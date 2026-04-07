Bảo hiểm BSH tái định vị theo hướng tinh gọn, lợi nhuận kỳ vọng tăng hơn 70%

Thu hẹp quy mô, tăng chất lợi nhuận

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH - mã Ck: BHI) sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4 tại Hà Nội.

Tại báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm BSH Kim Kang Wook nhận định, năm 2026, ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng tiếp tục đóng vai trò là công cụ quản trị rủi ro quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng trên 10%, duy trì vai trò là phân khúc tăng trưởng nhanh của toàn ngành.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch BSH, đi cùng với tăng trưởng là sự gia tăng đáng kể của chi phí bồi thường, đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai khiến hiệu quả kinh doanh cốt lõi của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp.

Dù lên kế hoạch quy mô doanh thu thu hẹp, lợi nhuận của BSH năm 2026 dự kiến được cải thiện rõ rệt, với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 49 tỷ đồng, cao nhất lịch sử hoạt động nhờ tốc độ tăng trưởng 73% so với năm trước.

Về kế hoạch cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026, Bảo hiểm BSH đặt mục tiêu phí bảo hiểm giữ lại năm 2026 đạt 1.326,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức thực hiện 2.291 tỷ đồng năm 2025, tương đương chưa đến 58%.

Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bảo hiểm gốc dự kiến giảm sâu xuống 879 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 66%. Ngược lại, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm dự kiến tăng đột biến lên 875 tỷ đồng (so với gần 67 tỷ đồng năm 2025), trong khi phí nhượng tái bảo hiểm tăng lên 427,7 tỷ đồng.

Định hướng kinh doanh năm 2026 của BSH dự kiến tập trung mở rộng tệp khách hàng và kênh phân phối, ưu tiên phát triển các mô hình kinh doanh đa dạng và các phân khúc khách hàng tiềm năng. "Tổ chức vận hành theo hướng tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với chiến lược phát triển mới" - Tổng giám đốc BSH Đỗ Đăng Khang nhấn mạnh. Cùng với đó, BSH đẩy mạnh quản trị rủi ro, chuẩn hóa hoạt động hướng tới phát triển bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Các giải pháp trọng tâm về kinh doanh được Bảo hiểm BSH triển khai năm 2026 đó là đa dạng hóa mô hình: captive (tinh gọn), môi giới, khách hàng Hàn Quốc…, nhằm mở rộng tệp khách hàng; đánh giá và triển khai mô hình kinh doanh online phù hợp với điều kiện thị trường; tận dụng hệ sinh thái và quan hệ đối tác để mở rộng hoạt động nhận tái bảo hiểm.

Chấp nhận tụt hạng, đổi lấy hiệu quả kinh doanh

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Bảo hiểm BSH dự kiến giữ lại toàn bộ hơn 218,4 tỷ đồng lợi nhuận và không chia cổ tức.

Thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, năm 2025, top 5 doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với tổng thị phần là 48,3%, gồm: PVI, Bảo Việt, Bảo Minh, MIC và BIC, cho thấy sự ổn định của nhóm doanh nghiệp lớn trên thị trường.

"Mặt khác, BSH giảm 3 bậc, từ vị trí thứ 9 năm 2024 xuống thứ 12, với doanh thu giảm 23,2% do thay đổi chiến lược kinh doanh từ quy mô sang hiệu quả" - lãnh đạo BSH thông tin.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Năm 2025, BSH điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận. Theo đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.405 tỷ đồng, hoàn thành 137,8% kế hoạch năm (2.194 tỷ đồng); trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 25,1 tỷ đồng, tăng 127,9% và hoàn thành 153,7% kế hoạch (16,3 tỷ đồng).

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng của BSH từ mô hình tăng trưởng theo quy mô sang mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu quả và bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về cơ cấu đóng góp trong doanh thu, bảo hiểm con người đạt 600,6 tỷ đồng, hoàn thành 153,2% kế hoạch, trong đó riêng nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tăng 4,7% nhờ khai thác từ một số đối tác mới. Bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.228 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch.

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật đạt 461,7 tỷ đồng, hoàn thành 134,9% kế hoạch. Còn bảo hiểm hàng hải đạt 114,8 tỷ đồng, hoàn thành 130,9% kế hoạch.

Nguồn: BSH.

Năm 2025, hoạt động đầu tư đem lại lợi nhuận 169,4 tỷ đồng cho BSH, vượt 122,2% kế hoạch, chủ yếu đến từ 2.626 tỷ đồng tiền gửi và mang lại 163,4 tỷ đồng với tỷ suất 6,2%, chiếm tỷ trọng áp đảo. Ngược lại, đầu tư chứng khoán ghi nhận lỗ 6 tỷ đồng, tỷ suất âm 3,7%; trong khi ủy thác đầu tư đạt 5 tỷ đồng với hiệu quả thấp hơn kế hoạch.

Năm vừa qua, BSH có biến động nhân sự khi bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Baek Shin Woong, ông Đỗ Đăng Khang và ông Nguyễn Tất Thắng; đồng thời, miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trường và ông Đoàn Kiên. Tại thời điểm công bố tài liệu, Hội đồng quản trị BSH gồm 5 thành viên, trong đó ông Kim Kang Wook giữ chức Chủ tịch cùng 4 thành viên Hội đồng quản trị.

Ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông, ngày 3/4, ông Baek Shin Woong - thành viên Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm soát từ nhiệm vì lý do cá nhân./.