Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

13/16 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán

Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 16.300 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng trưởng 26,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu từ thuế và phí đạt 9.765 tỷ đồng, đạt 64% dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ thực hiện. Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục đóng vai trò “trụ cột” với 6.124 tỷ đồng, đóng góp hơn 38% vào tổng thu nội địa và tăng trưởng tới 46% so với cùng kỳ năm trước.

Các đại biểu tiến hành nghi thức kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”. Ảnh: Thanh Phúc

Có 13/16 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán được giao. Một số khu vực thu ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98% dự toán và bằng 199% so với cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 62% dự toán và bằng 145% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ đạt 75% dự toán và bằng 145% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, các khoản thu từ đất cũng đạt kết quả ấn tượng với 6.552 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tăng 33% so với cùng kỳ. Sự khởi sắc này phản ánh sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển.

Thuế tỉnh Nghệ An tiến hành nghi thức kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”. Việc đưa công cụ này vào vận hành thể hiện bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số của ngành Thuế Nghệ An, góp phần nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu, nhận diện sớm rủi ro, phục vụ công tác quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và chính xác.

Không chỉ dừng lại ở kết quả thu ngân sách, 6 tháng đầu năm Thuế tỉnh Nghệ An còn ghi dấu ấn đậm nét trong việc đổi mới phương thức quản lý, chuyển mạnh từ hành chính truyền thống sang quản trị thuế hiện đại dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro.

Thuế tỉnh Nghệ An cũng một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai các ứng dụng số phục vụ người nộp thuế. Chiến dịch “30 ngày cao điểm cầm tay chỉ việc, đồng hành, hướng dẫn hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai” đã tạo nên một làn sóng thay đổi tích cực.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Nghệ An, đến nay, tỉnh đã quản lý hơn 69.000 hộ kinh doanh, trong đó tỷ lệ sử dụng eTax Mobile đạt 87%, có 3.928 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử; đã có gần 63.000 hộ kinh doanh cung cấp tài khoản ngân hàng đạt tỷ lệ 91% và đặc biệt là 100% hộ nộp hồ sơ khai thuế cũng như nộp thuế điện tử.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Thuế Nghệ An đã chủ động kết nối dữ liệu với các sàn thương mại điện tử, các đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán và ngân hàng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát, đối chiếu dữ liệu kết nối với các ngành đã giúp cơ quan Thuế đưa vào quản lý thêm 368 tỷ đồng doanh thu và tăng số thuế phải nộp thêm 5,5 tỷ đồng. Việc ứng dụng các kênh hỗ trợ số như: Chatbot AI, MiniApp Zalo đã chuyển phương thức hỗ trợ người nộp thuế từ “bị động” sang “chủ động”, sát thực tế từng đối tượng.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Nghệ An cũng đang nghiên cứu, xây dựng công cụ thu thập dữ liệu người nộp thuế phục vụ phân tích, nhận diện và quản lý rủi ro. Đây được xem là bước đi đột phá để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, lựa chọn đúng đối tượng kiểm tra và nâng cao hiệu quả quản lý dựa trên nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tăng tốc chuyển đổi số đi đôi với quản chặt nguồn thu

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng nhấn mạnh những kết quả thu ngân sách của Nghệ An là rất tích cực đảm bảo cả về tiến độ và tốc độ tăng trưởng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các cá nhân của Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, từ nay đến cuối năm 2026, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn ngành Thuế nói chung và Thuế tỉnh Nghệ An nói riêng còn rất nặng nề. Do đó để hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả năm 2026, Thuế tỉnh Nghệ An cần tập trung theo dõi sát tiến độ thu từng địa bàn, sắc thuế; phân tích rõ các khoản thu có dư địa để bù đắp cho các khoản hụt thu. Tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản và thương mại điện tử; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán và kịch bản thu UBND tỉnh giao.

Thuế tỉnh Nghệ An cần quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng công chức quản lý; thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế, công khai nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp chây ỳ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Nghệ An cần đẩy mạnh kiểm tra theo chuyên đề đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản, xăng dầu, giao dịch liên kết, hoàn thuế giá trị gia tăng và các doanh nghiệp lỗ kéo dài. Kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đối với các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn.

Cùng với đó, tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý thuế. Thuế tỉnh cần coi dữ liệu là nền tảng của quản lý thuế hiện đại. Việc xây dựng công cụ thu thập dữ liệu người nộp thuế cần được triển khai bài bản, thực chất, có tiêu chí rủi ro rõ ràng, có sản phẩm đầu ra phục vụ công chức quản lý và điều hành thu.

Cùng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những kết quả mà Thuế tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế để chủ động dự báo nguồn thu; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế; đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Giai đoạn 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026. Do đó, Thuế tỉnh Nghệ An cần tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế, chủ động phân tích, dự báo nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực và từng sắc thuế để có giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả.