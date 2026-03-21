Chiến sự tại Iran thu hẹp con đường giảm lãi suất của Fed

(TBTCO) - Xung đột leo thang ở Trung Đông đã thu hẹp con đường giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay, khi giá năng lượng tăng vọt đã tạo ra thêm nhiều bất ổn cho triển vọng kinh tế.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome H. Powell, đã tìm cách giữ cho các lựa chọn chính sách của ngân hàng trung ương luôn mở sau khi các quan chức bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất vay tại cuộc họp đầu tiên kể từ khi chiến sự tại Iran bắt đầu. Nhưng ngay cả khi ông Powell cố gắng tránh đưa ra tín hiệu rõ ràng về hướng đi của lãi suất, thị trường vẫn nhận thấy việc cắt giảm lãi suất trong năm nay không hề được đảm bảo.

Ông Powell nhanh chóng bác bỏ các dự báo do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố ngày 18/3, cho thấy đa số các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Tại cuộc họp báo, ông nói rằng các quan chức “không chắc chắn” về dự báo của họ vào thời điểm chưa rõ chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu và do đó, giá năng lượng sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu. Có thời điểm vào thứ Năm, giá dầu Brent, thước đo chính xác nhất cho giá dầu toàn cầu, đã gần chạm ngưỡng 120 USD/thùng. Chỉ một tháng trước, giá dầu này giao dịch quanh mức 70 USD.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome H. Powell đã nhiều lần nhấn mạnh mức độ không chắc chắn liên quan đến cuộc xung đột, nói rằng còn quá sớm để biết lạm phát và thị trường lao động sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Ảnh TL

Điểm duy nhất khác mà ông Powell dường như muốn nhấn mạnh về các ước tính mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang là sự hoài nghi ngày càng tăng từ một số nhà hoạch định chính sách về mức độ hỗ trợ cần thiết cho nền kinh tế. Vào tháng 12, tám quan chức Fed dự đoán sẽ có hai hoặc nhiều lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Năm người vẫn giữ quan điểm đó tính đến tuần này. Bảy quan chức dự báo sẽ không có bất kỳ điều chỉnh nào. Tuy nhiên, chỉ có một nhà hoạch định chính sách dự đoán sẽ tăng lãi suất vào năm tới.

Ngày 18/3, ông Powell mô tả lãi suất, được quyết định ở mức từ 3,5% đến 3,75%, là "gần như" hạn chế, có nghĩa là các thiết lập chính sách của ngân hàng trung ương chỉ gây ảnh hưởng nhẹ đến tăng trưởng kinh tế. Ông cho rằng đó là vị thế đúng đắn, khi lạm phát vẫn còn quá cao so với mong muốn của Fed, tỷ lệ thất nghiệp tương đối ổn định ở mức khoảng 4,4% và rủi ro khi cả hai yếu tố này kéo theo hướng ngược nhau.

Nếu lãi suất đã ở mức gần "trung lập", không thúc đẩy cũng không làm chậm tăng trưởng, thì sẽ khó có thể đưa ra lý do để cắt giảm lãi suất nếu không có sự suy giảm đáng kể trên thị trường lao động. Trên thực tế, ông Powell đã nói rõ rằng việc cắt giảm lãi suất phụ thuộc vào việc lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% của Fed trong năm nay, một quá trình có thể dễ dàng bị gián đoạn bởi chiến tranh.

“Nếu chúng ta không thấy sự tiến bộ đó, thì các bạn sẽ không thấy việc giảm lãi suất”, ông nói.

Các nhà giao dịch trên thị trường tương lai đã chú ý đến cảnh báo đó, và tính đến thứ Năm, họ đã giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Điều làm phức tạp thêm kế hoạch của Fed là ông Powell dự kiến ​​sẽ từ chức chủ tịch trong khoảng hai tháng nữa nếu người được Tổng thống Donald Trump lựa chọn vào vị trí này, ông Kevin M. Warsh, được Thượng viện phê chuẩn. Tuy nhiên, quá trình này đã trở nên phức tạp hơn nhiều do một cuộc điều tra hình sự do Bộ Tư pháp Mỹ mở ra chống lại Fed.

