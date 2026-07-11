Ngày 11/7: Giá cao su diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 5,5 Yên (1,34%) lên 415,5 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 tăng 1,7 Yên, tương đương 0,41%, lên 420,4 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 1,2 Baht lên 90,7 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 30 Nhân dân tệ (0,18%) xuống 16.925 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 45 Nhân dân tệ, tương đương 0,27%, xuống 16.890 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 8 gần nhất giao dịch lần cuối ở mức 216,6 US cent/kg, giảm 0,7%.

Quân đội Mỹ cho biết, đã triển khai các đợt không kích mới nhằm vào Iran với mục tiêu bảo đảm hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên đã đổ vỡ.

Diễn biến này đã thúc đẩy giá dầu tăng trở lại khi kỳ vọng về việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu trước khi xung đột xảy ra - suy giảm đáng kể.

Giới phân tích cho rằng, giá cao su tự nhiên thường biến động cùng chiều với giá dầu do phải cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp, sản phẩm được sản xuất từ dầu thô.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su hôm nay tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, phản ánh diễn biến ổn định của thị trường nguyên liệu sau nhiều phiên liên tiếp không có điều chỉnh.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.