(TBTCO) - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam ký kết hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực phục vụ các định hướng phát triển dài hạn của Đà Nẵng trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Vai trò của nguồn nhân lực

Ngày 24/3, tại TP. Đà Nẵng, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII) và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình ABAII Unitour với chủ đề “Tài chính số và khát vọng IFC Việt Nam: Vai trò của thế hệ kinh tế mới”.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nghiêm Minh Hoàng - Chuyên gia Ứng dụng Fintech VBA cho biết thị trường tài sản mã hoá toàn cầu hiện đạt quy mô hơn 2.000 tỷ USD với hơn 600 triệu người dùng và khoảng 26 triệu dự án token/coin đã phát hành, cho thấy tài sản số đang dần trở thành một phần của hạ tầng tài chính số.

Xu hướng quản lý cũng thay đổi nhanh khi ngày càng nhiều quốc gia hợp pháp hóa và xây dựng cơ chế giám sát phù hợp. Trong đó, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hóa tài sản số sau khi thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số.

“Khi tài chính số tăng tốc, các yêu cầu về cấp phép, e-KYC, phòng chống rửa tiền và minh bạch giao dịch sẽ trở thành điều kiện nền để thị trường phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng thí điểm các mô hình tài chính số phục vụ mục tiêu Trung tâm Tài chính Quốc tế” - ông Hoàng cho biết.

Ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA thì cho rằng câu chuyện Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) của Đà Nẵng không chỉ nằm ở cơ chế đặc thù, mà còn ở khả năng hình thành một hạ tầng tài chính số có thể vận hành được trong thực tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường gắn kết giữa nhà trường và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực.

“Với mục tiêu đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, thành phố sẽ cần những kênh chuyển đổi giá trị minh bạch để phục vụ chi tiêu hợp pháp của du khách, chuyên gia và nhà đầu tư, qua đó giảm phụ thuộc vào các kênh không chính thức và bảo đảm giao dịch được tất toán trong hệ thống thanh toán hợp pháp” - ông Dinh lưu ý.

Do vậy, từ góc độ triển khai, ông Dinh nhận định, du lịch - dịch vụ là lĩnh vực có thể thí điểm sớm nhờ phạm vi khoanh vùng rõ, đầu ra đo lường trực tiếp và khả năng mở rộng theo dữ liệu.

Với bài toán vận hành, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA cho rằng nguồn nhân lực liên ngành gồm công nghệ, tài chính, pháp lý và phân tích dữ liệu sẽ đóng vai trò nền tảng để hình thành hệ sinh thái tài chính số phục vụ IFC trong những năm tới.

Điều này cũng được ông Trần Việt Hùng - Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cố vấn cấp cao VBA khẳng định, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quan trọng để các mô hình tài chính số có thể vận hành hiệu quả và minh bạch.

Ông Hùng đánh giá việc sự hợp tác giữa hiệp hội nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo đại học sẽ góp phần hình thành lực lượng lao động mới am hiểu công nghệ, tài chính và chuẩn tuân thủ, từ đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn như xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam.

Đồng quan điểm này, GS. TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhận định, việc hợp tác với các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tài sản số sẽ giúp nhà trường rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường.

“Trong bối cảnh các mô hình tài chính số đang phát triển nhanh, sinh viên khối kinh tế cần được tiếp cận sớm với những kiến thức liên ngành và môi trường học tập gắn với doanh nghiệp để nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp trong tương lai” - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đề cập.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và tổ chức hội thảo chuyên đề liên quan đến blockchain, tài sản số và các công nghệ tài chính mới. Đồng thời, các chương trình đào tạo chuyên sâu, khóa học ngắn hạn, seminar và workshop định hướng nghề nghiệp sẽ được đồng tổ chức nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho sinh viên, giảng viên và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong việc phát triển các dự án nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy chuyển giao tri thức và xây dựng các mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Thích ứng yêu cầu mới

Phiên thảo luận “Fintech và hệ sinh thái tài chính số: Sinh viên đứng ở đâu trong dòng chảy chuyển đổi?” tập trung vào các vấn đề như nhu cầu của doanh nghiệp về nhân lực am hiểu tài chính, công nghệ, dữ liệu và tuân thủ.

Tại phiên thảo luận, các diễn giả chia sẻ cách sinh viên xây dựng chiến lược cá nhân dựa trên năng lực dữ liệu, hiểu cấu trúc tài chính số và tư duy giải quyết vấn đề.

Trên phương diện nhà trường, PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh thách thức lớn nhất của sinh viên hiện nay không nằm ở việc thiếu kiến thức nền mà còn ở khả năng chuyển hóa kiến thức thành năng lực ứng dụng trong môi trường số.

“Khi thị trường tài chính số thay đổi nhanh, sinh viên khối kinh tế không thể chỉ học tài chính theo lối truyền thống, mà cần tăng cường tư duy liên ngành, năng lực dữ liệu, khả năng thích ứng và hiểu biết về cách công nghệ đang tái cấu trúc các dịch vụ tài chính. Vai trò của nhà trường, theo đó, là rút ngắn khoảng cách giữa lớp học và thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận sớm hơn với những mô hình nghề nghiệp mới”, PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn chia sẻ.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, TS. Trịnh Công Duy - Chủ tịch HĐQT của Công ty DT Group cho biết, thị trường tài chính số đang bước sang giai đoạn cần những nhân sự có khả năng kết nối giữa hiểu biết tài chính, công nghệ và vận hành thực tế.

Theo TS. Trịnh Công Duy, trong một hệ sinh thái tài chính số phục vụ IFC, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm lập trình viên blockchain mà còn cần các vị trí như phát triển sản phẩm số, phân tích dữ liệu giao dịch, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp lý hay truyền thông thị trường.

Do vậy, dưới góc độ doanh nghiệp, TS. Trịnh Công Duy đánh giá cơ hội nghề nghiệp vì thế đang mở rộng đáng kể cho sinh viên khối kinh tế nếu họ có thể chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

Trong khi đó, với kinh nghiệm hoạt động trên toàn cầu, bà Lê Vũ Hương Quỳnh - Giám đốc phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Công nghệ Tether, đánh giá Việt Nam có cơ hội lớn tham gia vào hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội, sinh viên cần trang bị kiến thức liên ngành về blockchain, tài chính và tư duy làm việc quốc tế, qua đó có thể phát triển sản phẩm và dịch vụ phục vụ người dùng toàn cầu trong kỷ nguyên tài chính số.