Ông Warsh được dự đoán sẽ ủng hộ việc giảm lãi suất ở một mức độ nào đó, mặc dù có lẽ không mạnh mẽ như Tổng thống Trump mong muốn. Tuy nhiên, ông ấy có thể khó biện minh cho bất kỳ sự giảm nhẹ nào về chi phí vay mượn nếu lạm phát đang diễn biến theo chiều hướng xấu.

Các nhà kinh tế cho rằng còn quá sớm để biết lạm phát sẽ tăng cao đến mức nào trong những tháng tới do giá năng lượng tăng vọt. Ngay cả trước khi cuộc xung đột bắt đầu, Dean Maki, kinh tế trưởng của Point72, một quỹ đầu cơ, đã lo ngại rằng áp lực giá cả dai dẳng từ lĩnh vực dịch vụ và tác động kéo dài của thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt sẽ khiến lạm phát cơ bản duy trì ở mức 3% hoặc cao hơn trong năm nay.

Tính đến tháng 1/2026, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed - Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCP) - đạt 3,1%, tăng từ mức thấp 2,6% hồi tháng 4 năm ngoái. Theo dự báo mới nhất, các quan chức Fed cho rằng chỉ số này sẽ chỉ giảm xuống còn 2,7% trong năm nay.

Ông Maki, người trước đó dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 9, cho biết: “Rủi ro đang gia tăng, cùng với rủi ro đối với triển vọng lạm phát, là Fed có thể sẽ không cắt giảm lãi suất chút nào”.

Jonathan Pingle, người từng làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và hiện là kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại UBS, cho biết ông dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh ở mức cao hơn một chút trong năm nay khi tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,6%. Điều này phản ánh sự sụt giảm tiêu dùng có Mỹ là 3,88 USD mỗi gallon.

Ông Pingle cho biết: “Theo quan điểm của tôi, mỗi lần tăng thêm vào dự báo lạm phát tổng thể sẽ dẫn đến tăng trưởng chậm hơn một chút và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn một chút”. Ông vẫn dự đoán việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trong nửa cuối năm do tình trạng yếu kém kéo dài của thị trường lao động. Tuy nhiên, ông Pingle thừa nhận thời điểm cắt giảm có thể bị lùi lại trong trường hợp chiến tranh kéo dài.

Ngay cả khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi đối với việc cắt giảm chi tiêu trong năm nay, Diane Swonk, kinh tế trưởng của Mỹ tại công ty kế toán KPMG, cảnh báo rằng sự hỗ trợ có thể rất nhỏ do tính chất liên tiếp của các cú sốc kinh tế đã khiến các công ty phải thu hẹp quy mô hoạt động.

Thay vào đó, bà Swonk lo ngại việc cắt giảm lãi suất sẽ làm tăng nhu cầu vay mượn, dẫn đến nguy cơ lạm phát cao hơn trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, điều này càng làm trầm trọng thêm tình thế khó xử của Cục Dự trữ Liên bang.

Hôm thứ Sáu, Thống đốc Fed Christopher J. Waller cho biết, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đòi hỏi ngân hàng trung ương phải thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất, mặc dù ông vẫn để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách vào cuối năm nay.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox Business, Michelle W. Bowman, người được Tổng thống Trump thăng chức lên phó chủ tịch phụ trách giám sát năm ngoái, cho biết bà dự kiến ​​sẽ có ba đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay do lo ngại về thị trường lao động. Bà cũng nói thêm rằng tác động kinh tế của chiến tranh là rất khó lường.

“Tôi nghĩ còn quá sớm để nói về tác động lâu dài của nó đối với hoạt động kinh tế của Mỹ. Và chúng ta nên suy nghĩ như thế nào về điều đó trong dự báo kinh tế dài hạn của mình, cũng như trong các cuộc họp của FOMC và bất kỳ thay đổi lãi suất nào mà chúng ta có thể thực hiện do sự phát triển kinh tế trong tương lai”, bà Bowman cho biết.