Ngày 22/3: Giá cà phê khoảng 93.500 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (22/3) không ghi nhận biến động mới. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.300 - 93.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động trong khoảng 135.000 - 136.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Hiện giá cà phê Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 92.300 - 93.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk không biến động so với ngày hôm qua, đạt mức 93.500 đồng/kg. Tương tự, tại tỉnh Gia Lai giá cà phê giao dịch ở mức 93.500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 3/2026 đảo chiều giảm nhẹ 5 USD/tấn, đạt mức 3.778 USD/tấn. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 lại tăng thêm 54 USD/tấn, lên mức 3.447 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp nối đà tăng từ phiên trước, ghi nhận tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 5/2026 tăng mạnh 8,85 cent/lb, đạt mức 309,75 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng nhẹ 3,0 cent/lb, đạt mức 276,0 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil cũng tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 406,9 cent/lb, đảo chiều tăng mạnh 12,15 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 9/2026 ghi nhận tăng nhẹ 0,75 cent/lb, lên mức 353,95 cent/lb.

Giá tiêu giữ đà ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động mới sau phiên phiên rớt giá sâu ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 135.000 - 136.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 136.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trên cả nước hôm nay.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường hồ tiêu trong nước thời gian gần đây liên tục biến động mạnh theo diễn biến quốc tế, đặc biệt là tình hình chiến sự Trung Đông. Việc doanh nghiệp thu mua cầm chừng, kết hợp với giá nhiên liệu tăng cao, đang tạo áp lực lớn lên toàn chuỗi ngành hàng.

Trên thị trường quốc tế, hồ tiêu xuất khẩu hôm nay không biến độnh. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.994 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đạt mức 9.260 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện hồ tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.