Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Khảo sát sáng 15/7 cho thấy, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá về mức 94.500 - 95.100 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực với 95.100 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm về 95.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng là địa phương có mức giá thấp nhất, đạt 94.500 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang chịu tác động trực tiếp từ xu hướng điều chỉnh trên các sàn giao dịch quốc tế sau chuỗi phiên biến động mạnh trong tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 18 USD/tấn (0,47%) xuống còn 3.834 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11 cũng giảm 23 USD/tấn (0,6%), còn 3.796 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 4,25 US cent/pound (1,27%), xuống 330 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12 giảm 4,95 US cent/pound (1,57%), còn 311,05 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay lao dốc không phanh. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 15/7 cho thấy, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt điều chỉnh giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá về còn 134.500 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất 4.000 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cũng giảm 4.000 đồng/kg, còn 135.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 3.500 đồng/kg, xuống 134.500 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng khảo sát. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đồng Nai cùng giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg.

Đây là phiên giảm mạnh đầu tiên sau nhiều ngày thị trường duy trì ổn định ở vùng giá cao.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu đi ngang. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn được chào bán trong khoảng 5.850 - 5.950 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Trong khi đó, tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 7.079 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch ở 5.900 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức cao nhất với 9.350 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia vẫn ổn định ở 9.198 USD/tấn. Tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ mức 8.200 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 12.250 USD/tấn./.