vẫn duy trì sức hút, lũy kế bảy tháng đã thu hút gần 1.700 tỷ đồng, phản ánh sự chọn lọc của dòng tiền.

Nếu quỹ cổ phiếu biến động mạnh theo diễn biến thị trường, thì quỹ trái phiếu lại giữ vai trò ổn định hơn. Trong tháng 7, các quỹ quy mô nhỏ tiếp tục nổi bật khi Quỹ TP Lighthouse đạt mức sinh lời 1,2%, lũy kế bảy tháng tăng 5,1%, cao hơn nhiều so với bình quân toàn nhóm ở mức 0,5%.

Ở chiều khác, Techcom Bond Fund (TCBF) - quỹ trái phiếu lớn nhất thị trường với quy mô 13,7 nghìn tỷ đồng gần như đi ngang với 0,04%. Dù hiệu suất thấp, quỹ vẫn thu hút thêm 260 tỷ đồng, đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp có dòng tiền vào sau giai đoạn dài bị rút vốn.

So với cùng kỳ 2024, hiệu quả đầu tư của nhóm quỹ trái phiếu nhìn chung vẫn chưa hồi phục. Chỉ 9/23 quỹ đạt hiệu suất cao hơn năm trước, trong đó TCBF mới tăng 3,3%, thấp hơn nhiều so với 9,8% cùng kỳ.

Một số quỹ khác vẫn giữ được sự ổn định, như DCBF tăng 3,9%, hiệu suất hằng tháng quanh 0,5 - 0,6% và có 3 tháng liền hút vốn ròng. Cơ cấu danh mục với hơn 60% tài sản là trái phiếu doanh nghiệp và phần còn lại là tiền mặt, tương đương tiền đã giúp quỹ này duy trì thanh khoản và giữ được niềm tin từ nhà đầu tư.

Dòng vốn đảo chiều tích cực

Song song với đó, nhóm quỹ cân bằng cũng thể hiện sự phân hóa mạnh trong tháng 7. Hiệu suất bình quân đạt 3,4%, cao hơn 2,8% của tháng trước. VCAMBF lọt vào nhóm ba quỹ có hiệu quả cao nhất khi tăng 4,9% trong tháng và 8,5% sau bảy tháng, đồng thời thu hút vốn ròng ba tháng liên tiếp.

Trái lại, quỹ PBIF đảo chiều đột ngột từ mức tăng 16,9% trong tháng 6 xuống âm 17,8% trong tháng 7, do giá trị danh mục trái phiếu giảm mạnh, khiến khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 15,3 tỷ đồng.

Xét trên toàn thị trường, điểm đáng chú ý trong tháng 7 là áp lực rút vốn đã hạ nhiệt. Quy mô rút ròng chỉ còn 889 tỷ đồng, bằng chưa đến một nửa tháng 6 và là mức thấp nhất từ đầu năm.

Tính chung 7 tháng, dòng vốn rút khỏi thị trường đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, nhóm quỹ trái phiếu ghi nhận giá trị vào ròng cao nhất 9 tháng, lên tới 1,3 nghìn tỷ đồng.

Trong bức tranh dòng vốn, ETF DCVFM VN Diamond dẫn đầu với 1,2 nghìn tỷ đồng vào ròng – mức cao nhất từ tháng 12/2022, kế đến là VanEck Vietnam ETF với 742 tỷ đồng.

Ngược lại, các quỹ đóng lớn như VEIL và VOF vẫn chịu áp lực rút vốn, còn Tianhong VN rút hơn 1.000 tỷ đồng sau thời gian dài đi ngang. Sự phân hóa này phản ánh chiến lược phân bổ tài sản khác nhau giữa nhóm quỹ chủ động, thụ động và nhà đầu tư ngoại.

Cơ cấu danh mục của các quỹ cũng có sự điều chỉnh đáng kể. Phần lớn quỹ mở tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng 7, đặc biệt là những quỹ quy mô lớn như VFMVSF, VLGF và DCDS, thể hiện sự thận trọng khi VN-Index vượt 1.600 điểm. Ngược lại, một số quỹ như VESAF và VMEEF vẫn giảm nhẹ tỷ trọng tiền, nhưng mức điều chỉnh không đáng kể.

Về danh mục cổ phiếu cụ thể, HVN là mã được mua ròng nhiều nhất với 14,8 triệu đơn vị, chủ yếu nhờ PYN Elite. FPT dẫn đầu về số lượng quỹ tham gia mua, với 44 quỹ từ ETF đến quỹ mở, dù khối lượng thực tế không lớn so với tỷ trọng nắm giữ. VIB xếp thứ hai về khối lượng mua ròng với sự tham gia của PYN Elite, VLGF và BMFF.

Từ đầu năm đến giữa tháng 8, cổ phiếu này tăng 19,7%, thấp hơn toàn ngành nhưng được hỗ trợ bởi lợi nhuận quý II hồi phục và định giá P/E, P/B dưới trung bình 5 năm.

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng vốn hóa lớn tiếp tục nằm trong nhóm bán ròng. TCB dẫn đầu với 20,6 triệu cổ phiếu bị bán, cùng lực rút vốn từ 26 quỹ, nhiều khả năng là hoạt động chốt lời sau khi giá vượt đỉnh. Một số cổ phiếu bất động sản như DXG cũng quay lại nhóm bán ròng sau khi từng được mua mạnh trong tháng 6.