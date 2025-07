Nhà đầu tư bất động sản cần nắm bắt cơ hội từ việc phân vùng lại

(TBTCO) - Ông David Jackson – Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam đánh giá, thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn tái định giá, với các tài sản ngoại vi có liên kết hạ tầng tốt sẽ tăng giá tốt hơn. Đây không chỉ là xu hướng ngắn hạn diễn ra ở đô thị lớn mà còn phản ánh sự dịch chuyển trung hạn. Nhà đầu tư cần bám sát quy hoạch sử dụng đất, chiến lược hạ tầng và nguồn vốn đầu tư để nắm bắt các cơ hội mới từ việc phân vùng lại”.

Dự án Flato Airport City nằm kề sân bay Long Thành, đồng thời cầu Nhơn Trạch sắp được đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian đi TP. Hồ Chí Minh

Phân khúc căn hộ ở ba thị trường lớn tiếp đà tăng trưởng

Báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản của Avison Young Việt Nam cho thấy, trong quý II/2025, ba thị trường trọng điểm đều ghi nhận dự án mới, mặt bằng giá tiếp tục tăng.

Dù nguồn cung cải thiện, tỷ trọng các phân khúc vẫn chênh lệch lớn, dự án phổ thông và tầm trung gần như vắng bóng, làm tăng thách thức cho người mua nhà ở thực. Xu hướng phát triển dự án tăng tốc mở rộng ra các thị trường vệ tinh.

Tại Hà Nội, nguồn cung mới phân bổ khắp thành phố, tập trung nhiều ở phía Tây như Vinhomes SkyLake, The Zei Mỹ Đình, Imperia Signature, Lumiere Evergreen và Masteri Grand Avenue.

Các dự án cao cấp đang hướng về vùng ven phía Tây (Mỹ Đình, Tây Mỗ) và phía Đông (Đông Anh) với mức giá tiệm cận khu trung tâm, đạt 79,9 - 100,5 triệu đồng/m2, nâng mặt bằng giá sơ cấp trung bình đạt 80,9 - 130,5 triệu đồng/m2.

Avison Young Việt Nam cho biết, nguyên nhân giá căn hộ phía Bắc tiếp tục tăng vì giá đất, chi phí xây dựng và nhân công ngày càng tăng.

Đà Nẵng ghi nhận dự án Masteri Rivera ra mắt với 1.112 căn hộ. Phân khúc cao cấp và hạng sang sôi động trở lại với các dự án như Capital Square, The Filmore hay The Royal.

Nguồn cung tương lai dự báo khá đa dạng, từ phân khúc cao cấp Sun Solar, trung - cận cao cấp Newtown Diamond đến Mia Center Point thuộc trung cấp. Các sản phẩm căn hộ Đà Nẵng vì vậy kỳ vọng đáp ứng nhu cầu cho nhiều tệp khách hàng.

TP. Hồ Chí Minh cũng đón nhận nhiều sản phẩm mới trong quý II/2025. Cụ thể, Lumière Midtown tại The Global City mở bán 808 căn, Celadon City, CitiGrand, Alta Height giới thiệu giai đoạn tiếp theo. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục tăng, 4 - 6% với dự án mới và 2 - 4% với dự án hiện hữu.

Giáp ranh TP. Hồ Chí Minh, thị trường Bình Dương (cũ) sôi động với loạt dự án mới: Fresia Riverside, The Infinity và The Gió Riverside, The Felix, Symlife, mức giá sơ cấp phổ biến trong khoảng 38,6 - 50 triệu đồng/m2 . Giá bán sơ cấp trung bình tại Bình Dương đã tăng đáng kể so với giai đoạn 2018 - 2020 và đang có xu hướng tăng nhanh.

Ông David Jackson – Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định, cùng với việc ba bộ luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực từ tháng 8/2024, những thay đổi quan trọng từ đầu năm đến nay đang định hình hướng đi mới cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Thị trường đang trải qua giai đoạn tái định giá, với các tài sản ngoại vi có liên kết hạ tầng tốt tăng giá tốt hơn. Đây không chỉ là xu hướng ngắn hạn diễn ra ở đô thị lớn mà còn phản ánh sự dịch chuyển trung hạn theo nhân khẩu học và phát triển giao thông công cộng.

The Felix thật sự ấn tưởng sức hút bởi trong 1 buổi livestream, CEO Nguyễn Quốc Cường đã thu về hơn 500 booking

Thị trường văn phòng phản ánh định hướng của các đầu tàu kinh tế

Theo Avison Young Việt Nam, trong quý II, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy duy trì tích cực ở ba thị trường trọng điểm. Nhu cầu về không gian làm việc bền vững, linh hoạt và tích hợp đa chức năng trở thành động lực chính để các nhà phát triển điều chỉnh giá thuê và nâng cấp dịch vụ.

TP. Hồ Chí Minh đón dự án mới Betrimex Tower và Yteco Office Tower đi vào vận hành, bổ sung 15.200 m2 vào thị trường. Trong trung tâm, các dự án hạng B có chất lượng tốt tăng sức hút, đẩy giá thuê tăng 5% so với quý trước, đạt 29,5 USD/m2/tháng.

Trong khi đó, nhu cầu với không gian cao cấp vẫn giữ vững, sự thay đổi trong mô hình làm việc và nguồn cung dự báo tăng từ nửa sau năm 2025 sẽ tác động thị trường trong thời gian tới.

Thị trường Đà Nẵng có tiềm năng thu hút khách thuê trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ sáng tạo theo định hướng phát triển của thành phố. Sự xuất hiện của dự án văn phòng kết hợp nghỉ dưỡng và phong cách sống như The One Tower, Nobu Đà Nẵng hình thành xu hướng mới – “workcation” – mô hình làm việc kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, phù hợp với chuyên gia quốc tế và du mục kỹ thuật số.

Tại Hà Nội, văn phòng hạng A trong trung tâm như quận Hoàn Kiếm và Ba Đình ghi nhận nhu cầu ổn định, phản ánh qua giá thuê cạnh tranh và tỷ lệ lấp đầy cao.

Song song đó, văn phòng hạng B tại Cầu Giấy và Nam Từ Liêm trở nên hấp dẫn với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành công nghệ, thương mại dịch vụ và logistics. Thị trường đang mở rộng dần về phía Cầu Giấy, Tây Hồ với các dự án quy mô lớn sắp ra mắt như Oriental Square, Maslight Tower, Parc Hà Nội.

Trong quý tới, một số dự án hạng A dự kiến đi vào hoạt động, nổi bật như Gelex Tower với khoảng 8.500 m² diện tích sàn cho thuê đạt tiêu chuẩn LEED Gold.