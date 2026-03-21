Thuế TP. Đà Nẵng tạo thuận lợi tối đa để người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025

(TBTCO) - Với việc kết hợp linh hoạt giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống và hiện đại, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ, Thuế TP. Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025 một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2025 là năm đánh dấu sự hồi phục và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TP. Đà Nẵng với mức tăng trưởng 2 con số; nhiều chính sách thuế mới, giảm thuế, gia hạn thuế được Quốc hội, Chính phủ ban hành nhằm phù hợp tới tình hình mới, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận một cửa.

Đi cùng tiến trình đổi mới, ngành Thuế luôn kiên định phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý thuế hiện nay tập trung vào việc hỗ trợ, tạo điều kiện để người nộp thuế tự giác chấp hành, tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế; đồng thời luôn tạo mọi điều kiện để người nộp thuế tiếp cận, thụ hưởng các ưu đãi thuế.

Tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động, kịp thời hướng dẫn và giải đáp vướng mắc Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị bố trí công chức quản lý trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế tại cơ quan thuế; phân công công chức hỗ trợ tại bộ phận một cửa khi tiếp nhận thông tin và hồ sơ quyết toán thuế; thiết lập đường dây nóng trả lời, hướng dẫn; tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động, kịp thời hướng dẫn và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Để tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế trên địa bàn thành phố trong việc quyết toán thuế, Thuế TP. Đà Nẵng ngay từ đầu năm đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế và hỗ trợ pháp lý cho người nộp thuế năm 2026.

Định kỳ hàng tháng tổng hợp các chính sách thuế mới gửi qua email của người nộp thuế, đăng tải thông tin kịp thời về nội dung mới, sửa đổi của chính sách thuế trên Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh, Trang thông tin điện tử Thuế thành phố, Zalo, fanpage của ngành và các Thuế cơ sở... để người nộp thuế nhanh chóng tiếp cận thông tin.

Theo ông Toàn, đơn vị thực hiện xây dựng Kế hoạch triển khai tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế. Nhiều hội nghị tập huấn, đối thoại trực tiếp đã được tổ chức tại Thuế thành phố và Thuế cơ sở. Tính đến ngày 19/3/2026, đã có 44 hội nghị được tổ chức với 7.942 người nộp thuế đến tham dự và con số này sẽ tiếp tục tăng trong tuần cuối tháng quyết toán. Tại các hội nghị, nhiều vấn đề vướng mắc của người nộp thuế đã được giải đáp, tháo gỡ.

Cùng với đó, nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đồng bộ được triển khai thực hiện, như xây dựng các video hướng dẫn, infographic, phát livestream các buổi tập huấn, đối thoại; cập nhật các vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện thực hiện chính sách và trong quyết toán thuế để người nộp thuế chủ động nắm bắt.

Bên cạnh những cố gắng, nỗ lực tích cực vừa nêu, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2025, người nộp thuế vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, đặc biệt trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều điểm mới và yêu cầu ngày càng cao về thực hiện thủ tục thuế điện tử, trong đó phải kể đến việc triển khai quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động còn khá mới, người nộp thuế chưa quen với ứng dụng và quy trình hoàn thuế điện tử.

Thuế cơ sở 3 TP. Đà Nẵng hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025.

Trước thực tế đó, Thuế TP. Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế bằng việc duy trì và mở rộng các kênh hỗ trợ đa dạng. Tăng cường các buổi hướng dẫn trực tuyến, livestream giải đáp vướng mắc; xây dựng sổ tay hướng dẫn; tài liệu chi tiết, ngắn gọn, dễ hiểu; đồng thời tăng cường bố trí cán bộ hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế và qua các kênh điện thoại, email, mạng xã hội.

Đặc biệt, cơ quan thuế luôn chú trọng tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

“Với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm” và “cơ quan thuế luôn đồng hành cùng người nộp thuế”, Thuế TP. Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần xây dựng môi trường thuế minh bạch, hiện đại và thân thiện” - ông Toàn nhấn mạnh.