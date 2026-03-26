Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu Thuế cơ sở, đồng thời livestream trên fanpage của Thuế TP. Đà Nẵng, tạo điều kiện để đông đảo người nộp thuế tiếp cận thông tin.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Đình Hùng - Phó trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, trong bối cảnh yêu cầu mới về quản lý thuế công khai, minh bạch, hiện đại, tạo ra sự dân chủ, bình đẳng cho người nộp thuế đồng thời nâng cao trách nhiệm trước pháp luật đối với người kê khai thuế.

Ông Ngô Đình Hùng - Phó trưởng Thuế TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị hôm nay nhằm phổ biến, hướng dẫn các chính sách thuế mới, giúp hộ, cá nhân kinh doanh phải kê khai thuế nắm rõ để thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế; đồng thời đây cũng là dịp để cơ quan chức năng hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc, đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Thuế TP. Đà Nẵng phổ biến các nội dung mới theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 18/2026/TT-BTC và Thông tư số 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các quy định liên quan đến chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ cũng được hướng dẫn cụ thể, giúp hộ và cá nhân kinh doanh nắm bắt, thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp giải pháp đã giới thiệu nhiều công cụ hỗ trợ triển khai chính sách thuế mới. Đại diện Công ty cổ phần công nghệ SAPO trình bày các giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử. Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh TP. Đà Nẵng chia sẻ các giải pháp tài chính, ngân hàng hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi và tuân thủ quy định thuế.

Hội nghị thu hút đông đảo hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng tham dự.

Đại diện Tập đoàn Misa giới thiệu các phần mềm kế toán, hóa đơn, chứng từ phù hợp với hộ kinh doanh; các chuyên gia từ doanh nghiệp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp người nộp thuế nâng cao năng lực, tuân thủ chính sách.