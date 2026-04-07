Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo hiểm BSH tái định vị theo hướng tinh gọn, lợi nhuận kỳ vọng tăng hơn 70%

Ánh Tuyết

17:09 | 07/04/2026
Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch năm 2026 với phí bảo hiểm giữ lại đạt 1.326,3 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc còn 879 tỷ đồng, giảm 66% cùng kỳ. Dù quy mô thu hẹp, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng 73% lên 49 tỷ đồng, tiếp tục theo đuổi chiến lược tinh gọn, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận, phù hợp với chiến lược phát triển mới.
Thu hẹp quy mô, tăng chất lợi nhuận

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH - mã Ck: BHI) sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4 tại Hà Nội.

Tại báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm BSH Kim Kang Wook nhận định, năm 2026, ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng tiếp tục đóng vai trò là công cụ quản trị rủi ro quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng trên 10%, duy trì vai trò là phân khúc tăng trưởng nhanh của toàn ngành.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch BSH, đi cùng với tăng trưởng là sự gia tăng đáng kể của chi phí bồi thường, đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai khiến hiệu quả kinh doanh cốt lõi của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp.

Dù lên kế hoạch quy mô doanh thu thu hẹp, lợi nhuận của BSH năm 2026 dự kiến được cải thiện rõ rệt, với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 49 tỷ đồng, cao nhất lịch sử hoạt động nhờ tốc độ tăng trưởng 73% so với năm trước.

Về kế hoạch cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026, Bảo hiểm BSH đặt mục tiêu phí bảo hiểm giữ lại năm 2026 đạt 1.326,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức thực hiện 2.291 tỷ đồng năm 2025, tương đương chưa đến 58%.

Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bảo hiểm gốc dự kiến giảm sâu xuống 879 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 66%. Ngược lại, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm dự kiến tăng đột biến lên 875 tỷ đồng (so với gần 67 tỷ đồng năm 2025), trong khi phí nhượng tái bảo hiểm tăng lên 427,7 tỷ đồng.

Nguồn: BSH.

Định hướng kinh doanh năm 2026 của BSH dự kiến tập trung mở rộng tệp khách hàng và kênh phân phối, ưu tiên phát triển các mô hình kinh doanh đa dạng và các phân khúc khách hàng tiềm năng.

"Tổ chức vận hành theo hướng tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với chiến lược phát triển mới" - Tổng giám đốc BSH Đỗ Đăng Khang nhấn mạnh.

Cùng với đó, BSH đẩy mạnh quản trị rủi ro, chuẩn hóa hoạt động hướng tới phát triển bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Các giải pháp trọng tâm về kinh doanh được Bảo hiểm BSH triển khai năm 2026 đó là đa dạng hóa mô hình: captive (tinh gọn), môi giới, khách hàng Hàn Quốc…, nhằm mở rộng tệp khách hàng; đánh giá và triển khai mô hình kinh doanh online phù hợp với điều kiện thị trường; tận dụng hệ sinh thái và quan hệ đối tác để mở rộng hoạt động nhận tái bảo hiểm.

Chấp nhận tụt hạng, đổi lấy hiệu quả kinh doanh

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Bảo hiểm BSH dự kiến giữ lại toàn bộ hơn 218,4 tỷ đồng lợi nhuận và không chia cổ tức.

Thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, năm 2025, top 5 doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với tổng thị phần là 48,3%, gồm: PVI, Bảo Việt, Bảo Minh, MIC và BIC, cho thấy sự ổn định của nhóm doanh nghiệp lớn trên thị trường.

"Mặt khác, BSH giảm 3 bậc, từ vị trí thứ 9 năm 2024 xuống thứ 12, với doanh thu giảm 23,2% do thay đổi chiến lược kinh doanh từ quy mô sang hiệu quả" - lãnh đạo BSH thông tin.

Đồ họa: Ánh Tuyết.
Năm 2025, BSH điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận. Theo đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.405 tỷ đồng, hoàn thành 137,8% kế hoạch năm (2.194 tỷ đồng); trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 25,1 tỷ đồng, tăng 127,9% và hoàn thành 153,7% kế hoạch (16,3 tỷ đồng).

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng của BSH từ mô hình tăng trưởng theo quy mô sang mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu quả và bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về cơ cấu đóng góp trong doanh thu, bảo hiểm con người đạt 600,6 tỷ đồng, hoàn thành 153,2% kế hoạch, trong đó riêng nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tăng 4,7% nhờ khai thác từ một số đối tác mới. Bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.228 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch.

