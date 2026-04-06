Ngân hàng - Bảo hiểm

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

20:18 | 06/04/2026
(TBTCO) - Techcombank xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hai kịch bản nhằm chủ động ứng phó với bối cảnh nhiều biến động, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 35.000 tỷ đồng hoặc 37.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,6 - 15%. Ngân hàng dự kiến dư nợ tín dụng đạt 849.000 tỷ đồng, tăng 12% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu 1,5 - 2% theo hai kịch bản.
aa
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã Ck: TCB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 25/4 tại Hà Nội.

Tại báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, ban lãnh đạo Techcombank đánh giá, môi trường kinh doanh năm 2026 tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Những thay đổi trong nhu cầu bên ngoài, chuỗi cung ứng hoặc điều kiện tài chính quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước và tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng nếu diễn biến thực tế khác với các kỳ vọng ban đầu. Những thách thức này có thể bao gồm: giá dầu tăng cao, tăng trưởng xuất khẩu chậm lại, các gián đoạn trong chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, và lạm phát gia tăng, cùng với các yếu tố khác.

Trong bối cảnh đó, Techcombank đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hai kịch bản nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau, với mục tiêu và kế hoạch cụ thể.

Theo đó, ở kịch bản 1, khi xung đột tại Iran sớm được giải quyết, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 37.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2025. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 849.000 tỷ đồng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp thời điểm hiện tại, tăng 12%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Ở kịch bản 2, khi xung đột kéo dài và tác động kinh tế dai dẳng, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 7,6%. Đồng thời, kiểm soát nợ xấu dưới 2%; các chỉ tiêu còn lại giữ tương tự kịch bản cơ sở.

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Để tiếp tục tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng và cổ đông, ngân hàng sẽ tập trung vào ba lĩnh vực. Một là, tiếp tục hướng tới trở thành ngân hàng đầu tiên ứng dụng AI toàn diện, mang đến các đề xuất giá trị khách hàng (CVPs) độc đáo như dịch vụ xấp xỉ 24/7, trải nghiệm siêu cá nhân hóa và rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm.

Hai là, trao quyền cho nhân viên đạt năng suất vượt trội thông qua các sáng kiến như trợ lý bán hàng ảo, tối ưu hóa lập trình và tạo nội dung marketing hiệu quả hơn, mở rộng hệ sinh thái “hơn cả dịch vụ ngân hàng” độc đáo, hướng tới dẫn đầu một nhóm tích hợp đa dạng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính - phi tài chính.

Ba là, tăng cường cam kết trở thành ngân hàng ESG toàn diện thông qua các giải pháp đổi mới, duy trì vị thể tiên phong với khung trái phiếu xanh; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách Việt Nam về ESG, bao gồm chuyển đổi Net Zero.

Về phương án phân phối lợi nhuận, thông tin từ Techcombank cho thấy, lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ đến cuối năm 2025 đạt 45.854 tỷ đồng, song ngân hàng không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026. Trước đó, trong hai năm 2024 và 2025, Techcombank đã chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ lần lượt 15% và 10% sau một thập kỷ giữ lại lợi nhuận.

Thay vào đó, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,23991% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành khoảng 170 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 70.862 tỷ đồng lên 71.032 tỷ đồng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ dự kiến thông qua một số nội dung khác như sửa đổi, bổ sung điều lệ và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập./.

Cuối năm 2025, tổng tài sản của Techcombank vượt 1 triệu tỷ đồng; đạt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 21,82%; tín dụng tăng 18,36% lên 758.285 tỷ đồng. Quy mô nợ xấu (nhóm 3 - 5) cuối năm gần 8.200 tỷ đồng, tăng 15%; trong đó, nợ xấu nhóm 5 tăng mạnh lên gần 6.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,17% xuống 1,13%, sau khi tăng trong nửa đầu năm và cải thiện rõ rệt trong nửa cuối năm 2025.

Trong khi đó, tổng huy động (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) đạt 776,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23,03%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm đạt 32.538 tỷ đồng, tăng 18,16% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ (31.500 tỷ đồng), chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng 18,36% dù NIM chịu áp lực giảm và chi phí dự phòng được kiểm soát./.
Ánh Tuyết
Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

SJC tạm dừng đăng ký mua vàng trực tuyến từ 6/4/2026

Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Bảo Minh (BMI) thông tin vụ việc tài sản thiếu chờ xử lý hơn 155 tỷ đồng và ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 5/4: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 171 -174,5 triệu đồng/lượng

Ngân hàng đồng hành thúc đẩy kinh tế địa phương, ưu tiên phát triển bền vững

Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

