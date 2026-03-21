Ngày 21/3: Giá heo hơi tiếp đà leo dốc, miền Nam tăng mạnh nhất

Giá heo hơi hôm nay (21/3) tiếp tục xu hướng tăng tại một số địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, thị trường miền Nam đã xuất hiện mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg tại Vĩnh Long.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng rải rác. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Điện Biên lên mức 66.000 đồng/kg; Phú Thọ đạt 67.000 đồng/kg; Lai Châu và Sơn La lần lượt đạt 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Thái Nguyên và Lạng Sơn cùng giữ mức 65.000 đồng/kg; Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai duy trì 66.000 đồng/kg; Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp tục đi ngang ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An lên 66.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng đạt 65.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, heo hơi tại Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực. Trong khi đó, Quảng Trị và Đắk Lắk cùng giữ mức 66.000 đồng/kg; Huế duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá cao nhất cả nước.

Trong khi đó, heo hơi ở Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh cùng giữ mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau duy trì mức 67.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương, với mức tăng phổ biến 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất cả nước hiện đạt 69.000 đồng/kg, ghi nhận tại Vĩnh Long./.