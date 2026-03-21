Ngày 21/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/3) đảo chiều tăng, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 8 ngày liên tiếp. Tong nước, giá bạc quay đầu tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.295.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.325.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 74,33 USD/ounce, tăng 1,52 USD/ounce so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.731.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.797.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.295.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.325.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.297.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.331.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.898.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.903.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.295.000 2.325.000 2.297.000 2.331.000 1 kg 61.208.000 62.006.000 61.260.000 62.157.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.303.000 2.333.000 2.305.000 2.335.000 1 kg 61.414.000 62.218.000 61.456.000 62.269.000

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 74,33 USD/ounce, tăng 1,52 USD/ounce so với ngày 20/3.

Trao đổi với Kitco News, ông Philippe Gijsels - Giám đốc Chiến lược tại BNP Paribas Fortis cho rằng, những biến động gần đây của thị trường kim loại quý chủ yếu phản ánh quá trình “giải phóng đòn bẩy” mang tính ngắn hạn, diễn ra trong giai đoạn khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng dài hơi.

Theo ông, trong khi thị trường tài chính thường phản ứng mạnh trước các cú sốc tức thời, thì nền kinh tế thực tế mới chỉ bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng giá có quy mô lớn hơn. Trong bối cảnh đó, xu hướng dịch chuyển sang nắm giữ tài sản hữu hình ngày càng rõ rệt, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương có khả năng phải nới lỏng mục tiêu kiểm soát lạm phát nhằm hạn chế rủi ro suy thoái sâu.

Ở góc nhìn dài hạn, chuyên gia này nhận định nhiều ngân hàng trung ương có thể chấp nhận duy trì mức lạm phát cao hơn để xử lý áp lực nợ công gia tăng tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Khi giá trị của tiền pháp định suy giảm, dòng vốn được kỳ vọng sẽ quay trở lại các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

