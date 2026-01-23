Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

(TBTCO) - Kết thúc chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã cập nhật đầy đủ thông tin của 87.716/88.665 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vào hệ thống cơ sở dữ liệu, đạt tỷ lệ 98,9%.

Cơ bản hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định

Từ ngày 1/1/2026, chính thức xóa bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang thực hiện phương thức kê khai. Đây là bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, hướng tới sự minh bạch và hiện đại.

Đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 3 tuần triển khai kê khai thuế theo quy định mới, ghi nhận tại nhiều hộ kinh doanh cho thấy, quá trình thực hiện kê khai thuế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cần thời gian làm quen và sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Nhiều hộ kiến nghị ngành Thuế tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, tăng cường hướng dẫn trực tiếp, nhất là đối với các chủ hộ lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Công chức Thuế cơ sở 9 tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến hộ kinh doanh. Ảnh: TN

Cụ thể, đối với lĩnh vực dịch vụ ăn uống, hàng tạp hóa... cần xem xét cho phép gộp hóa đơn đối với các giao dịch bán lẻ có giá trị nhỏ, phát sinh nhiều lần trong ngày, không yêu cầu xuất hóa đơn ngay nhằm giảm áp lực về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cạnh đó, hộ kinh doanh kiến nghị cơ quan thuế cần tiếp tục đồng hành, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ và hệ thống điện tử, giúp hộ kinh doanh yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Thanh Hóa, đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có 94.421 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Trong đó, hộ kê khai là 2.406 hộ; hộ khoán thuế là 90.186 hộ, gồm 32.596 hộ kinh doanh phải nộp thuế, 59.419 hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu trở xuống không phải nộp thuế.

Đối với nhóm hộ có doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm phần lớn đã hoàn tất việc ký kết với các nhà cung cấp giải pháp thực hiện hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Nhóm hộ có doanh thu từ hơn 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm cũng đang từng bước triển khai, với hơn 65% hộ đã ký kết và chuẩn bị thực hiện.

Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa, hiện tại phần lớn doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đã chủ động thực hiện nghiêm các quy định, xác định việc nộp thuế đầy đủ, đúng quy định.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong thời gian chuyển đổi

Để tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai, Thuế tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa thông tin hộ kinh doanh vào hệ thống cơ sở dữ liệu; thực hiện phân loại doanh thu, ngành nghề, mức độ rủi ro, tạo nền tảng cho việc quản lý thuế theo phương pháp quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ số.

Theo thống kê đến hết ngày 31/12/2025, tỷ lệ hộ kinh doanh được cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu là 87.716/88.665 hộ, đạt 98,9% tổng số hộ.

Công chức Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật thuế đến hộ kinh doanh. Ảnh: TN

Các Thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hỗ trợ 13.823 hộ kinh doanh tại 358 điểm lưu động tại các chợ, tuyến phố theo phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người nộp thuế. Thuế tỉnh Thanh Hóa đang chủ động rà soát, nắm chắc người nộp thuế, tăng cường giám sát các trường hợp có rủi ro cao, bảo đảm 100% hồ sơ khai thuế được nộp đúng hạn.

Cùng với tuyên truyền, Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng đã chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Đồng thời, công khai, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa cho rằng, khi chính sách thuế được thực hiện minh bạch, công bằng và có sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời, cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ ngày càng coi việc thực hiện nghĩa vụ thuế là trách nhiệm công dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thực hiện chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế” - ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, toàn đơn vị đang tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Bên cạnh việc thường xuyên triển khai những khóa tập huấn cho cán bộ trong ngành, Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế đến với cộng đồng doanh nghiệp và người dân thông qua nhiều phương thức, như hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế; tổ chức các buổi đối thoại, tập huấn về chính sách thuế tại trụ sở cơ quan thuế; trả lời vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản, trao đổi điện tử trên hệ thống Etax, qua điện thoại, email, mạng xã hội và trang thông tin điện tử cơ quan thuế.../.