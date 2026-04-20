SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI - sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với quy mô doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở các mảng liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, doanh thu công ty mẹ Chứng khoán SSI đạt 3.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.461 tỷ đồng, tăng lần lượt 46% và 44% so với cùng kỳ năm trước. Trên báo cáo tài chính hợp nhất, đại diện SSI cho biết tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.593 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 10% và 33% so với quý I/2025 và dẫn đầu trong nhóm công ty chứng khoán theo số liệu công bố tính đến thời điểm hiện tại.

Xét theo cơ cấu hoạt động, mảng dịch vụ chứng khoán tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Trong đó, doanh thu từ môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư đạt 633 tỷ đồng, tăng mạnh 93% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HOSE đạt 11,14%, cải thiện đáng kể so với mức 9,93% cùng kỳ năm trước. Ở mảng phái sinh, thị phần cũng tăng lên 7,2% từ mức 3,11%. Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, với doanh thu gần 1.050 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Ở mảng đầu tư, doanh thu đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 39% tổng doanh thu hoạt động. Danh mục đầu tư tiếp tục tập trung vào các tài sản thu nhập cố định do tổ chức tín dụng phát hành, đồng thời được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến lãi suất và chính sách vĩ mô.

Hoạt động kinh doanh tại một số mảng hoạt động tại SSI - Nguồn: BCTC

Hoạt động nguồn vốn và kinh doanh tài chính ghi nhận 183 tỷ đồng doanh thu, tăng 50% so với quý liền trước, phản ánh nỗ lực đa dạng hóa kênh huy động vốn trong bối cảnh chi phí vốn biến động.

Trong khi đó, tại mảng ngân hàng đầu tư, SSI tham gia tư vấn phát hành riêng lẻ hơn 10.000 tỷ đồng cho BIDV và tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 1.400 tỷ đồng cho Coteccons. Trong năm 2026, công ty dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều giao dịch có quy mô lớn, giúp gia tăng vị thế và uy tín của công ty trên thị trường vốn.

Dư nợ cho vay giảm quý thứ hai liên tiếp

Tại ngày 31/03/2026, công ty mẹ ghi nhận tổng tài sản 91.893 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 38.531 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2025. Trong quý, SSI hoàn tất tăng vốn 6.227 tỷ đồng từ chào bán hơn 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau đợt tăng vốn trên, SSI nâng vốn điều l lên 30.297 tỷ đồng. Cùng với việc thu hẹp quy mô vay nợ, tỷ lệ nợ tại ngày 31/3/2026 giảm còn hơn 58%, từ mức 66,6% thời điểm đầu năm.

Lũy kế 4 quý gần nhất, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,3%; trong khi đó tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,5%.

Dư nợ cho vay khách hàng tại SSI - Nguồn: Tùng Linh tổng hợp

Dư nợ cho vay đạt hơn 36.928 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Đây là quý thứ hai liên tiếp SSI thu hẹp quy mô cho vay sau khi đạt đỉnh vào quý III/2025 với giá trị các khoản cho vay và ứng trước tiền bán đạt hơn 39.200 tỷ đồng. Phía SSI cho biết công ty đã chủ động duy trì quy mô ở mức an toàn, tập trung kiểm soát rủi ro, không phát sinh nợ xấu trong bối cảnh thị trường biến động.