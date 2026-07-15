Thị trường

Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

06:43 | 15/07/2026
Giá cà phê hôm nay (15/7) đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 94.500 - 95.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm mạnh tại các vùng trồng trọng điểm, có nơi mất tới 4.000 đồng/kg.
aa
Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm
Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Khảo sát sáng 15/7 cho thấy, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá về mức 94.500 - 95.100 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực với 95.100 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm về 95.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng là địa phương có mức giá thấp nhất, đạt 94.500 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang chịu tác động trực tiếp từ xu hướng điều chỉnh trên các sàn giao dịch quốc tế sau chuỗi phiên biến động mạnh trong tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 18 USD/tấn (0,47%) xuống còn 3.834 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11 cũng giảm 23 USD/tấn (0,6%), còn 3.796 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 4,25 US cent/pound (1,27%), xuống 330 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12 giảm 4,95 US cent/pound (1,57%), còn 311,05 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm mạnh

giatieu_1784013935.webp
Giá tiêu hôm nay lao dốc không phanh. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 15/7 cho thấy, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt điều chỉnh giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá về còn 134.500 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất 4.000 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cũng giảm 4.000 đồng/kg, còn 135.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 3.500 đồng/kg, xuống 134.500 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng khảo sát. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đồng Nai cùng giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg.

Đây là phiên giảm mạnh đầu tiên sau nhiều ngày thị trường duy trì ổn định ở vùng giá cao.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu đi ngang. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn được chào bán trong khoảng 5.850 - 5.950 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Trong khi đó, tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 7.079 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch ở 5.900 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức cao nhất với 9.350 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia vẫn ổn định ở 9.198 USD/tấn. Tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ mức 8.200 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 12.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Dành cho bạn

Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 15/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 15/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 15/7: Giá cao su thế giới ghi nhận chiều hướng tích cực

Ngày 15/7: Giá cao su thế giới ghi nhận chiều hướng tích cực

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

Thận trọng khi mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thận trọng khi mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Đọc thêm

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Hà Nội xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn nhằm chủ động ứng phó với các biến động của thị trường năng lượng, bảo đảm cung ứng liên tục cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và các lĩnh vực thiết yếu, kể cả trong những tình huống khẩn cấp.
Giá dầu thô và đậu tương lên cao nhất gần một tháng

Giá dầu thô và đậu tương lên cao nhất gần một tháng

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục chi phối diễn biến thị trường hàng hóa, đặc biệt ở nhóm năng lượng, giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng. Cùng chiều, giá dầu đậu tương lên cao nhất trong gần một tháng.
Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Giá bạc hôm nay (14/7) tiếp tục giảm do đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên thị trường kim loại quý.
Ngày 14/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Ngày 14/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Giá lúa gạo hôm nay (14/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán yếu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, trong năm 2026, Việt Nam sẽ xuất khẩu 8,1 triệu tấn gạo, tăng 200.000 tấn so với các dự báo trước đó.
Ngày 14/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước giảm

Ngày 14/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (14/7) tại các thị trường chính châu Á diễn biến trái chiều. Trong khi đó, giá cao su trong nước điều chỉnh giảm nhẹ.
Ngày 14/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 14/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay (14/7) tiếp tục khởi sắc khi nhiều địa phương tại miền Bắc và miền Nam điều chỉnh tăng giá. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Gỡ điểm nghẽn mã số vùng trồng, mở rộng cửa xuất khẩu

Gỡ điểm nghẽn mã số vùng trồng, mở rộng cửa xuất khẩu

(TBTCO) - Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đang là điều kiện bắt buộc để nhiều mặt hàng nông sản chinh phục các thị trường xuất khẩu "khó tính". Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc về quy trình, quản lý và phối hợp giữa các bên.
Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

(TBTCO) - Từ những trải nghiệm thực tế của người dùng, VinFast VF 9 đang cho thấy giá trị của mẫu E-SUV Việt không chỉ nằm ở kích thước hay sức mạnh vận hành vượt trội, mà còn ở khả năng trở thành một “văn phòng di động” đúng nghĩa.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 15/7: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà khởi sắc

Ngày 15/7: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà khởi sắc

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