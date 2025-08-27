Bảo hiểm BSH tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường 2025

(TBTCO) - Bảo hiểm BSH vừa chính thức công bố Quyết định ngày 27/8 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Đỗ Đăng Khang giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo thông tin từ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH - mã Ck: BHI), ông Đỗ Đăng Khang có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp vào phát triển sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Đỗ Đăng Khang - tân Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (đứng thứ 3 từ trái sang) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: BSH.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Đăng Khang cho biết: "Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang thay đổi nhanh chóng, tôi sẽ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên BSH tiếp tục nỗ lực để xây dựng BSH trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tinh gọn, hiện đại, uy tín và phát triển bền vững".

Trước đó, sáng ngày 27/8, Bảo hiểm BSH đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Hà Nội. Nội dung trọng tâm của Đại hội là thông qua công tác nhân sự cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Baek Shin Woong, ông Đỗ Đăng Khang, ông Nguyễn Tất Thắng và 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Đặng Việt Đĩnh.

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội, cùng việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ của BSH, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang thay đổi mạnh mẽ về công nghệ và nhu cầu khách hàng. Hiện BSH đang hoàn thiện hồ sơ để xin chấp thuận chính thức từ Bộ Tài chính theo quy định hiện hành.

Năm 2024, Bảo hiểm BSH đứng top 9/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô doanh thu lớn nhất thị trường, đồng thời nhiều năm liền giữ vững vị trí top 10 doanh nghiệp uy tín, được vinh danh với các giải thưởng tiêu biểu như: Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á, top 10 thương hiệu - dịch vụ hàng đầu Việt Nam, top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc, top 100 Sao Vàng Đất Việt… Đây là những dấu ấn quan trọng khẳng định uy tín và vị thế của BSH trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ./.