Hải quan khu vực XIII: Thu ngân sách tăng nhờ lực kéo từ nhập khẩu đầu năm

Xuất nhập khẩu tăng nhưng phân hóa

Trong quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận tổng thể hoạt động xuất nhập khẩu có xu hướng tăng trưởng tích cực. Tính trong kỳ từ 15/12/2025 đến 14/3/2026, tổng số tờ khai đăng ký đạt 17.741, dù giảm nhẹ 6,73% so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu lại đạt 360,461 triệu USD, tăng 13,74%.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đạt 178,653 triệu USD (tăng 10,27%), trong khi nhập khẩu đạt 181,808 triệu USD (tăng 17,37%). Sự gia tăng mạnh hơn ở chiều nhập khẩu phản ánh nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất đang được đẩy mạnh, đặc biệt trong các ngành như đóng tàu, sản xuất công nghiệp và chế biến.

Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I tăng trưởng nhờ các mặt hàng nhập khẩu như xăng dầu, than đá...Ảnh: Lạc Nguyên

Cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì tính đặc thù của khu vực. Ở chiều xuất khẩu, các mặt hàng chủ lực gồm thủy sản, tàu biển, dệt may, nhiên liệu bay, gỗ và khoáng sản. Trong khi đó, nhập khẩu tập trung vào xăng dầu, than đá, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu sản xuất,...

Công tác kiểm tra báo cáo quyết toán được triển khai đúng kế hoạch với 10 cuộc kiểm tra, thu về hơn 258 triệu đồng. Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động hậu kiểm đang được thực hiện hiệu quả, góp phần tăng cường kỷ cương và minh bạch trong quản lý.

Công tác kiểm tra báo cáo quyết toán được triển khai đúng kế hoạch với 10 cuộc kiểm tra, thu về hơn 258 triệu đồng. Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động hậu kiểm đang được thực hiện hiệu quả, góp phần tăng cường kỷ cương và minh bạch trong quản lý.

Về phương tiện vận tải, đường biển ghi nhận 209 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, tăng 0,97% so với cùng kỳ; trong đó chiều xuất giảm còn chiều nhập tăng. Đối với hành khách, đường biển đạt 106.380 lượt, tăng 123,55%; riêng số thuyền viên được ghi nhận là 13.348 người. Ở các loại hình khác, phương tiện vận tải đường hàng không vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi đường bộ giảm so với cùng kỳ.

Tương tự, lượng hành khách xuất nhập cảnh cũng có sự khác biệt giữa các tuyến. Đường hàng không đạt 1.386.705 lượt, tăng 9,92% so với cùng kỳ. Đường biển đạt 106.380 lượt, tăng 123,55%. Trong khi đó, đường bộ đạt 58.851 lượt, giảm 20,04%.

Thu ngân sách bứt phá, đặt nền tảng cho mục tiêu năm

Một trong những điểm sáng nổi bật trong quý I/2026 là kết quả thu ngân sách nhà nước. Tính từ đầu năm đến ngày 14/3/2026, tổng thu đạt 889,09 tỷ đồng, tương đương 28,38% dự toán được giao và tăng tới 38,84% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu và hiệu quả trong công tác quản lý thu.

Cơ cấu nguồn thu cho thấy thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 707,838 tỷ đồng, tăng 39,73%. Thuế nhập khẩu đạt 48,11 tỷ đồng, tăng mạnh 58,86%, phản ánh sự gia tăng của hàng hóa nhập khẩu có thuế suất cao. Đặc biệt, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt gần 50 tỷ đồng, 100% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, thuế xuất khẩu giảm 22,27%, cho thấy giá trị hoặc sản lượng một số mặt hàng xuất khẩu chịu thuế có xu hướng giảm. Thu khác cũng giảm nhẹ 11,61%, phản ánh sự biến động trong các khoản thu không thường xuyên.

Xét theo địa bàn, cả Khánh Hòa và Lâm Đồng đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó Lâm Đồng nổi bật với mức tăng gần 80%.

Nguyên nhân tăng thu ngân sách chủ yếu đến từ các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực. Đáng chú ý nhất là xăng dầu nhập khẩu với số thu 120,28 tỷ đồng, tăng tới 464,69% so với cùng kỳ. Ngoài ra, máy móc thiết bị đóng góp 234 tỷ đồng (tăng 64,25 tỷ đồng), nhựa đường nhập khẩu cũng tăng đáng kể.

Về nợ đọng thuế, tổng số nợ còn 46,923 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2025. Dù số tiền thu hồi trong kỳ còn khiêm tốn (3 triệu đồng), nhưng xu hướng giảm nợ cho thấy công tác quản lý nợ đang được duy trì ổn định.

Bước sang quý II/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo hoạt động hải quan thông suốt nhưng vẫn chặt chẽ.

Chi cục Hải quan khu vực XIII tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khi gặp vướng mắc. Ảnh: Lạc Nguyên

Một trọng tâm quan trọng là đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp. Việc chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc và tuyên truyền chính sách được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, việc triển khai các chương trình phát triển logistics và xúc tiến thương mại địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.