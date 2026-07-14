Thuế - Hải quan

Hải quan tập huấn về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
20:40 | 14/07/2026
(TBTCO) - Ngày 14/7, Cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định mới về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm bảo đảm triển khai thống nhất trong toàn ngành.
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Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Cục Hải quan và các Chi cục Hải quan khu vực trên cả nước. Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng chủ trì hội nghị.

Nội dung tập huấn bao gồm giới thiệu các quy định mới của Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế; Thông tư số 86/2026/TT-BTC quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 84/2026/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

Hải quan phổ biến quy định mới về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là các Chi cục Hải quan khu vực, tập trung nghiên cứu, nắm vững các điểm mới của Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, Thông tư số 86/2026/TT-BTC, Thông tư số số 84/2026/TT-BTC để triển khai đúng, đầy đủ và thống nhất trong toàn ngành.

Lãnh đạo Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức tập huấn cho toàn thể công chức nhằm bảo đảm việc thực hiện đồng bộ các quy định của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bên cạnh nội dung phổ biến chính sách mới, hội nghị cũng lấy ý kiến các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan và các Chi cục Hải quan khu vực đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện việc thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP) và các văn bản liên quan; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi.

Việc kịp thời phổ biến các quy định mới và lấy ý kiến từ thực tiễn sẽ góp phần bảo đảm chính sách quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được triển khai thống nhất, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước./.

Song Linh
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