Thuế - Hải quan

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
15:23 | 12/07/2026
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), số thu ngân sách của ngành Hải quan từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đạt 264.795 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.418 vụ việc vi phạm; thu được 677 kg ma tuý các loại; phân luồng thông suốt 11.465.163 tờ khai xuất nhập khẩu… là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu 2026.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
6 tháng đầu năm 2026 thu ngân sách hải quan

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