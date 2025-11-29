Hà Nội hướng tới xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026

(TBTCO) - Thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình cải cách quản lý thuế.

Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước hoàn thành toàn bộ 7/7 chỉ tiêu theo đánh giá của Cục Thuế về tiến độ triển khai Đề án.

Theo báo cáo từ Thuế TP. Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 356.737 hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động, tăng 122.244 hộ so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng 52,1%. Sau khi thực hiện định danh và làm sạch dữ liệu, cơ quan Thuế đã đưa vào quản lý 154.708 tổ chức, doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử. Nhóm đối tượng này dự kiến đóng góp 36,3 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2025, tăng 15,5% so với năm trước. Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương duy nhất xây dựng được kho cơ sở dữ liệu thương mại điện tử phục vụ quản lý chuyên sâu.

Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Trong công tác chống thất thu theo Đề án 420, Thuế TP. Hà Nội đã bổ sung 69.782 hộ kinh doanh mới, trong đó giải pháp ghi hình tại địa bàn giúp phát hiện 20.545 hộ. Cơ quan Thuế cũng lập danh sách 18.157 hộ kinh doanh trọng điểm theo 1.397 tuyến phố, đồng thời cập nhật dữ liệu đạt 95% tổng số hộ trên địa bàn. Việc sử dụng dữ liệu từ giao nhận hàng hóa COD, hóa đơn đầu vào, dòng tiền và hoạt động thương mại điện tử đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách, với tổng số tăng thêm 1.237 tỷ đồng mỗi năm; trong đó rà soát COD đóng góp 249,1 tỷ đồng và rà soát thương mại điện tử mang lại 889,5 tỷ đồng. Công tác giám sát đối với các hộ kinh doanh rủi ro cao ghi nhận 658 trường hợp được kiểm tra, góp phần tăng thu thêm 50,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai tại các xã, phường vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều hộ kinh doanh còn tâm lý e ngại trong việc chuyển đổi sang mô hình quản lý thuế theo kê khai; một số xã, phường thiếu nhân lực phụ trách tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp; hạ tầng dữ liệu và sự phối hợp liên ngành vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Tất cả những vướng mắc này đã được cơ quan Thuế Hà Nội giải đáp cụ thể và yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo tiến độ chung theo chỉ đạo của thành phố.

Ban Chỉ đạo Thành phố đã giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị trong hệ thống chính trị. Cụ thể, Thuế TP. Hà Nội là đầu mối thường trực, chịu trách nhiệm điều phối và hướng dẫn toàn bộ quá trình thực hiện. UBND các xã, phường được xác định là tuyến đầu trực tiếp làm việc với hộ kinh doanh, đóng vai trò quyết định trong công tác rà soát, tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Các sở, ngành (Tài chính, Công thương, Công an, Văn hóa), cùng cơ quan báo chí, ngân hàng thương mại, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu phối hợp đồng bộ, bảo đảm sự hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng sự vào cuộc của cơ quan Thuế và các sở, ngành, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành địa phương đi đầu cả nước trong việc xóa bỏ thuế khoán và thực hiện thành công mô hình quản lý thuế hiện đại theo kê khai. Sự đồng hành của cộng đồng hộ và cá nhân kinh doanh được đánh giá là yếu tố then chốt giúp hệ thống thuế ngày càng minh bạch, công bằng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và tăng thu ngân sách bền vững cho thủ đô./.