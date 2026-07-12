Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Bám sát chủ trương chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng đã tập trung triển khai các giải pháp xây dựng hệ sinh thái ứng dụng số phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, đồng thời chủ động xây dựng, triển khai các chuyên đề trọng điểm đối với những lĩnh vực, nhóm người nộp thuế có rủi ro cao.