Trao 73 văn bản ký kết hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc từ 21 - 24/4, dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã chứng kiến lễ trao 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên, bao gồm biên bản ghi nhớ hợp tác, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư.

Trao các văn bản ký kết hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: LV

Trong đó có 16 văn bản ký kết giữa khối bộ, ngành, địa phương và 57 văn bản của khối doanh nghiệp.

Trong số 16 văn bản ký kết giữa khối bộ, ngành, địa phương, có 1 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 4 Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Liên doanh gồm: SK Innovation, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần TNHH Mía đường Nghệ An cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, trị giá trên 2,2 tỷ USD.

UBND tỉnh Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà máy Seojin System Co., LTD về tăng vốn đầu tư 360 triệu USD cho dự án Nhà máy Seojin Việt Nam; trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Seojin System cho Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng (phần mở rộng) giai đoạn 1.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Ô tô Soosan Việt Nam cho Dự án Công ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam - KCN Nam sơn Hạp Lĩnh với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án cực âm than chì nhân tạo tại Việt Nam của Công Ty POSCO Future M.

Cùng với đó là hơn 60 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các công nghệ mới nổi, công nghiệp văn hóa, giải trí...

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Truyền thông SV5 cho biết, tại Diễn đàn, SV5 và Hiệp hội Hàn Quốc - ASEAN đã ký kết MOU mở ra khuôn khổ hợp tác mới nhằm tăng cường kết nối giữa Hàn Quốc, ASEAN và Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và phát triển hệ sinh thái hợp tác kinh tế sáng tạo trong giai đoạn mới.

Ông Hùng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt thông qua Hiệp hội Hàn Quốc - ASEAN, để học hỏi kinh nghiệm về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn đặc biệt quan trọng hiện nay. Từ đó, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam ra khu vực và thế giới, góp phần phát triển kinh tế sáng tạo, kinh tế mềm, tạo động lực đi trước, dẫn đường cho trí tuệ và thương hiệu Việt Nam vươn ra toàn cầu”.

Chia sẻ thêm, ông Jang Hyo Kwan - Chủ tịch Hiệp hội Hàn Quốc - ASEAN nhấn mạnh: “Với những kinh nghiệm của Hàn Quốc, chúng tôi mong muốn đồng hành phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo để cùng vươn ra khu vực Đông Nam Á và toàn cầu”.