Tái bảo hiểm VINARE phấn đấu nhiều chỉ tiêu tăng hai chữ số, lãi 560 tỷ đồng

Đặt trọng tâm quản trị rủi ro, nâng hiệu quả tái bảo hiểm

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE - mã Ck: VNR) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội vào ngày 23/4. Đại hội sẽ xem xét kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026; thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025; báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, đồng thời bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Năm 2026, VINARE đặt mục tiêu doanh thu (bao gồm doanh thu phí bảo hiểm, thu nhập hoạt động đầu tư và hoạt động khác) đạt 4.266 tỷ đồng, tăng 10,2% so với mức thực hiện năm 2025 (3.870,28 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 560 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2025 (507,8 tỷ đồng). Tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức 10%.

Năm 2026, VINARE tiếp tục tập trung tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm; đồng thời từng bước mở rộng thị trường.

Trong lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, triển khai các sản phẩm, lĩnh vực mới; tìm kiếm giải pháp nâng thị phần phí nhận tái bảo hiểm ở mảng kỹ thuật và các nghiệp vụ truyền thống có hiệu quả.

Tăng cường quản lý rủi ro đối với nghiệp vụ hàng hóa và tài sản; nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm. Tham gia có kiểm soát nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả và biên khả năng thanh toán. Đồng thời, quản lý chặt chẽ nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu.

Nguồn: VINARE.

Ở mảng đầu tư, VINARE chú trọng tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn; đẩy mạnh giám sát hoạt động ủy thác đầu tư. Tổng công ty thường xuyên rà soát danh mục tài sản, đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý và đánh giá rủi ro nhằm hướng tới hiệu quả, an toàn và bền vững. Tiếp tục thúc đẩy xử lý công nợ và các dự án tồn đọng của VINARE Invest, đồng thời triển khai định hướng của Hội đồng quản trị đối với danh mục góp vốn cổ phần tại các doanh nghiệp.

Cũng tại đại hội, VINARE sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị, để đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Tại Thông báo về việc đề cử ứng viên, tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, VINARE cho biết, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ này là 9 người. Tuy nhiên, sau khi miễn nhiệm 1 thành viên là bà Nguyễn Thị Hương Giang tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/7/2025, Hội đồng quản trị hiện còn 8/9 thành viên.

Vượt kế hoạch kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư gần 6.000 tỷ đồng

Theo đánh giá của lãnh đạo VINARE, năm 2025, các tổn thất do yếu tố con người gây ra có xu hướng cải thiện trong năm 2025, với tần suất và mức độ thiệt hại lớn giảm. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất vẫn đến từ thiên tai khi diễn biến ngày càng phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng.

Dù vậy, năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2025 được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao. Theo đó, doanh thu phí nhận và doanh thu phí bảo hiểm thuần năm 2025 lần lượt đạt 3.660 tỷ đồng và 2.398 tỷ đồng, tăng 16% và 26% so với năm trước.

Nguồn: VINARE.

Tính theo nghiệp vụ, thông tin từ VINARE cho thấy, nghiệp vụ kỹ thuật có doanh thu phí nhận giảm so với năm trước, chỉ đạt 76,2% kế hoạch do việc chậm triển khai nhiều dự án lớn, chủ yếu di ảnh hưởng từ tái cấu trúc đơn vị hành chính và tình trạng cạnh tranh giảm phí trên thị trường.

Nghiệp vụ tài sản có doanh thu phí nhận bằng 95,1% so với năm trước và chỉ đạt 88% kế hoạch, do cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều dịch vụ bị hủy ngang để tái tục dài hạn trước thời điểm Nghị định 105/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực.

Trong khi đó, doanh thu phí nhận các nghiệp vụ hàng hải tăng 16,3% so với năm 2024 và tăng 10% so với kế hoạch nhờ nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu tăng trưởng tốt. Nghiệp vụ hỗn hợp và xe cơ giới tăng 4,2% so với năm 2024, đạt 92,6% kế hoạch.

Riêng nghiệp vụ Banca PA tăng trưởng mạnh 303% so với năm 2024 nhờ đàm phán được điều kiện hợp đồng tái bảo hiểm phù hợp.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Song song với hoạt động kinh doanh, quy mô đầu tư của VINARE tiếp tục được mở rộng. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản đầu tư đạt 5.937 tỷ đồng, tăng 412 tỷ đồng so với cuối năm 2024.

Về quy mô đầu tư, danh mục tiền gửi và trái phiếu (toàn bộ là trái phiếu ngân hàng) lần lượt tăng 358 tỷ đồng và 132 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,6% và 29%.

Lãnh đạo VINARE đánh giá, cơ cấu này đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tái bảo hiểm phát sinh vừa phù hợp với định hướng gia tăng tỷ trọng đầu tư trái phiếu của VINARE đã được Hội đồng quản trị thông qua từ tháng 2/2025. Đồng thời, góp phần gia tăng hiệu quả đầu tư, nhất là trong bối cảnh lãi suất huy động trên thị trường duy trì xu hướng giảm trong phần lớn thời gian năm 2025.

Trong khi đó, giá trị danh mục đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ, ủy thác đầu tư của VINARE gia tăng với mức độ thận trọng (tăng 26 tỷ đồng năm 2025), chiếm tỷ trọng 6% tổng tài sản đầu tư.

Cũng trong năm 2025, VINARE chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Tổng công ty vượt 2.000 tỷ đồng, đạt 2.006,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%./.