Dòng tiền “bắt đáy” nhập cuộc khi thị trường điều chỉnh sâu

(TBTCO) - Làn sóng mua vào từ khối tổ chức và cổ đông nội bộ gia tăng rõ nét khi thị trường điều chỉnh sâu. Trong bối cảnh định giá trở nên hấp dẫn hơn, dòng tiền mới gia nhập thị trường kéo nhiều cổ phiếu hồi phục đáng kể về giá.

Kích hoạt lệnh mua mới

Phiên giảm sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam dưới ảnh hưởng từ "cú sốc" giá dầu toàn cầu hôm 9/3 đã khiến VN-Index mất hơn 115 điểm trong một phiên. Mức giảm mạnh nhất trong lịch sử giao dịch, tính theo điểm số tuyệt đối, một mặt kích hoạt áp lực bán tăng cao, nhưng một mặt cũng mở ra cơ hội cho dòng tiền mới. Liên tục trong gần nửa tháng qua, đã xuất hiện lực cầu rõ nét từ khối tổ chức và chính các cổ đông nội bộ doanh nghiệp.

Một trong những động thái sớm nhất đến từ Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco, mã NTL). Ngay trong ngày 9/3, HĐQT Lideco đã thông qua nghị quyết bổ sung hạn mức 150 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư chứng khoán. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi thị trường lao dốc, cho thấy quan điểm chủ động “bắt đáy” khi định giá trở nên hấp dẫn.

Tháng 3/2026, căng thẳng tại khu vực Trung Đông khiến chỉ số VN-Index biến động mạnh. Ảnh: Dũng Minh

Thực tế, Lideco không phải doanh nghiệp xa lạ với kênh đầu tư tài chính. Tính đến cuối năm 2025, công ty này nắm giữ hơn 600 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản gần 1.900 tỷ đồng. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bất động sản thu hẹp doanh thu trong hơn một năm qua, nguồn thu tài chính trở thành điểm tựa lợi nhuận. Do đó, việc gia tăng hạn mức đầu tư trong nhịp điều chỉnh sâu của thị trường có thể được xem là chiến lược tận dụng chu kỳ.

Thị trường cũng ghi nhận nhiều giao dịch quy mô lớn từ các tổ chức. Điển hình, Kido Foods (KDF) liên tiếp mua vào tổng cộng 14,5 triệu cổ phiếu của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS) chỉ trong 3 phiên, từ 13/3 - 17/3. Động thái của KDF diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VDS vừa rơi về vùng giá thấp nhất kể từ tháng 7/2025 sau cú giảm mạnh của thị trường. Tỷ lệ sở hữu của KDF nhờ vậy tăng từ 15,07% lên 20,4% vốn điều lệ. Nếu tính cả pháp nhân liên quan là Nutifood Bình Dương, nhóm cổ đông trên đang nắm gần 25% vốn tại VDSC.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Vĩnh Hoàn cũng thống nhất sẽ triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản hồi tháng 2/2026. Với khối lượng mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu VHC, quy mô giao dịch có thể xấp xỉ nghìn tỷ đồng hoặc ít hơn nếu tận dụng được nhịp giảm sâu này.

Lực cầu chủ đạo từ nhà đầu tư tổ chức trong nước Bước sang tháng 3/2026, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông khiến chỉ số VN-Index giảm sau khi biến động mạnh quanh vùng 1.800 - 1.900 điểm trong 2 tháng đầu năm. Đồng thời, định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn cũng nhờ kết quả kinh doanh năm 2025 tích cực. Trong bối cảnh khối ngoại bán ròng mạnh, nhà đầu tư tổ chức trong nước nổi lên là lực cầu chủ đạo. Riêng 2 tháng đầu năm, giá trị mua ròng đạt hơn 11.000 tỷ đồng, đóng vai trò lực cầu chủ động, góp phần ổn định thị trường.

Một trường hợp khác là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu SAM Holdings (SAM), với mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 5% và trở thành cổ đông lớn. Cổ phiếu SAM đã về vùng đáy 1 năm sau đợt giảm vừa qua.

Các cổ đông nội bộ cũng tham gia tích cực trong làn sóng mua vào. Tại Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức vừa cho biết đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 11/3 - 18/3, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,45%. Tổng lượng cổ phiếu do ông và các bên liên quan nắm giữ hiện lên tới gần 30% vốn điều lệ.

Tương tự, tại Phát Đạt (PDR), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 16/3 - 9/4 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó tiếp tục củng cố vị thế cổ đông lớn nhất. Tại Masan (MSN), Tổng Giám đốc Danny Le cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu khi giá giảm về dưới 70.000 đồng/cổ phiếu - vùng thấp nhất kể từ giữa năm 2025.

Ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long - cũng gây chú ý khi đăng ký mua tới 50 triệu cổ phiếu HPG. Trong khi đó, tại Hà Đô (HDG), bà Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ của vị CEO doanh nghiệp này cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG từ ngày 16/3 đến ngày 14/4/2026.

Định giá nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trở nên hấp dẫn

Sau nhịp giảm sâu đầu tháng 3, mặt bằng định giá của thị trường đã có sự điều chỉnh đáng kể. Theo đánh giá của các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), kết quả kinh doanh tương đối khả quan của nhóm doanh nghiệp niêm yết trong năm 2025 kết hợp với nhịp giảm mạnh đầu tháng 3 đã giúp cải thiện tính hấp dẫn về định giá trên diện rộng của thị trường. Đồng thời, triển vọng lợi nhuận năm 2026 trong kịch bản cơ sở vẫn đang khả quan, mở ra cơ hội tái cơ cấu danh mục trong vùng giá hợp lý.

Theo ACBS, định giá nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang trở nên hấp dẫn hơn tương đối, trong khi với nhóm VN30, áp lực điều chỉnh vẫn còn. Thực tế giao dịch cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi sớm ở một số cổ phiếu. Cổ phiếu HDG của Tập đoàn Hà Đô nhanh chóng lấy lại vùng giá trước tháng 11/2025 chỉ sau vài phiên điều chỉnh.

Thống kê của Công ty Chứng khoán Asean (AseanSC) cũng cho thấy, tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) của VN-Index hiện dao động trên mức trung bình 5 năm, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đang dần cải thiện. Tuy nhiên, mặt bằng định giá chưa mở rộng quá mạnh so với các chu kỳ trước. Điều này thể hiện, dư địa tăng định giá vẫn tương đối thận trọng.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng rõ ràng.