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật đạt 461,7 tỷ đồng, hoàn thành 134,9% kế hoạch. Còn bảo hiểm hàng hải đạt 114,8 tỷ đồng, hoàn thành 130,9% kế hoạch.

Bảo hiểm BSH tiếp tục chiến lược tinh gọn, đặt mục tiêu lợi nhuận 49 tỷ đồng
Nguồn: BSH.

Năm 2025, hoạt động đầu tư đem lại lợi nhuận 169,4 tỷ đồng cho BSH, vượt 122,2% kế hoạch, chủ yếu đến từ 2.626 tỷ đồng tiền gửi và mang lại 163,4 tỷ đồng với tỷ suất 6,2%, chiếm tỷ trọng áp đảo. Ngược lại, đầu tư chứng khoán ghi nhận lỗ 6 tỷ đồng, tỷ suất âm 3,7%; trong khi ủy thác đầu tư đạt 5 tỷ đồng với hiệu quả thấp hơn kế hoạch.

Năm vừa qua, BSH có biến động nhân sự khi bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Baek Shin Woong, ông Đỗ Đăng Khang và ông Nguyễn Tất Thắng; đồng thời, miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trường và ông Đoàn Kiên. Tại thời điểm công bố tài liệu, Hội đồng quản trị BSH gồm 5 thành viên, trong đó ông Kim Kang Wook giữ chức Chủ tịch cùng 4 thành viên Hội đồng quản trị.

Ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông, ngày 3/4, ông Baek Shin Woong - thành viên Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm soát từ nhiệm vì lý do cá nhân./.

Ánh Tuyết
Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% năm 2026

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

TPBank đạt chuẩn quốc tế ICXS2019 về trải nghiệm khách hàng

(TBTCO) - Mới đây, TPBank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cấp chứng chỉ International Customer Experience Standard 2019 (ICXS2019), đồng thời đạt bậc xếp hạng cao nhất “International Excellence”. Kết quả này phản ánh hành trình chuyển đổi toàn diện của ngân hàng, nơi trải nghiệm khách hàng được đặt vào trung tâm trong mọi hoạt động vận hành.
(TBTCO) - Mùa Đại hội đồng cổ đông 2026, các ngân hàng đồng loạt ưu tiên chia cổ tức bằng cổ phiếu và đẩy mạnh chào bán cổ phiếu để tăng vốn, với kế hoạch tăng 25 - 50%, đưa vốn điều lệ nhiều nhà băng hướng tới mốc 100.000 tỷ đồng dẫn đầu hệ thống. Xu hướng này nhằm củng cố hệ số CAR, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng và tạo “bộ đệm” vững chắc mở rộng quy mô.
(TBTCO) - Từ hành trình 40 năm Đổi mới bền bỉ và kiên định, Việt Nam hôm nay đã hội tụ đủ thế, lực và tâm thế để bước vào một giai đoạn phát triển mới – tăng tốc mạnh mẽ và bứt phá toàn diện. Trong dòng chảy ấy, mỗi định chế kinh tế trụ cột từ khối tư nhân và Nhà nước đều mang trên mình sứ mệnh đồng hành cùng đất nước, chuyển hóa khát vọng dân tộc thành sức mạnh quốc gia. Trong khối ngân hàng tư nhân, SHB là một điển hình rõ nét về một tổ chức tích cực, chủ động bám sát và triển khai các định hướng của Đảng, Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế đất nước nói chung và khu vực kinh tế Nhà nước nói riêng.
(TBTCO) - Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ký ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong thu hồi nợ áp dụng cho các tổ chức tín dụng hội viên, nhằm chuẩn hóa hoạt động toàn hệ thống. Bộ Quy tắc nghiêm cấm nhân viên thu hồi nợ sử dụng vũ lực, đe dọa, quấy rối, xúc phạm khách hàng và người có liên quan.
(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18%; dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 55% lên 12.688 tỷ đồng thông qua ba phương án phát hành cổ phiếu, tiếp nối tiến độ tăng vốn năm 2025. Ngân hàng cũng chủ động mở rộng sang các lĩnh vực như: chứng khoán, bảo hiểm..., hướng tới đa dạng hóa hoạt động.
(TBTCO) - Từ ngày 6/4, SJC tạm dừng kênh đăng ký mua vàng trực tuyến, áp dụng bán trực tiếp theo lượng thực tế và giới hạn mỗi khách tối đa 1 lượng vàng miếng.
Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
(TBTCO) - Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh; mã Ck: BMI) ghi nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ, trong đó đáng chú ý khoản “tài sản thiếu chờ xử lý” có giá trị hơn 155,9 tỷ đồng.
