Đối thoại

Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Văn Tuấn

Văn Tuấn

06:19 | 15/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán và Bộ câu hỏi phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) để làm rõ các quy định pháp luật, dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm, trách nhiệm của người nộp thuế cũng như các chế tài xử lý theo quy định hiện hành.
aa

PV: Hành vi lập “hai hệ thống sổ kế toán” là gì, thưa bà?

Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Hành vi sử dụng hai sổ kế toán, hay còn gọi là “hai hệ thống sổ”, là việc một đơn vị lập và vận hành song song từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên. Trong đó, một hệ thống có số liệu “thấp” được dùng để kê khai, báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm nghĩa vụ phải nộp; một hệ thống khác phản ánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận thực tế được vận hành nội bộ hoặc để phục vụ mục đích khác (vay vốn, chia lợi nhuận…).

Bản chất của hành vi này là cố ý che giấu doanh thu, che giấu quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là hành vi bị nghiêm cấm và là một dạng thức điển hình của gian lận, trốn thuế.

PV: Thưa bà, cơ quan thuế sử dụng những phương pháp gì để phát hiện hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán?

Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Người nộp thuế cần hiểu rằng, phương thức quản lý thuế hiện đại cho phép phát hiện sai lệch ngày càng nhanh và chính xác. Biện pháp nghiệp vụ được cơ quan thuế thực hiện thông qua phân tích dữ liệu lớn và áp dụng quản lý rủi ro để phát hiện bất thường về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo ngành.

Cụ thể, đối chiếu chéo giữa dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu kế toán và dòng tiền thanh toán; kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thuế với ngân hàng, sàn thương mại điện tử, đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và các cơ quan liên quan; tiếp nhận thông tin từ các tổ chức cung cấp giải pháp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử.

Các dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cao về vi phạm pháp luật thuế hoàn toàn có thể bị phát hiện thông qua công tác phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro của cơ quan thuế. Khoảng cách giữa “số liệu khai” và “số liệu thực” ngày càng khó che giấu.

Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

PV: Bà có thể cho biết, hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán dẫn đến hệ quả gì và mức độ xử lý theo quy định của pháp luật ra sao?

Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để trốn thuế có thể dẫn đến đồng thời nhiều hệ quả: bị truy thu thuế, tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và trong trường hợp nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ nhất, bị truy thu thuế và tiền chậm nộp. Theo quy định của pháp luật, khi bị phát hiện trốn thuế, người nộp thuế bị buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước (biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc); bị tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Thứ hai, bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Cụ thể, theo Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, thì hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Minh bạch là khoản đầu tư cho uy tín, cơ hội và sự bền vững

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, hành vi lập “2 hệ thống sổ kế toán” không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, tạo bất bình đẳng với các doanh nghiệp tuân thủ; hủy hoại uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp và làm mất cơ hội tiếp cận vốn, đối tác, đấu thầu khi hồ sơ tài chính không đáng tin cậy. Khi bị xử lý, chi phí khắc phục (truy thu, phạt, tiền chậm nộp, án phí) thường lớn hơn nhiều lần khoản thuế ban đầu định “tiết kiệm”.

“Một hệ thống sổ kế toán trung thực, thống nhất chính là nền tảng pháp lý vững chắc giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển. Minh bạch không phải là gánh nặng, mà là khoản đầu tư cho uy tín, cơ hội và sự bền vững” - bà Nguyễn Thị Lan Anh khẳng định.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, người nộp thuế còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp theo quy định; đồng thời phải thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế có liên quan. Nội dung điều chỉnh có thể bao gồm doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số lỗ được chuyển kỳ sau, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và các chỉ tiêu khác trên hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thứ ba, khi số tiền trốn thuế đạt ngưỡng luật định, hành vi có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngưỡng khởi tố từ 100 triệu đồng đối với cá nhân và từ 200 triệu đồng đối với pháp nhân thương mại (hoặc dưới mức này nhưng đã bị xử phạt hành chính/đã bị kết án về hành vi này, chưa được xóa án tích).

Hình phạt bổ sung đối với cá nhân là có thể bị phạt tiền 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bên cạnh đó, hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán còn có thể bị xem xét xử lý về Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điểm đ khoản 1 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

PV: Bà có khuyến nghị gì đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh?

Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Theo tôi, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần ghi nhận đầy đủ, trung thực, kịp thời mọi giao dịch kinh tế phát sinh trên một hệ thống sổ kế toán thống nhất.

Đồng thời, doanh nghiệp cần xuất hóa đơn đầy đủ, đúng giá trị thực tế cho mọi hàng hóa, dịch vụ đã bán; hạn chế tối đa giao dịch tiền mặt không kiểm soát; ưu tiên thanh toán qua ngân hàng để tạo dấu vết minh bạch; đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống kế toán, hóa đơn điện tử và dòng tiền; định kỳ tự đối chiếu để phát hiện sớm sai lệch.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nên lựa chọn, sử dụng phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử của nhà cung cấp uy tín, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Khi phát hiện sai sót, cần chủ động rà soát, kê khai bổ sung, điều chỉnh và liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn (việc tự giác khắc phục có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ).

Ngoài ra, cần thường xuyên đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán, hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính và dữ liệu hóa đơn điện tử để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và nhất quán của thông tin kê khai thuế.

