Thanh khoản sàn HOSE tháng 3/2026 tăng mạnh, hơn 1 tỷ cổ phiếu “sang tay” mỗi ngày

Thanh Thủy

20:12 | 07/04/2026
(TBTCO) - Áp lực điều chỉnh mạnh về điểm số trong tháng 3/2026 diễn ra song song với sự gia tăng đáng kể của thanh khoản với hơn 1 tỷ cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Quy mô vốn hoá sàn HOSE hiện tương đương 61,28% GDP năm 2025.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), thị trường cổ phiếu khép lại tháng 3/2026 trong trạng thái điều chỉnh mạnh, khi các chỉ số chủ chốt trên sàn HOSE đồng loạt giảm sâu. Tuy nhiên, dòng tiền sôi động với thanh khoản ghi nhận sự cải thiện đáng kể.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3/2026, chỉ số VN-Index dừng ở mức 1.674,49 điểm, trong khi VNAllshare đạt 1.748,35 điểm và VN30 đạt 1.829,59 điểm. So với cuối tháng trước, cả ba chỉ số đều ghi nhận mức giảm mạnh, lần lượt là 10,95%, 9,24% và 11,26%.

Tất cả các chỉ số ngành trên sàn HOSE ghi nhận giảm điểm trong tháng 3/2026, trong đó tiêu biểu gồm chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) và chỉ số ngành năng lượng (VNENE) với mức giảm lần lượt là 19,04%, 14,51% và 14,21%.

Cổ phiếu SHB dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong tháng 3/2026

Dù thị trường điều chỉnh mạnh về điểm số, thanh khoản lại ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Đối với cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt hơn 1,054 tỷ cổ phiếu mỗi ngày. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 30.389 tỷ đồng/ngày. So với tháng trước, mức này tăng 16,84% về khối lượng và tăng 5,18% về giá trị.

Dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong tháng vừa qua là cổ phiếu SHB, kế đến là SSI và HPG với khối lượng đều trên 1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trong tháng. Trong khi đó, xét về giá trị giao dịch, cổ phiếu của Chứng khoán SSI dẫn đầu.

Top cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trong tháng 3/2026

Trong tháng 3/2026, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF cũng tăng trưởng mạnh. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 4,08 triệu chứng chỉ/ngày, với giá trị giao dịch bình quân hơn 137,55 tỷ đồng/ngày. So với tháng trước, mức tăng tương ứng đạt 51,24% về khối lượng và 66,08% về giá trị giao dịch.

Ngược lại, ở nhóm sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), thanh khoản giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 66,56 triệu CW/ngày, tương ứng giá trị giao dịch bình quân 84,43 tỷ đồng/ngày, giảm lần lượt 4,21% về khối lượng và 34,48% về giá trị so với tháng 2/2026.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh. Trong tháng 3/2026, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 175.566 tỷ đồng, chiếm 13,13% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 15.580 tỷ đồng trong tháng.

Về quy mô, tính đến hết ngày 31/3/2026, HOSE có 707 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, bao gồm 403 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 282 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 214,97 tỷ đơn vị.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,87 triệu tỷ đồng, giảm 10,83% so với tháng trước. Quy mô vốn hoá sàn HOSE hiện tương đương 61,28% GDP năm 2025 và chiếm hơn 94,63% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Tính đến cuối tháng 3/2026, HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Trong đó, 5 doanh nghiệp có vốn hóa vượt 10 tỷ USD gồm Vingroup (VIC), Vietcombank (VCB), Vinhomes (VHM), BIDV (BID) và VietinBank (CTG).

Áp lực điều chỉnh mạnh về điểm số trong tháng 3/2026 diễn ra song song với sự gia tăng đáng kể của thanh khoản. Hoạt động cơ cấu danh mục và giao dịch của nhà đầu tư trở nên sôi động trong bối cảnh biến động lớn.





