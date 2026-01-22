Cục Thuế hướng dẫn không xử lý vi phạm hành chính khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có công văn gửi Thuế các tỉnh, thành phố; các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế hướng dẫn nội dung liên quan đến việc không xử lý vi phạm hành chính khi chuyển đổi mô hình từ hộ khoán sang kê khai.

Cụ thể, công văn của Cục Thuế cho biết, từ ngày 1/1/2026 toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang phương pháp kê khai thuế theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội và Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.

Không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước. Ảnh: TN

Nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật thuế, tránh các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai,

Cục Thuế đưa ra hướng dẫn: Căn cứ Điều 51 Luật Quản lý thuế năm 2019 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được cơ quan thuế ấn định thuế theo quy định thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với các nghĩa vụ đã thực hiện.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 5 Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội cũng nêu rõ nguyên tắc: không được hồi tố quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Từ các quy định nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán trong năm 2025 trở về trước (bao gồm cả trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu khoản thuế thay đổi từ 50% trở lên) và đã được cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu và xác định mức thuế khoán thì khi chuyển sang hình thức kê khai thuế từ ngày 1/1/2026 cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra thuế; không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước.

Tuy nhiên, trường hợp các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)./.