Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
20:26 | 12/07/2026
(TBTCO) - Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện ước đạt trên 16.300 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng trưởng 26,2% so với cùng kỳ thực hiện. Công tác quản lý thuế đang được Thuế tỉnh Nghệ An chuyển mạnh từ hành chính truyền thống sang quản trị thuế hiện đại.
aa

13/16 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán

Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 16.300 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng trưởng 26,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu từ thuế và phí đạt 9.765 tỷ đồng, đạt 64% dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ thực hiện. Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục đóng vai trò “trụ cột” với 6.124 tỷ đồng, đóng góp hơn 38% vào tổng thu nội địa và tăng trưởng tới 46% so với cùng kỳ năm trước.

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Các đại biểu tiến hành nghi thức kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”. Ảnh: Thanh Phúc

Có 13/16 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán được giao. Một số khu vực thu ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98% dự toán và bằng 199% so với cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 62% dự toán và bằng 145% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ đạt 75% dự toán và bằng 145% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, các khoản thu từ đất cũng đạt kết quả ấn tượng với 6.552 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tăng 33% so với cùng kỳ. Sự khởi sắc này phản ánh sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển.

Thuế tỉnh Nghệ An tiến hành nghi thức kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”. Việc đưa công cụ này vào vận hành thể hiện bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số của ngành Thuế Nghệ An, góp phần nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu, nhận diện sớm rủi ro, phục vụ công tác quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và chính xác.

Không chỉ dừng lại ở kết quả thu ngân sách, 6 tháng đầu năm Thuế tỉnh Nghệ An còn ghi dấu ấn đậm nét trong việc đổi mới phương thức quản lý, chuyển mạnh từ hành chính truyền thống sang quản trị thuế hiện đại dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro.

Thuế tỉnh Nghệ An cũng một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai các ứng dụng số phục vụ người nộp thuế. Chiến dịch “30 ngày cao điểm cầm tay chỉ việc, đồng hành, hướng dẫn hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai” đã tạo nên một làn sóng thay đổi tích cực.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Nghệ An, đến nay, tỉnh đã quản lý hơn 69.000 hộ kinh doanh, trong đó tỷ lệ sử dụng eTax Mobile đạt 87%, có 3.928 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử; đã có gần 63.000 hộ kinh doanh cung cấp tài khoản ngân hàng đạt tỷ lệ 91% và đặc biệt là 100% hộ nộp hồ sơ khai thuế cũng như nộp thuế điện tử.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Thuế Nghệ An đã chủ động kết nối dữ liệu với các sàn thương mại điện tử, các đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán và ngân hàng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát, đối chiếu dữ liệu kết nối với các ngành đã giúp cơ quan Thuế đưa vào quản lý thêm 368 tỷ đồng doanh thu và tăng số thuế phải nộp thêm 5,5 tỷ đồng. Việc ứng dụng các kênh hỗ trợ số như: Chatbot AI, MiniApp Zalo đã chuyển phương thức hỗ trợ người nộp thuế từ “bị động” sang “chủ động”, sát thực tế từng đối tượng.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Nghệ An cũng đang nghiên cứu, xây dựng công cụ thu thập dữ liệu người nộp thuế phục vụ phân tích, nhận diện và quản lý rủi ro. Đây được xem là bước đi đột phá để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, lựa chọn đúng đối tượng kiểm tra và nâng cao hiệu quả quản lý dựa trên nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tăng tốc chuyển đổi số đi đôi với quản chặt nguồn thu

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng nhấn mạnh những kết quả thu ngân sách của Nghệ An là rất tích cực đảm bảo cả về tiến độ và tốc độ tăng trưởng.

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các cá nhân của Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, từ nay đến cuối năm 2026, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn ngành Thuế nói chung và Thuế tỉnh Nghệ An nói riêng còn rất nặng nề. Do đó để hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả năm 2026, Thuế tỉnh Nghệ An cần tập trung theo dõi sát tiến độ thu từng địa bàn, sắc thuế; phân tích rõ các khoản thu có dư địa để bù đắp cho các khoản hụt thu. Tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản và thương mại điện tử; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán và kịch bản thu UBND tỉnh giao.

Thuế tỉnh Nghệ An cần quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng công chức quản lý; thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế, công khai nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp chây ỳ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Nghệ An cần đẩy mạnh kiểm tra theo chuyên đề đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản, xăng dầu, giao dịch liên kết, hoàn thuế giá trị gia tăng và các doanh nghiệp lỗ kéo dài. Kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đối với các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn.

Cùng với đó, tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý thuế. Thuế tỉnh cần coi dữ liệu là nền tảng của quản lý thuế hiện đại. Việc xây dựng công cụ thu thập dữ liệu người nộp thuế cần được triển khai bài bản, thực chất, có tiêu chí rủi ro rõ ràng, có sản phẩm đầu ra phục vụ công chức quản lý và điều hành thu.

Cùng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những kết quả mà Thuế tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế để chủ động dự báo nguồn thu; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế; đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Giai đoạn 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026. Do đó, Thuế tỉnh Nghệ An cần tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế, chủ động phân tích, dự báo nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực và từng sắc thuế để có giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách nhà nước Quản trị thuế hiện đại ứng dụng chuyển đổi số quản lý nguồn thu chuyển đổi số thuế trí tuệ nhân tạo

Bài liên quan

Xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng trưởng hai con số, tạo đà cho thu ngân sách

Xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng trưởng hai con số, tạo đà cho thu ngân sách

Infographics: Thu ngân sách 6 tháng do ngành Thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.330 tỷ đồng

Infographics: Thu ngân sách 6 tháng do ngành Thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.330 tỷ đồng

Thu ngân sách của Hải quan khu vực XIII tăng 47,35% trong nửa đầu năm 2026

Thu ngân sách của Hải quan khu vực XIII tăng 47,35% trong nửa đầu năm 2026

Dành cho bạn

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 12/7: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm tại một số doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 12/7: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm tại một số doanh nghiệp

Ngày 12/7: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 12/7: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 12/7: Giá lúa ít biến động, gạo nguyên liệu xuất khẩu neo cao

Ngày 12/7: Giá lúa ít biến động, gạo nguyên liệu xuất khẩu neo cao

Đọc thêm

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa 6 tháng năm 2026 do đơn vị thực hiện được 4.045,5 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, tăng 39,3% so với cùng kỳ.
Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ số, tăng hiệu quả kiểm tra thuế

Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ số, tăng hiệu quả kiểm tra thuế

(TBTCO) - Bám sát chủ trương chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng đã tập trung triển khai các giải pháp xây dựng hệ sinh thái ứng dụng số phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, đồng thời chủ động xây dựng, triển khai các chuyên đề trọng điểm đối với những lĩnh vực, nhóm người nộp thuế có rủi ro cao.
Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tính đến hết ngày 21/6/2026, cơ quan thuế đã ban hành 8.603 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 78.860 tỷ đồng, bằng 46% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026 đã được Quốc hội thông qua.
Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

(TBTCO) - Từ ngày 13/7/2026, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu “Mã văn bản pháp quy khác” theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan.
Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Huế thu ngân sách trên địa bàn thành phố được 6.778 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán và bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2025.
Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII làm thủ tục cho gần 4.000 doanh nghiệp, thông quan gần 10 tỷ USD hàng hóa và thu ngân sách gần 12.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, khẳng định hiệu quả cải cách, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

(TBTCO) - Tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn, người nộp thuế cần làm gì? Nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về đăng ký thuế.
Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

(TBTCO) - Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá cùng 1 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB