Vĩnh Hoàn đạt gần 1.800 tỷ đồng doanh thu sau 2 tháng đầu năm

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã Ck: VHC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2026 với doanh thu đạt 838 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự cải thiện tại các thị trường xuất khẩu.

Cụ thể, doanh thu từ thị trường Mỹ đạt 246 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, trong khi nhóm các thị trường khác ghi nhận mức tăng 26%, đạt 116 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, một số thị trường có diễn biến kém tích cực hơn khi doanh thu từ Trung Quốc giảm nhẹ 2%, còn 60 tỷ đồng. Thị trường EU cũng giảm nhẹ về 140 tỷ đồng, trong khi doanh thu nội địa giảm 4%, còn 225 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, cá tra - mặt hàng chủ lực - mang về 430 tỷ đồng trong tháng 2, tăng 4% so với cùng kỳ. Nhóm sản phẩm phụ đạt 153 tỷ đồng, tăng 35%, còn mảng chăm sóc sức khỏe ghi nhận doanh thu 55 tỷ đồng, tăng 21%.

Lũy kế hai tháng đầu năm 2026, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 12% kế hoạch năm. Trong đó, mảng cá tra phi lê đông lạnh tăng 13%, với giá bán bình quân duy trì quanh mức 3,1 USD/kg. Đồng thời, các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng tiếp tục ghi nhận mức tăng, gồm collagen và gelatin tăng 14%, phụ phẩm tăng 26% và sản phẩm giá trị gia tăng tăng 47%.

Về thị trường tiêu thụ, doanh thu từ Mỹ trong hai tháng đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ; các thị trường thay thế tăng 35%, trong khi khu vực EU tăng 7%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng đã thông qua nghị quyết triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Theo đó, Vĩnh Hoàn dự kiến mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 6,7% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Giá mua lại tối đa không vượt quá 63.000 đồng/cổ phiếu, qua đó, tổng giá trị giao dịch ước tính có thể lên tới khoảng 945 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/3, cổ phiếu VHC đóng cửa ở mức 55.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 12.546 tỷ đồng./.