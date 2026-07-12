Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), số thu ngân sách của ngành Hải quan từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đạt 264.795 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.418 vụ việc vi phạm; thu được 677 kg ma tuý các loại; phân luồng thông suốt 11.465.163 tờ khai xuất nhập khẩu… là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu 2026.
(TBTCO) - Bám sát chủ trương chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng đã tập trung triển khai các giải pháp xây dựng hệ sinh thái ứng dụng số phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, đồng thời chủ động xây dựng, triển khai các chuyên đề trọng điểm đối với những lĩnh vực, nhóm người nộp thuế có rủi ro cao.
(TBTCO) - Từ ngày 13/7/2026, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu “Mã văn bản pháp quy khác” theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan.
(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII làm thủ tục cho gần 4.000 doanh nghiệp, thông quan gần 10 tỷ USD hàng hóa và thu ngân sách gần 12.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, khẳng định hiệu quả cải cách, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn, người nộp thuế cần làm gì? Nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về đăng ký thuế.
(TBTCO) - Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá cùng 1 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.
(TBTCO) - Ngày 10/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 nhằm cung cấp thông tin chính thức, thống nhất về các nội dung chính sách, nghiệp vụ mới trong toàn ngành Thuế. Nội dung tập huấn liên quan đến các quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử; đăng ký thuế; giao dịch liên kết; MAP/APA và trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán và Bộ câu hỏi Phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. 24 câu hỏi dưới dạng hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu được Cục Thuế tập trung làm rõ các quy định pháp luật, dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm, trách nhiệm của người nộp thuế cũng như các chế tài xử lý theo quy định hiện hành.