PV: Các tổ chức cung cấp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực thuế có trách nhiệm ra sao trong việc cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Các tổ chức này không phát triển, cung cấp hoặc hỗ trợ các giải pháp phần mềm có khả năng tạo lập hoặc duy trì song song hai hệ thống sổ kế toán; tích hợp chức năng cảnh báo, phát hiện bất thường trong dữ liệu kế toán, hóa đơn điện tử (ví dụ: cảnh báo khi doanh thu, dòng tiền và hóa đơn lệch nhau).

Đặc biệt, cần thực hiện kết nối, truyền nhận dữ liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác với cơ quan thuế theo quy định; phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định pháp luật; chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong tuyên truyền, nhắc nhở, định hướng người nộp thuế thực hiện đúng quy định.

Tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ tiếp tay, hỗ trợ thiết lập hệ thống “2 sổ” có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý với vai trò đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi trốn thuế.

PV: Xin cảm ơn bà!

Văn Tuấn
Từ khóa:
hai sổ kế toán trốn thuế truy cứu trách nhiệm hình sự cục thuế sổ tay hướng dẫn

Bài liên quan

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

Sổ tay giải đáp về hành vi vi phạm sử dụng hai hệ thống sổ kế toán

Sổ tay giải đáp về hành vi vi phạm sử dụng hai hệ thống sổ kế toán

Dành cho bạn

Ngày 15/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 15/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 15/7: Giá cao su thế giới ghi nhận chiều hướng tích cực

Ngày 15/7: Giá cao su thế giới ghi nhận chiều hướng tích cực

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

Thận trọng khi mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thận trọng khi mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Đọc thêm

Nghị định 200/2026/NĐ-CP: Phân biệt rõ hơn giữa tài sản bảo đảm thực và hình thức

Nghị định 200/2026/NĐ-CP: Phân biệt rõ hơn giữa tài sản bảo đảm thực và hình thức

(TBTCO) - Theo bà Hoàng Việt Phương - Tổng Giám đốc S&I Ratings, Nghị định 200/2026/NĐ-CP sẽ giúp nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dần hình thành sự phân biệt rõ hơn giữa “tài sản bảo đảm thực” và “tài sản bảo đảm hình thức”, đồng thời đòi hỏi mức độ minh bạch cao hơn về định giá và tính thanh khoản của tài sản bảo đảm.
Ổn định vĩ mô, tạo “vùng đệm” để Việt Nam tăng tốc

Ổn định vĩ mô, tạo “vùng đệm” để Việt Nam tăng tốc

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Quốc Việt (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, kết quả tăng trưởng 8,18% trong nửa đầu năm cho thấy, nền kinh tế đã duy trì được “vùng đệm” vĩ mô an toàn. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm.
Tập trung vào các chính sách có tác động nhanh, trực tiếp và đo lường được

Tập trung vào các chính sách có tác động nhanh, trực tiếp và đo lường được

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026, cần phải quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp thiết, đặc biệt cần tăng tốc đầu tư công, khơi thông dòng tiền doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng trong nước… Điều quan trọng nhất là phải biến các nguồn lực sẵn có thành hoạt động kinh tế thực trong thời gian ngắn nhất. Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Văn Hiến - Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Giữ lãi suất cân bằng, thay vì hạ sâu đại trà bằng mọi giá

Giữ lãi suất cân bằng, thay vì hạ sâu đại trà bằng mọi giá

(TBTCO) - PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân - Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, nếu tín dụng tiếp tục tăng nhanh trong khi huy động vốn không theo kịp, ngân hàng sẽ đối mặt với ba rủi ro lớn, khó đáp ứng chuẩn an toàn Basel III. Trong bối cảnh này, lãi suất cần được điều hành ổn định có chọn lọc, hài hòa nhiều mục tiêu, thay vì duy trì "rẻ đại trà”.
Cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hút dòng vốn FDI chất lượng cao

(TBTCO) - Trả lời Báo Tài chính - Đầu tư, ông Trần Thanh Quyết - Giám đốc Điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam (ICHAM) cho biết, Nghị quyết 10-NQ/TW được cộng đồng doanh nghiệp Ý đánh giá là bước chuyển quan trọng trong định hướng thu hút FDI của Việt Nam. Cùng với cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, đây sẽ là nền tảng để Việt Nam đón dòng vốn FDI chất lượng cao và phát triển các chuỗi liên kết bền vững.
Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể

Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, sau khi công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ đẩy nhanh lập quy hoạch phân khu, triển khai đồng thời các cấp độ quy hoạch, cắt giảm thủ tục và ưu tiên các dự án hạ tầng, đô thị đa mục tiêu nhằm sớm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô.
Bảo hiểm y tế mở rộng chi trả cho khám ngoại trú trái tuyến

Bảo hiểm y tế mở rộng chi trả cho khám ngoại trú trái tuyến

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Nguyễn Lan Hương - Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được mở rộng quyền lợi. Đáng chú ý, nhiều bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nay sẽ được chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng.
Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư trước thềm Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, Hà Nội đang tận dụng lợi thế từ Luật Thủ đô và quy hoạch mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 15/7: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà khởi sắc

Ngày 15/7: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà khởi sắc

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