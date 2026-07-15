Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Sáng 15/7, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung và Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân.

Chi cục Hải quan khu vực III khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HQKV3

Báo cáo tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường cho biết, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng, khối lượng công việc gia tăng trong khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn, đơn vị vẫn duy trì hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Trong 6 tháng đầu năm, Hải quan khu vực III đã làm thủ tục cho gần 1,3 triệu tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 66,7 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 49.433 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán pháp lệnh và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến ngày 12/7/2026, số thu đã tăng lên 53.217 tỷ đồng, tạo nền tảng thuận lợi để đơn vị phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu 100.000 tỷ đồng trong năm nay.

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan tiếp tục ghi nhận bước tiến quan trọng với việc triển khai mô hình thông quan tập trung. Sau hơn một tháng vận hành thí điểm mô hình, trên 64.000 tờ khai đã được xử lý, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt, không làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp.

Theo Hải quan khu vực III, mô hình thông quan tập trung giúp số hóa hồ sơ hải quan, công khai, minh bạch quy trình xử lý, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và công chức hải quan, đồng thời tổ chức xử lý hồ sơ theo quy trình khép kín, thống nhất. Đơn vị đặt mục tiêu giảm trên 30% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, 6 tháng đầu năm, Hải quan khu vực III đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 21 vụ vi phạm, với tổng trị giá tang vật 14,8 tỷ đồng; trong đó có 3 vụ được xử lý hình sự và 18 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi cục Hải quan khu vực III đạt được trong 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tập trung các giải pháp để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026./.