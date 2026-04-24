Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
09:54 | 24/04/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 24/4, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất cơ bản đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không điều chỉnh giá ở cả hai chiều, với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh 166,7 - 169,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa ngày 24/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Riêng SJC điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng về khoảng 166,2 - 168,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục giữ nguyên giá, giao dịch phổ biến trong vùng 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng. PNJ cũng không thay đổi, hiện niêm yết quanh 166 - 169 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC không ghi nhận biến động, duy trì giao dịch ở mức khoảng 166,5 - 169 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Ghi nhận trong sáng 24/4, thị trường vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm theo xu hướng suy yếu chung của các tài sản trú ẩn. Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.691USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank (chưa tính thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước khoảng 20,2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Áp lực giảm chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD khi chỉ số này tăng lên vùng cao nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm nhu cầu trên phạm vi toàn cầu. Cùng với đó, việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tạm thời hạ nhiệt cũng làm giảm vai trò trú ẩn của kim loại quý, trong khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Một yếu tố khác tạo áp lực lên giá vàng là sự thay đổi trong hành vi của các ngân hàng trung ương. Sau giai đoạn mua ròng mạnh trong hai năm 2024 - 2025, tốc độ tích lũy đã chậm lại đáng kể, thậm chí xuất hiện xu hướng bán ròng tại một số thời điểm. Điều này khiến một trong những trụ đỡ quan trọng của thị trường suy yếu.

Ở góc độ triển vọng, nhiều ý kiến cho rằng thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động nhạy cảm, với biên độ dao động ngắn hạn gia tăng khi lực mua và bán liên tục giằng co quanh các vùng giá quan trọng. Trong bối cảnh đó, xu hướng ngắn hạn có thể tiếp tục chịu áp lực nếu USD duy trì đà tăng và mặt bằng lãi suất chưa có tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Dù vậy, trong trung và dài hạn, vàng vẫn được đánh giá giữ vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất định, nhu cầu đối với kim loại quý này được kỳ vọng duy trì, qua đó hỗ trợ xu hướng dài hạn của giá.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng giá vàng thế giới giá vàng trong nước giá vàng miếng giá vàng nhẫn

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Quy định phòng, chống rửa tiền "vênh" thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Ngày 24/4: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh, trong nước ít biến động

Ngày 24/4: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh, trong nước ít biến động

Ngày 24/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á bật tăng

Ngày 24/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á bật tăng

Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 21/4, giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/4 đảo chiều giảm từ 200.000 đồng - 700.000 đồng, đưa giá giao dịch về ngưỡng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 19/4 ghi nhận diễn biến đi ngang so với phiên trước đó khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết, dao động trong vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng Sáng ngày 18/4, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh phổ biến 800.000 - 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng 17/4, giá vàng trong nước sáng vẫn đang ghi nhận trạng thái đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức điều chỉnh phổ biến từ 2,1 - 2,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 16/4, giá vàng trong nước điều chỉnh trái chiều tại nhiều doanh nghiệp, dao động quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 15/4 đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp, với mức tăng phổ biến 1,5 - 2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 173 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

(TBTCO) - Tại họp báo chiều ngày 14/4, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng; đồng thời, đang phối hợp các bộ, ngành xem xét các đơn vị có đủ điều kiện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Linh hoạt điều hành, giữ nhịp giá trong biến động

Linh hoạt điều hành, giữ nhịp giá trong biến động

Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền "đứng ngoài" nền kinh tế

Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

Quản lý thuế trong kỷ nguyên số: Không thể đánh giá bằng bài toán chi phí ngắn hạn

Quản lý thuế trong kỷ nguyên số: Không thể đánh giá bằng bài toán chi phí ngắn hạn

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

Hưng Yên: Chặn đứng hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường tuồn ra thị trường

Hưng Yên: Chặn đứng hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường tuồn ra thị trường

Ngày 24/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc, bạc thỏi rời xa mốc 80 triệu đồng/kg

Ngày 24/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc, bạc thỏi rời xa mốc 80 triệu đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,620 ▼50K 16,870 ▼50K
Kim TT/AVPL 16,620 ▼50K 16,870 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,570 ▼50K 16,870 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 15,530 15,730
Nguyên Liệu 99.9 15,480 15,680
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,270 16,670
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,220 16,620
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,150 16,600
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 166,000 169,000
Hà Nội - PNJ 166,000 169,000
Đà Nẵng - PNJ 166,000 169,000
Miền Tây - PNJ 166,000 169,000
Tây Nguyên - PNJ 166,000 169,000
Đông Nam Bộ - PNJ 166,000 169,000
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,620 ▼50K 16,870 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 16,620 ▼50K 16,870 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 16,620 ▼50K 16,870 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,570 ▼50K 16,870 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,570 ▼50K 16,870 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,570 ▼50K 16,870 ▼50K
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,060 ▼50K 16,760 ▼50K
Trang sức 99.99 16,070 ▼50K 16,770 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Cập nhật: 24/04/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18246 18521 19094
CAD 18689 18967 19583
CHF 32845 33230 33874
CNY 0 3812 3904
EUR 30146 30419 31447
GBP 34670 35062 35996
HKD 0 3231 3433
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15119 15704
SGD 20059 20341 20869
THB 727 790 843
USD (1,2) 26071 0 0
USD (5,10,20) 26112 0 0
USD (50,100) 26140 26160 26368
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,138 26,138 26,368
USD(1-2-5) 25,093 - -
USD(10-20) 25,093 - -
EUR 30,593 30,617 31,618
JPY 162.12 162.41 169.75
GBP 35,233 35,328 36,014
AUD 18,650 18,717 19,144
CAD 19,080 19,141 19,561
CHF 33,454 33,558 34,050
SGD 20,406 20,469 20,974
CNY - 3,827 3,916
HKD 3,331 3,341 3,431
KRW 16.57 17.28 18.53
THB 782.39 792.05 835.78
NZD 15,263 15,405 15,635
SEK - 2,829 2,887
DKK - 4,094 4,177
NOK - 2,805 2,863
LAK - 0.93 1.27
MYR 6,269.87 - 6,976.18
TWD 761.94 - 909.73
SAR - 6,979.6 7,245.98
KWD - 84,527 88,639
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,118 26,148 26,368
EUR 30,211 30,332 31,512
GBP 34,847 34,987 35,995
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 32,910 33,042 33,977
JPY 160.98 161.63 168.89
AUD 18,436 18,510 19,104
SGD 20,253 20,334 20,915
THB 791 794 829
CAD 18,877 18,953 19,527
NZD 15,187 15,719
KRW 17.03 18.70
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26368
AUD 18429 18529 19454
CAD 18865 18965 19981
CHF 33078 33108 34691
CNY 3796.3 3821.3 3956.9
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30313 30343 32068
GBP 34957 35007 36765
HKD 0 3355 0
JPY 161.25 161.75 172.26
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15225 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20215 20345 21078
THB 0 755.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16700000 16700000 17200000
SBJ 15000000 15000000 17200000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,368
USD20 26,155 26,205 26,368
USD1 23,858 26,205 26,368
AUD 18,472 18,572 19,688
EUR 30,461 30,461 31,884
CAD 18,814 18,914 20,230
SGD 20,294 20,444 21,015
JPY 161.72 163.22 167.85
GBP 34,844 35,194 36,320
XAU 16,668,000 0 16,922,000
CNY 0 3,706 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/04/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80