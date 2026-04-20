Doanh nghiệp lớn “lên ga” tăng trưởng hai con số

Nhóm VN30 lên kế hoạch tham vọng

Mùa đại hội cổ đông năm 2026 đang dần hé lộ bức tranh kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, trong đó các tổ chức thuộc rổ VN30, nơi tập hợp khá nhiều doanh nghiệp đầu ngành, đang cho thấy đà tăng tốc rõ nét. Không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp còn hướng đến mức tăng hai con số, thậm chí các chỉ tiêu đề ra cao vượt lịch sử hoạt động trước đây.

Năm 2026, Tập đoàn Vingroup (VIC) đặt kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với năm trước. Cùng đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 25.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thực hiện năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong nhóm VN30.

VPBank gây chú ý khi đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 41.323 tỷ đồng, tăng khoảng 35%. Ảnh: An Thư

Không chỉ công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái này cũng đồng loạt đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Vinhomes (VHM) lên kế hoạch doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 63% và 15% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

Vincom Retail (VRE) đặt mục tiêu doanh thu 10.132 tỷ đồng, tăng 16%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.375 tỷ đồng, tăng 15%. Trong khi đó, Vinpearl dù chỉ đặt kế hoạch doanh thu tăng nhẹ 3% lên 16.000 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng, tăng mạnh 36% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Tại khối ngân hàng, VPBank (VPB) gây chú ý khi đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 41.323 tỷ đồng, tăng khoảng 35%. Cùng kế hoạch tăng trưởng tham vọng, ngân hàng này triển khai hai đợt tăng vốn quy mô lớn, nâng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng. Cập nhật trong tài liệu gửi cổ đông vài ngày trước, nhà băng này cho biết sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng vào quý II đến quý III năm nay. Tiếp đó, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài ở nửa cuối năm, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng.

HDBank (HDB) cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 30.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 41%, đồng thời dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

VN30 tăng tốc trong nhịp phục hồi Trong khoảng một tháng gần đây, chỉ số VN30-Index đã tiến trở lại ngưỡng 2.000 điểm, tăng 14,7% từ mức đáy hôm 23/3. Top 3 cổ phiếu đóng góp nhiều điểm tăng nhất lần lượt là VIC, VHM và VPB. Trong đó, riêng cổ phiếu Vingroup góp tới hơn 96 điểm trong tổng hơn 230 điểm tăng trong giai đoạn này. Đây cũng là các doanh nghiệp đang đặt kế hoạch tăng trưởng tham vọng nhất trong năm 2026.

Ở nhóm sản xuất, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tiếp tục cho thấy tham vọng mở rộng quy mô khi đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 32%, và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, tăng gần 42% so với năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ việc gia tăng công suất thực hiện tại dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2, cùng việc đưa vào vận hành dự án thép chất lượng cao và thép ray. "Ông lớn" đầu ngành thép còn đẩy mạnh đầu tư dài hạn với dự án khu nhà ở xã hội quy mô 31 ha tại tỉnh Hưng Yên với 9.000 căn hộ và mở rộng hệ thống bất động sản công nghiệp.

Theo ước tính của trung tâm phân tích Chứng khoán Guotai Junan, tăng trưởng lợi nhuận bình quân của nhóm VN30 trong năm 2026 có thể đạt khoảng 20%. Đáng chú ý, chỉ một vài doanh nghiệp đặt kế hoạch đi lùi. Trong khi, khoảng 40% doanh nghiệp trong rổ chỉ số này đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. Các doanh nghiệp quy mô lớn đang chủ động “lên ga” trong năm 2026, bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn của nền kinh tế.

Phân hoá theo mô hình chữ K

Thống kê kết quả kinh doanh năm 2025, đã có 2/3 doanh nghiệp trong nhóm VN30 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong năm 2025. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp lợi nhuận đi lùi như ACB giảm khoảng 7%, Sacombank giảm tới 40% hay Petrolimex giảm khoảng 8%. Lợi nhuận của Vinpearl giảm một nửa so với năm 2024, chủ yếu do hụt doanh thu tài chính và chi phí lãi vay tăng.

Chia sẻ về "la bàn" trong đầu tư tại Hội thảo bản đồ dòng tiền quý II/2026, ông Vương Khắc Huy - Chuyên gia từ Dai-ichi Life Việt Nam kỳ vọng bối cảnh hiện tại sẽ theo mô hình hình chữ K với sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ. Cụ thể, theo ông Huy, không phải mọi doanh nghiệp trong cùng một ngành đều tăng trưởng như nhau. Trong đó, nhánh trên của chữ K là những doanh nghiệp lớn, đầu ngành, có năng lực tiếp cận nguồn vốn tốt và khả năng triển khai các dự án lớn phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ.

Điển hình với ngành ngân hàng, có thể sẽ có sự phân hóa rõ rệt; một số ngân hàng duy trì tăng trưởng trong khi số khác phải chấp nhận biên lợi nhuận (NIM) bị thu hẹp.

Tại cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại diễn ra ngày 9/4/2026, các bên đã thảo luận liên quan đến việc xem xét nới lỏng quy định về tính toán tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR). Trong đó, một trong các hướng nới lỏng đang được cân nhắc là xem xét sửa đổi/gia hạn lộ trình tại Thông tư số 26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 về điều chỉnh cách tính tỷ lệ LDR. Cụ thể là cho phép duy trì việc tính một phần tiền gửi kho bạc nhà nước thêm một thời gian nữa thay vì cắt bỏ hoàn toàn về 0%.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán KB, việc áp dụng quy định trên cũng là một phần nguyên nhân đẩy tỷ lệ LDR lên cao khiến các ngân hàng đua tăng lãi suất huy động từ dân cư để kéo LDR về mức an toàn (dưới 85%), phần nào khiến cuộc đua lãi suất trở nên nóng hơn.

Bên cạnh câu chuyện tăng trưởng, cơn gió ngược xung đột chính trị tác động mạnh đến chi phí đầu vào trước những biến động khó lường của giá nhiên liệu. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao hơn trước cùng biến động địa chính trị còn phức tạp, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết được dự báo có thể chậm lại trong quý II/2026.