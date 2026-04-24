Đầu tư

Trao 73 văn bản ký kết hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Hà My

10:11 | 24/04/2026
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chiều ngày 23/4 tại Hà Nội với chủ đề: “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”, đã có 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên.
Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới "kiến tạo tương lai" từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc từ 21 - 24/4, dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã chứng kiến lễ trao 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên, bao gồm biên bản ghi nhớ hợp tác, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư.

Trao các văn bản ký kết hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: LV

Trong đó có 16 văn bản ký kết giữa khối bộ, ngành, địa phương và 57 văn bản của khối doanh nghiệp.

Trong số 16 văn bản ký kết giữa khối bộ, ngành, địa phương, có 1 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 4 Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Liên doanh gồm: SK Innovation, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần TNHH Mía đường Nghệ An cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, trị giá trên 2,2 tỷ USD.

UBND tỉnh Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà máy Seojin System Co., LTD về tăng vốn đầu tư 360 triệu USD cho dự án Nhà máy Seojin Việt Nam; trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Seojin System cho Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng (phần mở rộng) giai đoạn 1.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Ô tô Soosan Việt Nam cho Dự án Công ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam - KCN Nam sơn Hạp Lĩnh với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án cực âm than chì nhân tạo tại Việt Nam của Công Ty POSCO Future M.

Cùng với đó là hơn 60 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các công nghệ mới nổi, công nghiệp văn hóa, giải trí...

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Truyền thông SV5 cho biết, tại Diễn đàn, SV5 và Hiệp hội Hàn Quốc - ASEAN đã ký kết MOU mở ra khuôn khổ hợp tác mới nhằm tăng cường kết nối giữa Hàn Quốc, ASEAN và Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và phát triển hệ sinh thái hợp tác kinh tế sáng tạo trong giai đoạn mới.

Ông Hùng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt thông qua Hiệp hội Hàn Quốc - ASEAN, để học hỏi kinh nghiệm về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn đặc biệt quan trọng hiện nay. Từ đó, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam ra khu vực và thế giới, góp phần phát triển kinh tế sáng tạo, kinh tế mềm, tạo động lực đi trước, dẫn đường cho trí tuệ và thương hiệu Việt Nam vươn ra toàn cầu”.

Chia sẻ thêm, ông Jang Hyo Kwan - Chủ tịch Hiệp hội Hàn Quốc - ASEAN nhấn mạnh: “Với những kinh nghiệm của Hàn Quốc, chúng tôi mong muốn đồng hành phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo để cùng vươn ra khu vực Đông Nam Á và toàn cầu”.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Việt Nam và Hàn Quốc xác định đây là một trụ cột chiến lược trong tổng thể quan hệ hợp tác. Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không chỉ là trụ cột trong hợp tác giữa hai quốc gia mà còn là động lực quan trọng, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam.
Bài liên quan

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Đa dạng thị trường - yêu cầu chiến lược đối với doanh nghiệp

Đa dạng thị trường - yêu cầu chiến lược đối với doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp từ yêu cầu nâng cao hiệu suất

Tái cấu trúc doanh nghiệp từ yêu cầu nâng cao hiệu suất

Dành cho bạn

Infographics: 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 3,19 tỷ USD

Infographics: 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 3,19 tỷ USD

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Đọc thêm

Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

(TBTCO) - Sau khi Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, để chuẩn bị cho việc Luật Thủ đô (sửa đổi) được triển khai thi hành, Hà Nội sẽ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm đưa Luật vào cuộc sống.
Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là dự án điện gió đầu tiên của địa phương, có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh của tỉnh trong giai đoạn mới.
Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

(TBTCO) - Việc ban hành Nghị định số 119/2026/NĐ-CP là một bước cụ thể để thể chế hóa chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phân cấp và trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Hoàng Hải khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Những áp lực từ chi phí vốn, lạm phát và biến động toàn cầu đang đặt ra thách thức lớn cho tăng trưởng. Theo các chuyên gia, nếu tận dụng tốt cơ hội chuyển đổi mô hình, thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam hoàn toàn có thể “mở khóa” các động lực mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Huế đề xuất hưởng cơ chế đặc thù theo 3 nhóm mới

Huế đề xuất hưởng cơ chế đặc thù theo 3 nhóm mới

Thành phố Huế đang xây dựng Đề án đề xuất cơ chế đặc thù mới theo ba nhóm lớn: huy động nguồn lực, hoàn thiện thể chế và tăng cường phân cấp, phân quyền để đề xuất Trung ương sau khi Nghị quyết 38 hết hiệu lực.
Đề xuất dành 30% gói thầu đầu tư công cho doanh nghiệp vừa

Đề xuất dành 30% gói thầu đầu tư công cho doanh nghiệp vừa

(TBTCO) - Đại biểu Nguyễn Văn Thân đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép dành 30% các gói thầu về đầu tư công cho doanh nghiệp vừa tham gia. Hiện cả nước có khoảng 50 - 60 nghin doanh nghiệp quy mô vừa.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng