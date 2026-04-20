Đầu tư

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Hà Phương

16:47 | 20/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BTC quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài.
Thông tư số 38/2026/TT-BTC (Thông tư 38) gồm 4 điều và 2 phụ lục, quy định về các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư (năm 2025) và Nghị định số 103/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Dự án Unitel của Viettel đầu tư tại Lào. Ảnh: V.T

Thông tư 38 áp dụng đối với: nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Các mẫu văn bản, báo cáo thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 38 bao gồm: mẫu văn bản, báo cáo áp dụng đối với nhà đầu tư quy định tại Phụ lục I; mẫu văn bản, báo cáo áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài quy định tại Phụ lục II.

Thông tư 38 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2026 và thay thế nội dung về đầu tư ra nước ngoài quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT).

Đối với các hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận trước ngày Thông tư 38 có hiệu lực mà chưa được trả kết quả, thì nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng hồ sơ đã nộp để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, chấm dứt, cấp lại và hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Thông tư 38 nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn./.

Từ khóa:
đầu tư ra nước ngoài mẫu văn bản mẫu văn bản, báo cáo Thông tư số 38/2026/TT-BTC thông tư của bộ tài chính

Bài liên quan

Hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc

Hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc

Mở đường cho dòng vốn Việt vươn xa

Mở đường cho dòng vốn Việt vươn xa

Dự thảo Luật Đầu tư (thay thế): Cắt giảm mạnh điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Dự thảo Luật Đầu tư (thay thế): Cắt giảm mạnh điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Dành cho bạn

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Đọc thêm

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

Cần cuộc "cách mạng" về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng
(TBTCO) - Với quy mô vốn đầu tư công dự kiến lên tới hơn 8,2 triệu tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 chính là cơ hội vàng để Việt Nam "lột xác" hệ thống hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, theo các đại biểu Quốc hội, dòng tiền này chỉ mang lại tốc độ tăng trưởng 2 con số khi chúng ta giải quyết thành công bài toán hiệu quả.
Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam
(TBTCO) - Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc cùng đoàn doanh nghiệp lớn vào ngày 21 - 24/4/2026 được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và đầu tư chất lượng cao. Ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) đã có những chia sẻ với Báo Tài chính - Đầu tư trước thềm sự kiện này.
Không để nguồn lực tiếp tục “đóng băng"

Không để nguồn lực tiếp tục “đóng băng"

Không để nguồn lực tiếp tục "đóng băng"
(TBTCO) - Hàng nghìn dự án với quy mô vốn hàng triệu tỷ đồng đang từng bước được tháo gỡ, đưa vào khai thác, tạo chuyển động tích cực trong huy động và sử dụng nguồn lực. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực phát triển.
Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
32 văn kiện hợp tác đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

32 văn kiện hợp tác đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 14 - 17/4/2026, hai bên đã ký kết một số lượng lớn các văn kiện hợp tác.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đầu tư một số dự án đường sắt nhằm xây dựng, hình thành mạng lưới đường sắt vận chuyển hành khách công cộng trên toàn quốc đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm.
TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị hoàn tất phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026, không để tồn đọng và rà soát tiến độ từng dự án, chủ động điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân tốt.
Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa
(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án "Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp".
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng