Thuế - Hải quan

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Đức Việt
15:41 | 26/03/2026
(TBTCO) - Ngày 26/3, Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới kết hợp đối thoại, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, nhiều ý kiến vướng mắc của hộ, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế giải đáp cụ thể.
Thuế TP. Đà Nẵng tạo thuận lợi tối đa để người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu Thuế cơ sở, đồng thời livestream trên fanpage của Thuế TP. Đà Nẵng, tạo điều kiện để đông đảo người nộp thuế tiếp cận thông tin.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Đình Hùng - Phó trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, trong bối cảnh yêu cầu mới về quản lý thuế công khai, minh bạch, hiện đại, tạo ra sự dân chủ, bình đẳng cho người nộp thuế đồng thời nâng cao trách nhiệm trước pháp luật đối với người kê khai thuế.

Ông Ngô Đình Hùng - Phó trưởng Thuế TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị hôm nay nhằm phổ biến, hướng dẫn các chính sách thuế mới, giúp hộ, cá nhân kinh doanh phải kê khai thuế nắm rõ để thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế; đồng thời đây cũng là dịp để cơ quan chức năng hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc, đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Thuế TP. Đà Nẵng phổ biến các nội dung mới theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 18/2026/TT-BTC và Thông tư số 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các quy định liên quan đến chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ cũng được hướng dẫn cụ thể, giúp hộ và cá nhân kinh doanh nắm bắt, thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp giải pháp đã giới thiệu nhiều công cụ hỗ trợ triển khai chính sách thuế mới. Đại diện Công ty cổ phần công nghệ SAPO trình bày các giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử. Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh TP. Đà Nẵng chia sẻ các giải pháp tài chính, ngân hàng hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi và tuân thủ quy định thuế.

Hội nghị thu hút đông đảo hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng tham dự.

Đại diện Tập đoàn Misa giới thiệu các phần mềm kế toán, hóa đơn, chứng từ phù hợp với hộ kinh doanh; các chuyên gia từ doanh nghiệp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp người nộp thuế nâng cao năng lực, tuân thủ chính sách.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Thuế TP. Đà Nẵng đã trao đổi và giải đáp những vướng mắc của hộ, cá nhân kinh doanh liên quan đến hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế… đã được giải đáp đầy đủ, dễ hiểu nhất đến người nộp thuế.
Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ thực chất đối với hộ kinh doanh

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025: Những lưu ý quan trọng người nộp thuế cần biết để tránh sai sót

Quý I hằng năm, luôn là thời gian cao điểm doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, nội dung liên quan đến công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người nộp thuế. Vậy người nộp thuế cần lưu ý gì trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, để tránh sai sót.
Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác với Tanzania, Namibia phòng chống tội phạm thủy sản

(TBTCO) - Trong khuôn khổ dự án FISHNET-II, Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Tanzania và Namibia nhằm kiểm soát vận chuyển, mua bán thủy sản khai thác trái phép và các loài thuộc CITES, góp phần ngăn chặn gian lận thương mại, bảo vệ nguồn lợi và hỗ trợ mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu.
Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

(TBTCO) - Hơn 170 doanh nghiệp tham gia đối thoại với Chi cục Hải quan khu vực IV tại Hưng Yên, tập trung làm rõ vướng mắc về thủ tục, chính sách mới và thúc đẩy cải cách, chuyển đổi số trong hoạt động xuất nhập khẩu. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và Cục Hải quan.
Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan phối hợp Công an phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 7 kg vàng từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay Cát Bi, với thủ đoạn cất giấu tinh vi trên người và trong giày. Vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện quy định mới về thuế, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế.
Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

(TBTCO) - Chiều 25/3, Thuế TP. Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

(TBTCO) - Qua công tác tuyên truyên, hỗ trợ của cơ quan thuế, hộ kinh doanh biết được về ngưỡng doanh thu phải nộp thuế và ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế; thực hiện kê khai theo năm, quý hoặc tháng tùy mức doanh thu… Hộ kinh doanh đánh giá rất cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ của cơ quan thuế.
