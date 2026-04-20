Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Thông tư số 38/2026/TT-BTC (Thông tư 38) gồm 4 điều và 2 phụ lục, quy định về các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư (năm 2025) và Nghị định số 103/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Thông tư 38 áp dụng đối với: nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Các mẫu văn bản, báo cáo thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 38 bao gồm: mẫu văn bản, báo cáo áp dụng đối với nhà đầu tư quy định tại Phụ lục I; mẫu văn bản, báo cáo áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài quy định tại Phụ lục II.

Thông tư 38 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2026 và thay thế nội dung về đầu tư ra nước ngoài quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT).

Đối với các hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận trước ngày Thông tư 38 có hiệu lực mà chưa được trả kết quả, thì nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng hồ sơ đã nộp để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, chấm dứt, cấp lại và hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Thông tư 38 nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn./.