Thuế - Hải quan

Ngành Thuế siết kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành

Văn Tuấn

Văn Tuấn

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12:50 | 16/07/2026
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-CT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
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Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ thị số 17/CT-CT của Cục Thuế yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành công việc: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm”; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; xử lý dứt điểm nhiệm vụ quá hạn, chậm tiến độ và tồn đọng kéo dài.

“Các đơn vị trong ngành Thuế phải đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng chủ động, khoa học, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác” - Chỉ thị nêu rõ.

Ngành Thuế siết kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành
Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác hỗ trợ người nộp thuế của công chức thuế. Ảnh: Văn Học

Chỉ thị cho biết, trong thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã nghiêm túc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Trách nhiệm của người đứng đầu và của đội ngũ công chức, người lao động từng bước được nâng cao; công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, Cục Thuế cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số đơn vị ngành Thuế vẫn còn tình trạng thực hiện nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng; việc cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao chưa được đầy đủ, thiếu kịp thời hoặc chưa phản ánh đúng thực tế; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong một số trường hợp còn chưa chặt chẽ; vẫn còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; vai trò kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu tại một số đơn vị chưa được phát huy đầy đủ...

Năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Chỉ thị số 17/CT-CT nêu rõ, trong bối cảnh ngành Thuế đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, với khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu quản lý ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành.

Tại Chỉ thị số 17/CT-CT, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động thuộc quyền quản lý; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây chậm trễ, ách tắc hoặc làm giảm hiệu quả thực thi công vụ.

Việc ban hành Chỉ thị số 17/CT-CT là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn ngành Thuế tập trung thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính; nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi công vụ trong toàn ngành.

Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục triệt để tình trạng chậm muộn trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và cập nhật nhiệm vụ trên hệ thống thông tin; chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản; tổ chức thực hiện, theo dõi và xử lý trách nhiệm.

Đáng chú ý, Chỉ thị số 17/CT-CT nêu rõ, các đơn vị và cá nhân cần lưu ý, thông tin dữ liệu trên các hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Cục Thuế, Bộ Tài chính, Chính phủ và của Trung ương là nguồn thông tin chính thức để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, nghiêm cấm việc cập nhật thông tin dữ liệu mang tính hình thức, đối phó, cập nhật không đầy đủ, không kịp thời hoặc báo cáo số liệu, kết quả thực hiện nhiệm vụ không đúng thực tế.

“Trường hợp phát hiện sai lệch giữa tình hình thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu được cập nhật trên hệ thống thì người đứng đầu đơn vị và các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định” - Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh./.

Văn Tuấn
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nguyên tắc 6 rõ kỷ luật hành chính trách nhiệm người đứng đầu cải cách hành chính chuyển đổi số hiệu quả quản lý nhiệm vụ trọng tâm

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