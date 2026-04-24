Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Lạc Nguyên

10:13 | 24/04/2026
(TBTCO) - Tính đến trung tuần tháng 4/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV lũy kế đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 46,32% so với cùng kỳ, trong bối cảnh số doanh nghiệp làm thủ tục tiếp tục mở rộng.
Theo Chi cục Hải quan khu vực XIV, trong kỳ (từ ngày 15/3/2026 đến ngày 14/4/2026) tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 674,75 triệu USD, lũy kế đạt 2.121,02 triệu USD, tăng 671,40 triệu USD, tương ứng tăng 46,32% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ cả hai địa bàn trọng điểm là Đắk Lắk và Gia Lai, trong đó Gia Lai tiếp tục đóng vai trò chủ lực với kim ngạch lũy kế đạt 1.456,73 triệu USD.

Đáng chú ý, tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến, lũy kế đạt 452,34 triệu USD, tăng 408,30% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do phát sinh thêm kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng cà phê và chuối của một số doanh nghiệp mới làm thủ tục tại đơn vị từ cuối năm 2025. Trong khi đó, tại cảng Quy Nhơn, kim ngạch đạt 1.004,39 triệu USD, tăng 16,65%, phản ánh sự ổn định của hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển.

Số lượng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan trên địa bàn ghi nhận xu hướng mở rộng. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song với tăng trưởng kim ngạch, số lượng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan cũng ghi nhận xu hướng mở rộng. Trong kỳ có 516 doanh nghiệp, lũy kế đạt 692 doanh nghiệp, tăng 14,76% so với cùng kỳ năm trước. Điều này kéo theo sự gia tăng mạnh về số lượng tờ khai, với 10.017 tờ khai trong kỳ, lũy kế 32.317 tờ khai, tăng tới 96,83%.

Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì tính đa dạng. Ở chiều xuất khẩu, các mặt hàng chủ lực gồm cà phê, chuối tươi, gỗ và sản phẩm gỗ, sắn lát, tinh bột sắn, dăm gỗ, khoáng sản, cùng một số mặt hàng công nghiệp như linh kiện điện tử, sản phẩm may mặc. Ở chiều nhập khẩu, chủ yếu là nguyên liệu phục vụ sản xuất như nông sản, cao su, nguyên liệu dệt may, máy móc thiết bị và vật tư đầu vào.

Bên cạnh hoạt động thương mại, lưu lượng phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh cũng tăng trưởng ổn định. Trong kỳ, có 3.040 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, lũy kế đạt 9.871 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ; hành khách đạt 15.161 lượt trong kỳ, lũy kế 45.476 lượt.

Đáng chú ý, công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được Chi cục duy trì hiệu quả. Trong tháng, đơn vị tiếp nhận 15 vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và đã giải quyết toàn bộ, đồng thời báo cáo cấp trên 1 trường hợp vượt thẩm quyền liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng đối với cây trồng, rừng trồng nhập khẩu .

Trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực XIV xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Đồng thời, đơn vị tăng cường thu thập, xử lý thông tin, phân tích rủi ro theo doanh nghiệp, loại hình, xuất xứ; nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan và kiểm soát rủi ro, qua đó vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan./.

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng, khối lượng giao dịch tăng theo cấp số nhân, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý cũng ngày càng cao về phạm vi quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Những băn khoăn xoay quanh việc hệ thống thuế phải xử lý số lượng giao dịch lớn cần được nhìn nhận đầy đủ, khách quan, đặt trong tổng thể mục tiêu cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gần 880 lít dầu diesel qua biên giới tại Đà Nẵng, tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng buôn lậu xăng dầu còn diễn biến phức tạp.
(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho các doanh nghiệp bất động sản, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định nguồn thu ngân sách.
(TBTCO) - Kết quả Điều tra Hộ kinh doanh năm 2026 của VCCI cho thấy khu vực 6,1 triệu hộ kinh doanh vẫn là trụ cột sinh kế, nhưng đang đối mặt nhiều thách thức về thị trường và chi phí tuân thủ. Vì vậy, cải cách theo hướng dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn được xem là chìa khóa khơi thông động lực phát triển.
(TBTCO) - Sau giai đoạn trầm lắng do yếu tố mùa vụ, hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIII trong tháng 4/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét nhờ nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và nhập khẩu nguyên liệu, máy móc.
(TBTCO) - Chưa đến 3 ngày làm việc mà công việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đã xong, hoàn thuế điện tử có khác. Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng!
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP, Cục Hải quan ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất quy trình, rõ đầu mối và tăng cường kiểm tra thực tế. Việc chuẩn hóa thủ tục kho, bãi được kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Mỗi năm gây thất thu từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, thuốc lá lậu không chỉ là vấn đề ở biên giới mà đã "ăn sâu" vào hệ thống phân phối nội địa. Sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg, dù nhiều khâu được kiểm soát hiệu quả, nhưng khâu bán lẻ vẫn là "nút thắt" khó gỡ, đòi hỏi phải siết chặt bằng chế tài đủ mạnh và tăng cường thực thi.
