Thuế tỉnh Nghệ An công khai thông tin 58 doanh nghiệp nợ thuế lớn

(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An vừa thực hiện công khai thông tin 58 doanh nghiệp nợ thuế tính đến hết tháng 8/2025, với số tiền thuế nợ trên 1.258,8 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ trên 1.098 tỷ đồng tiền thuế.

Tính đến hết tháng 8/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ trên 1.098 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: TL

Cụ thể, tại Thông báo số 463/TB-NAN, Thuế tỉnh Nghệ An đã công khai danh sách 33 doanh nghiệp nợ tổng số 89,8 tỷ đồng tiền thuế. Dẫn đầu danh sách nợ thuế này là Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình miền Trung nợ trên 13,9 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty Cổ phần 475 nợ trên 10,1 tỷ đồng; Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An nợ 9,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần cơ khí Vinh nợ 9,4 tỷ đồng; Công ty TNHH thiết bị y tế - Dược Trường Thịnh Phát nợ 8,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần hóa chất Vinh nợ 8,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi 1 Nghệ An nợ 6,5 tỷ đồng…

Tại Thông báo số 502/TB-NAN, Thuế tỉnh Nghệ An công khai thông tin 25 doanh nghiệp nợ thuế. Dẫn đầu danh sách nợ thuế là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ trên 1.098 tỷ đồng.

Đứng thứ hai danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Xuân Quỳnh có số nợ trên 22,1 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC có số nợ trên 14,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 874 nợ trên 4,7 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 410 nợ trên 4,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần địa ốc Vườn Xanh nợ trên 3,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần nạo vét và xây dựng đường biển II nợ trên 3,3 tỷ đồng;

Công ty Cổ phần xây dựng 16 -Vinaconex nợ trên 2,8 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Thanh Sơn nợ trên 2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt An nợ trên 2,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Synot Asean nợ trên 1,9 tỷ đồng…

Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, người nộp thuế trong hai danh sách nợ thuế nêu trên đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại diện Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động triển khai các biện pháp quản lý thuế hiệu quả, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, trong đó có công tác quản lý và thu hồi nợ thuế.

Để kéo giảm nợ thuế, Thuế tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường đôn đốc người nộp thuế thực hiện đầy đủ kịp thời các nghĩa vụ vào ngân sách nhà nước; đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp đồn đốc, cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, phối hợp với cơ quan công an thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế còn nợ đọng thuế để thu hồi nợ thuế./.