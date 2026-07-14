Theo Kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thủ đô, qua đó khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố phấn đấu 100% cơ quan nhà nước tuyên truyền về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử; 100% sở, ban, ngành và UBND xã, phường đăng tải tài liệu, video hướng dẫn kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp; 100% thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng được tập huấn để hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Bên cạnh đó, Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất 90% người dân được tiếp cận thông tin về dịch vụ số và kỹ năng số; 100% hộ nghèo, cận nghèo được hướng dẫn kỹ năng số cơ bản; đồng thời mọi phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác tuyên truyền sẽ được tiếp nhận, xử lý trên các nền tảng số.

Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Ảnh minh họa

Nội dung truyền thông tập trung phổ biến cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng các nền tảng, dịch vụ số; giới thiệu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các kết quả nghiên cứu tiêu biểu của thành phố; đồng thời tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Kế hoạch dành trọng tâm cho công tác truyền thông về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake và các hình thức giả mạo trên môi trường số. Song song với đó, cập nhật, phổ biến những xu hướng công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), blockchain, điện toán đám mây và đô thị thông minh nhằm nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Các hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai đa dạng trên báo chí, truyền hình, phát thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số như iHanoi, HanoiWork, chatbot, trợ lý ảo AI, kết hợp với truyền thông trực tiếp tại cơ sở thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ tăng cường truyền thông số bằng nhiều hình thức hiện đại như video ngắn, infographic, podcast, livestream, tọa đàm trực tuyến, minigame và khảo sát trực tuyến; đồng thời thí điểm đo lường hiệu quả truyền thông trên mạng xã hội theo Bộ tiêu chí đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai qua 4 giai đoạn từ tháng 7/2026 đến hết năm 2027, gồm nâng cao nhận thức, phổ biến chính sách; hướng dẫn kỹ năng số và thúc đẩy ứng dụng; truyền thông chuyên sâu, lan tỏa mô hình hiệu quả; đánh giá, hoàn thiện và duy trì các hoạt động truyền thông bền vững./.