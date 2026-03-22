Hà Nội xuân tràn từng ô cửa

(TBTCO) - Hà Nội đang quyết tâm tạo môi trường sống thực sự xanh, sạch, đẹp, đáng sống - thành phố Hạnh phúc.

Thủ đô Hà Nội vốn mang vẻ đẹp cổ kính của kinh thành xưa với di tích nổi tiếng Tháp Rùa Hồ Gươm, Chùa Một Cột, Hoàng thành Thăng Long, chợ Đồng Xuân…, cùng với vẻ sang trọng của kiến trúc phương Tây như Nhà thờ Lớn, Nhà hát Lớn. Du khách đến Việt Nam, ai cũng muốn được đến Hà Nội để được tận mắt chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoài cổ đó và được đắm mình trong đời sống vừa hiện đại vừa truyền thống của Thủ đô.

Công viên Thống Nhất trong lành và rực rỡ sắc hoa trong tiết xuân. Ảnh: Phượng Nguyễn.

Với sức hút ấy, năm 2025, Hà Nội đã đón trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt người. Cũng trong năm 2025, theo kết quả công bố của Tạp chí Time Out (Anh), Hà Nội đứng thứ 5 trong danh sách những thành phố hạnh phúc nhất châu Á và đứng thứ 17 trong danh sách những thành phố hạnh phúc nhất thế giới năm 2025. Khoảng 88% người dân Hà Nội được khảo sát cho biết, họ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng khi sống tại đây.

Những con số chưa nói lên được nhiều điều nếu ta không một lần đến Thủ đô, dạo bước trên con đường Phan Đình Phùng có hai hàng cây sấu xòa lá chạm nhau, có những gánh hoa rực rỡ, những gánh cốm thơm nồng; con đường Hoàng Diệu hoa ban nở tím mộng mơ, đường Thanh Niên như dải lụa vắt qua hai hồ nước, nơi bao nhiêu nam thanh nữ tú bên nhau dạo chơi, chụp ảnh rất nên thơ… Và hãy đến ở nơi trái tim của Thủ đô linh thiêng và hào hoa, ngắm Tháp Rùa cổ kính, hòa vào dòng người nhiều giọng nói, màu da, mà ai cũng giống nhau ở sự hân hoan và hòa đồng.

Không gian xanh của Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Phượng

Năm qua, Hà Nội cũng đã mở ra nhiều khoảng xanh cho “lá phổi” thêm mạnh khỏe. Đó là trong năm 2025 và đầu năm 2026, Hà Nội đã hoàn thành nhiều dự án tu bổ các công viên, đồng thời triển khai thêm những dự án mới. Đặc biệt là các công viên đều đã bỏ hàng rào, mở cửa miễn phí. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều khu vui chơi, thể thao công cộng cùng không gian xanh.

Từ những công viên lớn như công viên Thống Nhất, Bách Thảo cho đến công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, cùng các công viên nhỏ làm chỗ thư giãn, dạo chơi như công viên cạnh hồ Hoàng Cầu đều khởi sắc, đáp ứng nhu cầu cải thiện sức khỏe, nâng cao tinh thần, gia tăng giá trị hạnh phúc cho cuộc sống của nhân dân. Nhiều dự án công viên lớn được tiếp tục khởi công xây dựng, hứa hẹn cải thiện môi trường sống đô thị ngày càng xanh, sạch hơn, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người dân Thủ đô.

Cùng với việc chuyển đổi mạnh mẽ sang phương tiện giao thông xanh, hồi sinh các sông hồ, xử lý ô nhiễm không khí…, Hà Nội đang quyết tâm tạo môi trường sống thực sự xanh, sạch, đẹp, đáng sống - thành phố Hạnh phúc.

Còn nhớ, ngay từ ngày đầu xuân mới, TP. Hà Nội đã quyết định miễn phí vé xe buýt, vé tàu điện cho toàn bộ hành khách đi lại trong dịp Tết tại Thủ đô; đồng thời mở cửa miễn phí cho khách tham quan Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở địa điểm trông xe miễn phí cho nhân dân đi lễ các đền chùa… Những động thái đó đã thể hiện cố gắng, quyết tâm lớn của chính quyền Thủ đô, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân, được rất nhiều người dân ghi nhận.

Hà Nội đứng thứ 5 trong danh sách những thành phố hạnh phúc nhất châu Á và đứng thứ 17 trong danh sách những thành phố hạnh phúc nhất thế giới năm 2025. Ảnh: Phượng Nguyễn.

Hà Nội đẹp và nhân dân cả nước ai cũng mến yêu, thu hút hàng chục triệu người tới đây góp sức dựng xây. Nhưng còn đó những băn khoăn, về môi trường không khí, an toàn thực phẩm, đường phố còn ùn tắc, ngập úng… - những “đặc sản” mà không ai muốn thưởng thức. Đó là bài toán nan giải mà chính quyền thành phố đang quyết tâm tìm cho ra đáp án.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định tầm nhìn xây dựng “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - nhân dân hạnh phúc”. Điều này đã khẳng định quyết tâm, định hướng xuyên suốt của cả hệ thống chính trị Thủ đô là làm bất cứ việc gì cũng hướng đến mục tiêu giúp thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và người dân ngày càng hạnh phúc hơn./.