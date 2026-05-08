Ngân hàng - Bảo hiểm

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP. Hồ Chí Minh

07:15 | 08/05/2026
(TBTCO) - Nhiều năm qua, Prudential Việt Nam liên tục được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, thể hiện rõ cam kết tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.
Prudential Việt Nam liên tục được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Theo số liệu tổng hợp, chỉ riêng thuế thu nhập doanh nghiệp, Prudential Việt Nam đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 5.190 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2025. Doanh nghiệp cho biết, việc thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính luôn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Trong tổng kết năm 2024 của Kho bạc Nhà nước, có 89 tập thể được biểu dương về đóng góp ngân sách cho TP. Hồ Chí Minh, trong đó 59 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp. Đáng chú ý, tại khối doanh nghiệp này, chỉ 33 doanh nghiệp có mức đóng góp thuế trên 1.000 tỷ đồng, và ở nhóm tài chính - bảo hiểm, Prudential Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất góp mặt trong “Câu lạc bộ nộp thuế nghìn tỷ”. Năm 2025, Prudential Việt Nam tiếp tục nhận bằng khen cho đóng góp thuế trên nghìn tỷ.

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh cho các đóng góp thuế của Prudential Việt Nam trong 2025.

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, giai đoạn 2020 - 2023, doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ nộp gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế, riêng năm 2023 đạt 1.231 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp có trách nhiệm với ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh toàn ngành bảo hiểm còn đối mặt với nhiều thách thức, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy năm 2024, doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 227.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ; trong đó bảo hiểm nhân thọ đạt 149.200 tỷ đồng, giảm khoảng 5%. Dù vậy, đây được xem là nền tảng để ngành từng bước tạo đà phục hồi và tăng trưởng trở lại trong năm 2025. Bộ Tài chính dự báo, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong thời gian tới sẽ tiếp tục xu hướng tích cực, với mức tăng trưởng ở cả lĩnh vực phi nhân thọ và nhân thọ.

Theo đại diện Prudential Việt Nam, trong năm 2025, doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị và vận hành, chủ động tuân thủ các quy định pháp luật và hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý. Đây là nền tảng quan trọng để Prudential Việt Nam không chỉ phát triển bền vững về kinh doanh, mà còn tiếp tục đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và nền kinh tế trong dài hạn./.

H.C
prudential việt nam đóng góp ngân sách Thuế nghìn tỷ

Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm: Giữ trọn niềm tin khách hàng khi cần nhất

Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi xổ số trên toàn quốc

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

(TBTCO) - Bảo hiểm BIC thông qua kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 780 tỷ đồng năm 2026; đồng thời, chấp thuận chủ trương mở rộng sang bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Lãnh đạo BIC cho biết, Tổng công ty đang xây dựng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ gắn với tín dụng khách hàng và kỳ vọng có kết quả từ năm 2027.
Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

(TBTCO) - Một lao động tự do tại Bắc Ninh đã trở thành lao động nam đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận trợ cấp thai sản khi vợ sinh con, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đang thu hút sự quan tâm của nhiều lao động tự do.
MB - Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động phức tạp, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn vốn thông minh để duy trì vận hành hiệu quả và nắm bắt cơ hội tăng trưởng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận vị thế top đầu cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME tại các ngành kinh tế trọng điểm, theo dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).
Hơn 12,9 triệu tỷ đồng đổ vào ngân hàng, nhóm nhận chuyển giao "0 đồng" thành "nam châm" hút vốn

(TBTCO) - Khảo sát tại 27 ngân hàng niêm yết cho thấy, tổng tiền gửi khách hàng đến cuối quý I/2026 đạt gần 12,9 triệu tỷ đồng, nhích 0,6% so với cuối năm 2025 và tăng khoảng 5% so với cuối quý III/2025 - thời điểm "sóng" lãi suất huy động dâng mạnh toàn hệ thống. Nhóm ngân hàng nhận chuyển giao 0 đồng nổi lên với tốc độ tăng huy động vượt trội, trong khi nhiều nhà băng khó hút tiền gửi.
Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.696 USD/ounce - mức cao nhất trong hơn một tuần. Bên cạnh đó, giá vàng trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn.
Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

(TBTCO) - Làn sóng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế nóng lên tại mùa đại hội cổ đông ngân hàng năm nay, khi nhiều nhà băng lớn lên kế hoạch thành lập ngân hàng con để mở rộng sang các mảng mới, về thanh toán xuyên biên giới, tài sản số, thị trường vốn quốc tế... Tuy nhiên, để tham gia “sân chơi” này, các ngân hàng phải đáp ứng loạt điều kiện chặt chẽ.
Giải mã nhận diện mới của SHB: Khi thiết kế kể câu chuyện ngân hàng đồng hành cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại trong vận hội mới

(TBTCO) - Ngay khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố bộ nhận diện thương hiệu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cộng đồng khách hàng và giới quan sát thị trường đã nhanh chóng bày tỏ nhiều phản hồi tích cực.
Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 6/5 giao dịch quanh mức 4.586 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với hôm qua và thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.
Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

