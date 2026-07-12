Ngày 12/7: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 415,5 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 giảm 2,1 Yên, tương đương 0,5%, xuống 419,8 Yên/kg. Tính chung cả tuần hợp đồng này vẫn tăng 2,32%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 0,6 Baht lên 91,3 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 130 Nhân dân tệ (0,77%) xuống 16.795 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 10 Nhân dân tệ (0,06%) lên 16.905 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9, giao dịch sôi động nhất tăng 245 Nhân dân tệ (1,97%) lên 12.655 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 8 giao dịch ở mức 215 US cent/kg, giảm 1%.

Thị trường cao su vẫn khá thận trọng khi các yếu tố về nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung chưa tạo được động lực rõ ràng. Đà phục hồi ở kỳ hạn tháng 9 tại SHFE phần nào cải thiện kỳ vọng của nhà đầu tư, song việc giá trên SGX tiếp tục suy giảm cho thấy thị trường xuất khẩu vẫn đối mặt với áp lực nhất định.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn giữ trạng thái ổn định, trong khi diễn biến trên thị trường thế giới tiếp tục chịu tác động bởi giá dầu, căng thẳng địa chính trị và triển vọng nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô./.