Thị trường bất động sản nhà ở diễn biến khá tích cực so với kỳ vọng

(TBTCO) - Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI) cho biết, thị trường bất động sản nhà ở 6 tháng đầu năm 2025 có diễn biến khá tích cực so với kỳ vọng khi hầu hết các chỉ số đều ghi nhận sự tăng trưởng.

Niềm tin của nhà đầu tư bất động sản quay trở lại, thị trường khả quan

Loạt chủ đầu tư lớn “bung hàng”

Theo Dat Xanh Services – FERI, thị trường bất động sản nhà ở 6 tháng đầu năm 2025 có nguồn cung mới tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024 và ghi nhận tăng ở hầu hết các khu vực ngoại trừ Miền Trung.

Đồng thời, với sự tăng trưởng của nguồn cung mới, tổng cung sơ cấp cũng tăng nhẹ (2%) so với cùng kỳ 2024. Nguồn cung khá đa dạng loại hình, phân khúc và thị trường với sự tham gia của nhiều nhóm chủ đầu tư (chủ đầu tư lớn, chủ đầu tư vừa và nhỏ và chủ đầu tư không chuyên).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng nguồn cung mới tăng 41% so với cùng kỳ và ước đạt 29.236 sản phẩm, chủ yếu tập trung tại 2 thị trường lớn là thị trường Miền Bắc và miền Nam (chiếm hơn 90% giỏ hàng toàn quốc), trong đó nguồn cung mới tại khu vực miền Nam dần tiệm cận với khụ vực miền Bắc nhờ nguồn cung từ các dự án của các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Ecopark, Masteri Homes, MIK,…

Song song đó, lãi suất cho vay được duy trì ổn định giúp kích cầu cho thị trường. Sốt đất cục bộ tại một số địa phương diễn ra vào đầu năm theo thông tin sáp nhập và quy hoạch, tuy nhiên đã nhanh chóng hạ nhiệt. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường tăng nhẹ, đạt mức 37%/ tổng nguồn cung so với 33% của cùng kỳ 2024.

Giá bán sơ cấp tăng từ 15 – 20% theo năm tại khu vực Hà Nội, tăng từ 5 – 10% tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vệ tinh, duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ từ 2 – 3% đối với các khu vực khác.

Đồng thời, niềm tin thị trường được cải thiện, các bên tham gia thị trường trong tâm thế cởi mở hơn, đồng thời nhiều khách hàng tự tin xuống tiền hơn để sở hữu bất động sản do tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất thấp, cùng nhiều chính sách ưu đãi của chủ đầu tư.

Chỉ tính riêng trong quý II/2025, nguồn cung mới tăng mạnh (181%) so với quý I/2025 và chiếm ~74% so với tổng nguồn cung mới 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, tại khu vực Miền Nam, nguồn cung mới quý II gấp hơn 4 lần so với quý I và chiếm 50% tổng nguồn cung mới cả nước, vượt số lượng nguồn cung mới khu vực Miền Bắc. Nguồn cung mới quý II/2025 chủ yếu đến từ các dự án của các chủ đầu tư lớn đã “rumor” ra thị trường từ quý I/2025.

Dự án Symlife cũng vừa được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường, bổ sung nguồn cung 659 căn hộ, mức giá được rao bán 36,8 triệu/m2.

Lượng hấp thụ ước đạt 75% trong năm 2025

Thống kê từ Dat Xanh Services – FERI cho thấy, tổng lượng hấp thụ 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 75% tổng lượng hấp thụ toàn năm 2024.

Nguồn cung hiện hữu từ các dự án đã được triển khai trước đó, tổng nguồn cung sơ cấp 6 tháng 2025 tăng nhẹ so với cùng kỳ 6 tháng 2024 (3%), trong khi tổng lượng hấp thụ khả quan hơn, tăng 8% cùng kỳ năm 2024 và ước đạt 25.395 sản phẩm, tương đương 75% tổng lượng hấp thụ toàn năm 2024.

Trong đó, lượng hấp thụ tại khu vực miền Nam chiếm 53% tổng lượng hấp thụ cả nước, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024 (40%). Tổng lượng hấp thụ tại khu vực miền Bắc chiếm 38% tổng lượng hấp thụ cả nước, sụt giảm so với 6 tháng cùng kỳ năm 2024 (46%).

Thị trường bất động sản nhà ở miền Bắc 6 tháng đầu năm 2025 ước tính tổng nguồn cung sơ cấp đạt 29.109 sản phẩm, tăng khoảng 22%. Riêng tổng nguồn cung mới đạt 14.864 sản phẩm, tăng khoảng 36%. Tỷ lệ hấp thụ chung đạt từ 30 - 35%, giảm từ 10-15 điểm % so với cùng kỳ 2024. Giá bán thấp tầng tăng 10% - 15% theo năm. Riêng các dự án cao tầng có sự điều chỉnh giá đáng kể, tăng từ 15% -25% so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với khu vực miền Trung, tổng nguồn cung sơ cấp ước đạt 9.769 sản phẩm, giảm khoảng 8%. Nguồn cung mới ước đạt 1.566 sản phẩm, giảm 59%. Riêng tại thị trường Đà Nẵng, nguồn cung mới được cải thiện và chủ yếu đến từ phân khúc căn hộ (chiếm ~70%). Tỷ lệ hấp thụ khá thấp, chỉ đạt khoảng 15 - 20%. Giá bán ghi nhận tăng nhẹ ở loại hình bất động sản thấp tầng từ 2%-5%. Phân khúc căn hộ và đất nền ghi nhận tỷ lệ tăng giá lên đến 15%. Phân khúc đất nền thu hút sự quan tâm trở lại so với cùng kỳ năm trước.

Tại khu vực miền Nam, mặc dù nguồn cung mới tăng mạnh (113%), được bổ sung thêm 12.549 sản phẩm, nhưng nhờ tỷ lệ hấp thụ tốt trong 6 tháng cuối năm 2024 ở cả dự án mới và cũ, nên tổng cung sơ cấp toàn khu vực miền Nam 6 tháng đầu năm ước đạt 28.446 sản phẩm (giảm 11% so với cùng kỳ). Nguồn cung mới tăng trưởng mạnh, chủ yếu tập trung tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương (cũ), Long An (cũ) và dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Tỷ lệ hấp thụ ước đạt 45% - 50%. Con số này cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tăng từ 15 – 20 điểm %, cho thấy sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường đã có sự cải thiện rõ rệt.

Giá bán phân khúc căn hộ có sự điều chỉnh giá đáng kể, tăng từ 7% -15% so với cùng kỳ năm ngoái ở hầu hết các phân khúc. Loại hình thấp tầng cũng ghi nhận tăng giá từ 5% - 10% theo năm, đồng thời thu hút sự quan tâm của khách hàng so với cùng kỳ, đặc biệt tại các dự án quy mô lớn.