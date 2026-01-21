Chứng khoán ACB duy trì đà tăng lợi nhuận trong năm 2025

(TBTCO) - Báo cáo tài chính quý IV/2025 cho thấy, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Chứng khoán ACB năm 2025 đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu hoạt động đạt 4.614 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2025, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) khép lại năm 2025 với bước tăng trưởng vượt trội về quy mô doanh thu. Tổng doanh thu hoạt động cả năm đạt 4.614 tỷ đồng, cao hơn 82% so với mức hơn 2.500 tỷ đồng của năm 2024.

Động lực chính đến từ mảng tự doanh, khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2.195 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của danh mục FVTPL, với quy mô tăng 56% lên gần 4.964 tỷ đồng trong năm qua.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Chứng khoán ACB.

Song song với hoạt động tự doanh, mảng cho vay và phải thu tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu doanh thu của ACBS. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 1.171 tỷ đồng, tăng 78% so với năm trước, trong bối cảnh dư nợ cho vay, chủ yếu là cho vay ký quỹ, được mở rộng gần gấp đôi lên xấp xỉ 17.200 tỷ đồng. Hai mảng kinh doanh cốt lõi này đóng góp gần 75% tổng doanh thu hoạt động của Công ty trong năm 2025.

Ngoài ra, nhiều mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa nguồn thu cho ACBS. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt gần 785 tỷ đồng, tăng 96% so với năm trước. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 440 tỷ đồng, tăng 18%.

Tuy nhiên, song hành với đà tăng mạnh của doanh thu, chi phí hoạt động của ACBS trong năm 2025 cũng gia tăng đáng kể, vượt mốc 3.100 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với năm trước. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 132% lên 1.776 tỷ đồng, phản ánh mức độ biến động lớn hơn của hoạt động tự doanh. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng cho các khoản cho vay, phải thu và chi phí đi vay của các khoản cho vay tăng 128%, lên 1.001 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của ACBS năm 2025 đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.254 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 93% kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng mà ban lãnh đạo đề ra từ đầu năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của ACBS.

Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, quy mô tài sản của ACBS cũng được mở rộng đáng kể. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của công ty đạt gần 38.584 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong cơ cấu này, tài sản tài chính chiếm tới 99,5% tổng tài sản. Tiền mặt và tiền gửi đạt gần 14.400 tỷ đồng, tương đương 37,3% tổng tài sản. Dư nợ cho vay, chủ yếu là cho vay margin, vượt 17.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 45% tổng tài sản. Danh mục tài sản tài chính FVTPL đạt gần 5.000 tỷ đồng, tương ứng 12,9% tổng tài sản.

Cơ cấu danh mục FVTPL trong năm 2025 cũng cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý. Tỷ trọng cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên UPCoM giảm mạnh từ 78% xuống còn 46%, với giá trị khoảng 2.279 tỷ đồng. Đồng thời, danh mục xuất hiện thêm 770 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 15,5% tổng giá trị FVTPL.

Ở phía nguồn vốn, đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của ACBS đạt 24.314 tỷ đồng, trong đó khoảng 95% là nợ vay ngắn hạn. Nguồn vốn vay của công ty chủ yếu đến từ các ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng thương mại lớn. Mặt bằng lãi suất vay dao động trong khoảng 3,6 - 6,6%/năm, thấp hơn mức trung vị của ngành.

Sau nhiều đợt tăng vốn từ ngân hàng mẹ ACB, ACBS hiện nằm trong nhóm các công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về quy mô vốn chủ sở hữu. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 14.270 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm./.