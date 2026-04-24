Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 24/4, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất cơ bản đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không điều chỉnh giá ở cả hai chiều, với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh 166,7 - 169,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa ngày 24/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Riêng SJC điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng về khoảng 166,2 - 168,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục giữ nguyên giá, giao dịch phổ biến trong vùng 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng. PNJ cũng không thay đổi, hiện niêm yết quanh 166 - 169 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC không ghi nhận biến động, duy trì giao dịch ở mức khoảng 166,5 - 169 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Ghi nhận trong sáng 24/4, thị trường vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm theo xu hướng suy yếu chung của các tài sản trú ẩn. Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.691USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank (chưa tính thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước khoảng 20,2 triệu đồng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Áp lực giảm chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD khi chỉ số này tăng lên vùng cao nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm nhu cầu trên phạm vi toàn cầu. Cùng với đó, việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tạm thời hạ nhiệt cũng làm giảm vai trò trú ẩn của kim loại quý, trong khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Một yếu tố khác tạo áp lực lên giá vàng là sự thay đổi trong hành vi của các ngân hàng trung ương. Sau giai đoạn mua ròng mạnh trong hai năm 2024 - 2025, tốc độ tích lũy đã chậm lại đáng kể, thậm chí xuất hiện xu hướng bán ròng tại một số thời điểm. Điều này khiến một trong những trụ đỡ quan trọng của thị trường suy yếu.

Ở góc độ triển vọng, nhiều ý kiến cho rằng thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động nhạy cảm, với biên độ dao động ngắn hạn gia tăng khi lực mua và bán liên tục giằng co quanh các vùng giá quan trọng. Trong bối cảnh đó, xu hướng ngắn hạn có thể tiếp tục chịu áp lực nếu USD duy trì đà tăng và mặt bằng lãi suất chưa có tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Dù vậy, trong trung và dài hạn, vàng vẫn được đánh giá giữ vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất định, nhu cầu đối với kim loại quý này được kỳ vọng duy trì, qua đó hỗ trợ xu hướng dài hạn của giá.