Giá cà phê trong nước hôm nay (21/3) đồng loạt tăng thêm 800 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.300 - 93.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục rớt giá sâu từ 1.500 - 2.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng 800 - 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (21/3) đồng loạt tăng thêm 800 - 1.000 đồng/kg với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 92.300 - 93.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk tăng thêm 1.000 đồng so với ngày hôm qua, đạt mức 93.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 93.500 đồng/kg, cũng tăng 1.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg, tăng 800 đồng.

Dự báo từ nay đến đầu tuần sau, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục duy trì đà tăng giá, giao dịch quanh ngưỡng 93.000 - 95.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta sáng nay tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 3/2026 tăng cao 90 USD/tấn, đạt mức 3.783 USD/tấn. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 lại giảm nhẹ 10 USD/tấn, xuống mức 3.659 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp nối đà tăng từ phiên trước, ghi nhận tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 5/2026 tăng thêm 3,85 cent/lb, đạt mức 304,75 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng nhẹ 0,5 cent/lb, đạt mức 273,5 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 392,0 cent/lb, đảo chiều giảm nhẹ 2,75 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 9/2026 ghi nhận tăng nhẹ 3,0 cent/lb, lên mức 347,8 cent/lb.

Giá tiêu giảm sâu 1.500 - 2.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay (21/3) tiếp tục rớt giá sâu tại các vùng trồng trọng điểm. Giá tiêu giảm mạnh từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 135.000 - 136.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg, giảm sâu 2.000 đồng/kg so. Tại TP. Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg, giảm mạnh 1.500 đồng/kg.

Giá tiêu Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 136.000 đồng/kg, giảm sâu 2.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu không biến động. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.994 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đạt mức 9.260 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện hồ tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.