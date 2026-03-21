Ngày 21/3: Giá cao su giảm trên diện rộng tại các sàn giao dịch lớn châu Á

Giá cao su hôm nay (21/3) giảm trên diện rộng tại các sàn giao dịch lớn ở châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore, khi áp lực bán gia tăng và tâm lý thận trọng bao trùm. Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định, chưa có biến động so với các phiên trước.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 1,1% (0,8 Baht) lên mức 75 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,89% (3,2 Yên) về mức 354,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 1,5% (250 Nhân dân tệ) về mức 16,215 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, trên sàn SGX, giá cao su TSR20 cũng đồng loạt giảm ở các kỳ hạn. Hợp đồng tháng 4/2026 giảm hơn 1%, trong khi các kỳ hạn từ tháng 5 đến tháng 8/2026 giảm dao động từ khoảng 0,5% đến gần 0,8%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ ba liên tiếp khi mùa thu hoạch cao su dự kiến bắt đầu trong tuần tới, giúp giảm áp lực về nguồn cung thu hẹp trên thị trường.

Hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka giảm 3,5 Yên, tương đương 0,94%, xuống 367 Yên/kg (khoảng 2,30 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) giảm 415 Nhân dân tệ, hay 2,51%, xuống 16.090 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 2.332,15 USD/tấn).

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn giữ trạng thái ổn định. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang duy trì chính sách giá thận trọng nhằm cân bằng giữa chi phí đầu vào và diễn biến thị trường quốc tế, trong bối cảnh giá thế giới liên tục leo thang do căng thẳng tại Trung Đông./.