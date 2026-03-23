Khối ngoại tích cực cơ cấu danh mục đầu tư

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay, với giá trị bán ròng đạt 505,1 tỷ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là quy mô bán ròng đã thu hẹp đáng kể nhờ giao dịch sôi động ở cả chiều bán và chiều mua.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau 3 tuần giảm điểm sâu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng. Cùng đó, áp lực bán giải chấp tác động đến nhiều cổ phiếu và được dự báo tiếp tục gia tăng trong phiên sắp tới.

Kết phiên, VN-Index giảm mạnh -56,64 điểm (-3,44%) về mức 1.591,17 điểm, rơi xuống dưới kháng cự tâm lý 1.600 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 505 tỷ đồng, qua đó nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 8 liên tiếp. Tuy nhiên, điểm sáng của phiên hôm nay là giá trị bán ròng giảm rõ rệt. Nguyên nhân là nhờ giao dịch sôi động ở cả chiều bán và chiều mua. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại giải ngân 4.952 tỷ đồng, trong khi bán ra cổ phiếu thu về 5.465 tỷ đồng.

Ở chiều bán, áp lực xả hàng vẫn tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. MWG đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng lên tới hơn 420 tỷ đồng, đồng thời giảm kịch sàn, phản ánh lực cung mạnh trong bối cảnh cổ phiếu này vừa trải qua nhịp biến động lớn. Các mã như HDB, VHM, VIC và STB cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể, trong đó nhiều cổ phiếu giảm sâu, thậm chí tiệm cận hoặc chạm mức giảm sàn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất trong phiên 23/3

Top cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phần lớn đều ghi nhận diễn biến tiêu cực về giá, cho thấy áp lực bán từ khối ngoại đang đồng pha với xu hướng điều chỉnh chung của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro giải chấp gia tăng.

Có 6/10 cổ phiếu đóng cửa giảm kịch biên độ. Trong đó, cổ phiếu MWG bị bán ròng gần 421 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong phiên hôm nay với 17,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 1.315 tỷ đồng.

Dù vậy, tính từ đầu tháng 3/2026 đến nay, MWG vẫn là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị giải ngân ròng gần 1.200 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tích cực giải ngân vào một số cổ phiếu, góp phần cân bằng lực bán. MSN dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 200 tỷ đồng, tiếp theo là VNM, VCK và FPT. Dù vậy, diễn biến giá ở nhóm này có sự phân hóa khi không ít cổ phiếu vẫn giảm điểm, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Giá trị bán ròng thu hẹp trong bối cảnh thanh khoản giao dịch tăng ở cả hai chiều được xem là tín hiệu phần nào tích cực khi dòng vốn ngoại chưa rút lui hoàn toàn, mà đang có xu hướng cơ cấu danh mục, tìm kiếm cơ hội giải ngân chọn lọc trong giai đoạn thị trường biến động mạnh./.