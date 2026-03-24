Giao dịch repo trên thị trường trái phiếu thứ cấp tăng mạnh trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 16/3 - 20/3, giao dịch repo trên thị trường trái phiếu thứ cấp tăng mạnh lên 22.000 tỷ đồng, tăng 124,4% so với tuần trước đó.

Theo báo cáo thị trường tuần từ 16/3 - 20/3 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp ghi nhận sự cải thiện sau tuần trầm lắng trước đó. Trong tuần, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu 13.500 tỷ đồng, với tổng giá trị đăng ký đạt 14.020 tỷ đồng và khối lượng trúng thầu đạt 9.220 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ đăng ký và trúng thầu tăng lên lần lượt 103,9% và 68,3%, cao hơn đáng kể so với tuần trước.

Nhu cầu tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm, với 9.060/11.000 tỷ đồng trúng thầu tại mức lợi suất 4,11%/năm, không thay đổi so với tuần trước. Ở các kỳ hạn khác, trái phiếu 15 năm ghi nhận trúng thầu 100/1.000 tỷ đồng với lợi suất 4,2%/năm, kỳ hạn 5 năm trúng 60/1.000 tỷ đồng tại 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 20 năm không phát sinh khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động khoảng 75.151 tỷ đồng, tương đương 15,03% kế hoạch năm và đạt 68,32% kế hoạch quý I/2026. Trong tuần kế tiếp, cơ quan này dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm 11.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và 15 năm mỗi loại 1.000 tỷ đồng, cùng với 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm nhẹ so với tuần trước, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 68.000 tỷ đồng, giảm 7,9% so với tuần trước đó. Trong cơ cấu giao dịch, giá trị outright giảm xuống 46.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 28,1%, trong khi giao dịch repo tăng mạnh lên 22.000 tỷ đồng, tăng 124,4%. Diễn biến này phản ánh nhu cầu vay mượn ngắn hạn thông qua kênh repo gia tăng, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng có xu hướng nhích lên ở các kỳ hạn ngắn.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp tiếp tục đi lên, dù mức tăng đã thu hẹp so với tuần trước. Kết thúc tuần ngày 20/3, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm ở mức 3,44% (tăng 4 điểm cơ bản so với tuần trước), kỳ hạn 2 năm đạt 3,34% (tăng 5 điểm cơ bản), kỳ hạn 3 năm ở mức 3,52% (tăng 3 điểm cơ bản), kỳ hạn 5 năm và 7 năm lần lượt ở mức 4,18% và 4,23% (cùng tăng 1 điểm cơ bản), kỳ hạn 10 năm đạt 4,35% (tăng 2 điểm cơ bản), trong khi kỳ hạn 15 năm giữ ổn định quanh mức 4,45%.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục theo xu hướng bán ròng trong tuần thứ ba liên tiếp, với giá trị mua vào đạt 1.078,1 tỷ đồng và bán ra 1.576,2 tỷ đồng. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng do tác động từ các yếu tố địa chính trị.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên mức 4,41%, tăng 10 điểm cơ bản so với tuần trước, qua đó tạo áp lực lên mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam. Xu hướng tăng của lợi suất trên thị trường thứ cấp trong nước đã rõ nét hơn trong hai tuần gần đây và có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến chung của thị trường toàn cầu trong thời gian tới./.