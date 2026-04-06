Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Thách thức đẩy mạnh tái bảo hiểm

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re - mã Ck: PRE) dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 ngày 16/4 tại Hà Nội. Tại đại hội, Hanoi Re sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, đồng thời tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2027.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị Hanoi Re đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 3.968 tỷ đồng; tổng chi phí 3.672 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 296 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đề xuất đại hội giao Hội đồng quản trị Hanoi Re chủ động xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong trường hợp có biến động lớn đối với các giả định xây dựng kế hoạch và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Cùng với đó, tỷ lệ chi trả cổ tức 17% trên vốn điều lệ, tương đương 177,48 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối 144,6 tỷ đồng.

Nguồn: Hanoi Re.

Chia sẻ gần đây về xu hướng tái bảo hiểm trên thị trường quốc tế, Tổng giám đốc Hanoi Re Trịnh Anh Tuấn cho rằng, hiện thị trường đang cạnh tranh rất mạnh do dư cung, khi nhiều nhà đầu tư gia tăng rót vốn vào lĩnh vực tái bảo hiểm.

“Điều này sẽ là một thách thức với Hanoi Re trong việc đẩy mạnh khai thác tái bảo hiểm. Giá tái bảo hiểm sẽ không còn hấp dẫn so với lại trước đây, khi giá tái bảo hiểm có xu hướng rẻ đi” - lãnh đạo Hanoi Re nhận định. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng, cơ hội với Hanoi Re còn rất lớn.

Cùng với đó, hiện cổ đông lớn là PVI Holdings đang hỗ trợ Hanoi Re tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, song song với đó, doanh nghiệp vẫn chủ động tự mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm quốc tế. Doanh thu tái bảo hiểm nhận từ thị trường nước ngoài của Hanoi Re hiện chiếm gần 20%, với phạm vi khai thác mở rộng tại khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á, Trung Đông, Châu Phi...

Để triển khai kế hoạch năm 2026, Tổng giám đốc Trịnh Anh Tuấn cho biết, Hanoi Re tiếp tục chủ động tái cơ cấu doanh thu phí nhận tái bảo hiểm theo hướng cắt giảm các dịch vụ không hiệu quả, đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ có hiệu quả. Đồng thời, định hướng tăng doanh thu từ nguồn dịch vụ trong nước và mở rộng khai thác các thị trường nước ngoài tiềm năng.

Về hoạt động đầu tư tài chính, Hanoi Re tiếp tục tăng tốc thu hồi công nợ để cải thiện dòng tiền, nâng cao công tác kế hoạch và cân đối, sử dụng dòng tiền hiệu quả, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho đầu tư tài chính và tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm nâng cao hiệu quả các phương án đầu tư.

Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm "trồi sụt"

Trước đó, năm 2025, Hanoi Re hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Theo đó, tổng doanh thu đạt 3.690,5 tỷ đồng; tăng 22,3% cùng kỳ và hoàn thành 111,6% kế hoạch. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 301,4 tỷ đồng, hoàn thành 123,47% kế hoạch.

Theo đó, Tổng công ty tiếp tục đạt mốc doanh thu phí cao nhất trong lịch sử từ khi thành lập Hanoi Re (3.107 tỷ đồng), hoàn thành 113,4% kế hoạch và tăng nhẹ so với năm 2024. Về hoạt động khai thác tái bảo hiểm, năm 2025, Hanoi Re tiếp tục bám sát kế hoạch doanh thu phí nhận tái bảo hiểm và các chính sách khai thác nhận/nhượng hiện hành; cơ cấu, tỷ trọng doanh thu nhận tái bảo hiểm theo nguồn được dịch chuyển đúng hướng.

Lợi nhuận đầu tư tài chính chi phối, tỷ trọng lên tới 74% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 79,2 tỷ đồng hoàn thành 224% kế hoạch và gấp 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính đạt 222,7 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch, song giảm 1,7% cùng kỳ. Tỷ trọng lợi nhuận đầu tư tài chính trên tổng lợi nhuận trước thuế đạt 74%.

Trong năm 2025, Hanoi Re ghi nhận sự chuyển dịch cơ cấu danh mục đầu tư, tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu theo hình thức ủy thác đầu tư; trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm 62%, trái phiếu và ủy thác đầu tư chiếm 21%.

Theo đó, năm 2025, tổng danh mục đầu tư của Hanoi Re đạt khoảng 3.696,6 tỷ đồng, tăng mạnh 42,5% so với năm 2024, do đầu tư dài hạn tăng đột biến vượt 1.300 tỷ đồng, gấp 3,6 lần; trong khi đầu tư ngắn hạn chỉ nhích nhẹ.

Trong đó, khoản mục trái phiếu doanh nghiệp của Hanoi Re cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt năm 2025. Cụ thể, trong danh mục đầu tư ngắn hạn năm 2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 254,1 tỷ đồng, trong khi các năm trước gần như không ghi nhận hoặc ở mức thấp. Đồng thời, ở đầu tư dài hạn, khoản mục này tăng mạnh lên 998,8 tỷ đồng năm 2025, so với mức 150 tỷ đồng năm 2024 và gần như không đáng kể các năm trước.

Dữ liệu của phóng viên cho thấy, cơ cấu lợi nhuận của Hanoi Re vẫn nghiêng về hoạt động tài chính, trong bối cảnh lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm "trồi sụt" qua các năm: năm 2025 tăng 73,6%; năm 2024 giảm 32,6%; năm 2023 tăng 27,7%; năm 2022 giảm 13,4%...

Giai đoạn trước năm 2021, lợi nhuận gộp từ bảo hiểm thường tương đương 60 - 70% so với lợi nhuận tài chính, thậm chí có năm vượt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn khoảng 30 - 50%, cho thấy vai trò của mảng bảo hiểm suy yếu tương đối so với hoạt động tài chính.

Tổng công ty cũng đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức là 17%, trong đó, đã hoàn thành chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 lần 1 vào tháng 12/2025 với tỷ lệ 12,5%.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự đồng bộ về nhiệm kỳ và thuận lợi cho công tác quản trị, Hội đồng quản trị trình đại hội xem xét, thông qua việc bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2027, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị./.